Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geparktes Auto gestreift, anschließend geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag, 28.05.2021, 21:00 Uhr bis Samstag, 29.05.2021, 08:35 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen im Holzweg in Bad Dürkheim geparkten PKW. Die 50-jährige Besitzerin des beschädigten PKW stellte den Schaden am Morgen des 29.05.2021 bei Rückkehr an ihr Fahrzeug fest. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Hinweise bezüglich des Unfallverursachers bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Bettelbetrug: Opfer gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 29.05.2021, gegen 11:30 Uhr, wurde ein 78-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim Opfer eines versuchten Bettelbetruges. Nachdem der Herr einen Supermarkt im Bruchgebiet in Bad Dürkheim aufgesucht hatte, wurde er auf dortigem Parkplatz unvermittelt von einem ihm unbekannten Mann bezüglich einer Geldspende angesprochen. Der Unbekannte habe sich als Hörgeschädigter ausgegeben und eine Liste ausgehändigt, auf welche sich der 78-Jährige mit Namen eintragen sollte. Auf der besagten Namensliste seien bereits mehrere Personen eingetragen gewesen. Der Unbekannte habe ein Bündel Bargeld vorgezeigt und zu verstehen gegeben, dass er nur „bar“ annehme. Der 78-jährige entging dem vermeintlichen „Spendenaufruf“ und suchte hiesige Polizeidienststelle auf.

Mögliche Opfer, welche eine Spende vorgenommen haben, werden gebeten mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.

Bad Dürkheim: Paketbote von Hund gebissen

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 28.05.2021, gegen 16:40 Uhr wurde ein Paketbote in Bad Dürkheim durch einen Hundebiss leicht verletzt. Der 52-Jährige Bad Dürkheimer suchte im Rahmen der Paketzustellung ein Anwesen im Dürkheimer Stadtteil Leistadt auf. Nachdem die Bewohnerin die Haustür einen kleinen Spalt geöffnet hatte, zwängte sich der im Haus befindliche Schäferhund an seiner Besitzerin vorbei und lief auf den Paketboten zu. Dieser versuchte noch Abstand zu gewinnen. Der Hund konnte den Boten jedoch einholen und verletzte diesen durch einen Biss im Bereich der Schulter. Der Geschädigte suchte am Folgetag hiesige Polizeidienststelle auf, um den Vorfall zu melden. Gegen die Hundehalterin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Bad Dürkheim: PKW nicht umgemeldet, Kfz-Steuern umgangen

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 29.05.2021, gegen 18:00 Uhr wurden in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zwei PKW mit polnischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte ermittelt werden, dass der Halter beider PKW seit 2015 in der Bundesrepublik Deutschland ordnungsbehördlich gemeldet ist, seine Fahrzeuge jedoch nicht angemeldet und somit keine Kfz-Steuern entrichtet wurden. Gegen den Halter wurden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Bad Dürkheim: Kellerbrand infolge technischen Defekts

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 29.05.2021, gegen 18:15 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim durch die Integrierte Leitstelle über einen Kellerbrand in einem Anwesen im Bad Dürkheimer Stadtteil Trift informiert. Ermittlungen vor Ort kamen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt eines im Keller befindlichen Wechselrichters der installierten Solaranlage den Brand verursacht hatte. Durch den Brand war kein Gebäudeschaden entstanden. Die beiden Bewohner suchten vorsorglich ein umliegendes Krankenhaus auf. Neben der Polizeistreife waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr sowie zwei Rettungswagenbesatzungen und Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Dürkheim in den Einsatz eingebunden.

Meckenheim: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Meckenheim (ots) – Durch aufmerksame Zeugen erfolgte am 30.05.21, gegen 01:00 Uhr, der Hinweis auf einen möglichen Verkehrsunfall im östlichen Bereich des Ortseingangs zu Meckenheim. Es erfolgt weiterhin der Hinweis an die Polizei, dass ein verunfallter PKW wohl kürzlich auf einem Parkplatz der Steingasse abgestellt worden sei. Durch die Polizei konnte an der Örtlichkeit die entsprechende Feststellung getroffen werden, wobei sich durch weitere Ermittlungen ein dringender Tatverdacht gegen eine alkoholisierte 23-jährige Frau als mögliche Unfallverursacherin ergab. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße zwischen Hochdorf-Assenheim und Meckenheim, wobei in einem Kurvenbereich unter Verlust der Fahrzeugkontrolle und Abkommen von der Fahrbahn ein Verkehrsschild überfahren wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Ellerstadt: Bei Kontrolle „Gras“ weggeworfen

Ellerstadt (ots) – Am Samstag, 29.05.2021, gegen 23:00 Uhr wurde auf einem Feldweg zwischen Ellerstadt und Friedelsheim ein Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Kurz vor Beginn der Kontrolle ließ der 26-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim einen Gegenstand zu Boden fallen. Dies konnte durch die eingesetzten Beamten eindeutig beobachtet werden. Bei dem besagten Gegenstand handelte es sich um einige Gramm Cannabis. Das Cannabis wurde sichergestellt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Haßloch: Sachbeschädigung an einem PKW

Haßloch (ots) – Der Geschädigte stellte am 29.05.21 nach längerfristiger Abwesenheit und Rückkehr zu seinem PKW fest, dass an diesem diverse Fensterscheiben eingeschlagen und mehrere Reifen zerstochen wurden. Der PKW war auf einem frei zugänglichem Privatgelände im Bereich des Haßlocher Bahnhofs über mehrere Tage abgestellt. Die Polizei Haßloch bittet um Hinweise zur Tataufklärung.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):