Mannheim: Dauerkartenverkauf für die Saison 21/22 startet

Mannheim – Seit nun mehr als 14 Monaten muss der SV Waldhof Mannheim fast durchweg auf den 12. Mann, die Fans im Carl-Benz-Stadion, verzichten. Anders als noch vor einem Jahr blickt der SV Waldhof Mannheim, genauso wie der gesamte deutsche Fußball, optimistisch in die Zukunft und hofft auf die dauerhafte Möglichkeit, die Heimspiele mit Zuschauern auf den Rängen zu absolvieren. Aus diesem Grund hat sich der SV Waldhof Mannheim 07 dazu entschieden, anders wie noch in der aktuellen Saison, Dauerkarten für die kommende Spielzeit zu verkaufen.

Durch den Erfolg im bfv-Rothaus-Pokal steht nun auch fest, dass der SV Waldhof Mannheim im dritten Jahr in Folge am DFB-Pokal teilnehmen wird. Für das Pokalspiel im August erhalten alle Dauerkartenbesitzer der Saison 21/22 ein Vorverkaufsrecht.

Im ersten Schritt haben ab sofort alle Dauerkarten-Besitzer der Saison 19/20 (der Saison mit letztmaligem Dauerkartenverkauf) die Möglichkeit ihre Dauerkarte sowohl online, als auch schriftlich (postalisch an: Theodor-Heuss-Anlage 25, 68165 Mannheim oder per Mail an: ticketing@svwm.de) zu verlängern. Im Zuge dessen werden alle Dauerkarten-Inhaber von uns per Mail mit dem entsprechenden Link bzw. Formular informiert. Wer keine E-Mail-Adresse angegeben hat, erhält diese Informationen auf dem Postweg. Das Vorkaufsrecht auf den bisherigen Platz kann bis einschließlich Mittwoch, 30.06.2021 in Anspruch genommen werden.

Für alle Fans, die die Buwe ab der nächsten Saison bei jedem Heimspiel unterstützen möchten, startet der Verkauf am Dienstag, 22.06.2021. Auch hier wird es die Möglichkeit geben, die Dauerkarte online zu erwerben. Das Formular kann natürlich ebenfalls per Post oder E-Mail zugesendet werden. Der Versand der Dauerkarten wird voraussichtlich ab der KW 28 erfolgen.

Trotz der zuversichtlichen Aussichten, können wir leider auch weiterhin noch nicht garantieren, dass wir zu jedem Heimspiel Zuschauer zulassen dürfen bzw. die erlaubte Kapazität für alle Dauerkarten-Inhaber ausreicht. Aus diesem Grund werden zwei verschiedene Möglichkeiten angeboten: Zum einen der Kauf mit einer inbegriffenen Verzichtserklärung. Hier erhält jeder Käufer als Dankeschön für das Vertrauen und die Treue, ein Überraschungspaket aus dem Fanshop inklusive einem Waldhof-Trikot aus der Saison 20/21 kostenlos dazu. Hierzu muss im Bestellprozess nur die entsprechende Trikotgröße gewählt werden. Das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht und endet am 25.07.2021. Die Überraschungspakete werden ebenfalls ab der KW 28, gemeinsam mit den Dauerkarten verschickt. Alternativ kann die Dauerkarte auch ohne Verzichtserklärung erworben werden. Hier erhält der Kunde kein Überraschungspaket und behält im Gegenzug das Recht auf eine Rückerstattung möglicher Geisterspiele.

Alle Informationen zu den Dauerkarten 21/22 gibt es ab sofort einzusehen unter https://svw07.de/stadion.