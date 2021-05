Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 29.05.2021, wurde im Zeitraum von 14:45 – 19:15 Uhr ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Chemnitzer Straße in Neustadt/W. durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken an das geparkte Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich dieser von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche Angaben zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Alkoholisiert hinterm Steuer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine 52-jährige Autofahrerin wurde am 27.05.2021 gegen 17:15 Uhr in Duttweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bereits beim Öffnen der Fahrertür. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über 2 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde sichergestellt.

Neustadt: Einbruch in Firma

Neustadt/Weinstraße (ots) – In ein Firmengebäude in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt an der Weinstraße brachen in der Nacht von Freitag (28.05.2021) auf Samstag (29.05.2021) bislang unbekannte Täter ein. Entwendet wurde diverse Büroausstattung. Vermutlich gelangten die Täter über eine Lücke in einem Bauzaun eines nebenan befindlichen Autohandels auf das Gelände der Malerfirma ein. Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):