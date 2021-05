Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall auf der B38 (siehe Foto )

Feuerwehr Gemeinde Fürth

Mit dem Stichwort „H1 Hilfeleistung bei VU“ wurde die Abteilung Krumbach am Dienstag 25.05.2021 gegen 20:58 Uhr auf die B38 in Richtung Gumpener Kreuz alarmiert. Vor Ort ergab sich folgende Lage: Der Anhänger eines LKW’s war von der Fahrbahn abgekommen, kippte um und kam im Graben zum Liegen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle sowie den LKW ab, der Bereich zwischen Rosenhöhe und Gumpener Kreuz war für die Dauer der Maßnahmen voll gesperrt.

Die Bergung des LKW‘s wurde durch eine Spezialfirma übernommen, diese dauerte beim Einsatzende für die Feuerwehr noch an, ebenfalls anwesend waren eine Streife der Polizei, sowie Hessen Mobil. Nach ca. 3 Stunden konnte die Abteilung Krumbach die Rückfahrt in die Wache antreten.

Polizeikontrollen im Stadtgebiet – Marihuana sichergestellt

Bensheim (ots) – Fünfzehn Personen und vier Autos kontrollierten am Mittwoch 26.05.21 Zivilfahnder und Beamte der Bereitschaftspolizei zwischen 20-23.15 Uhr im Stadtgebiet Bensheim. In diesem Zusammenhang versuchten in der Taunusanlage 2 Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren zu flüchten. Beide Personen konnten von den Einsatzbeamten schnell eingeholt und kontrolliert werden. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell klar.

Sowohl der 17-Jährige als auch der 16-Jährige waren im Besitz von Marihuana. Bei der Durchsuchung fanden sie bei dem Älteren zudem eine Feinwaage, Verpackungsmaterial sowie eine Marihuana-Mühle. Weiteres drogentypisches Verpackungsmaterial wurde in der Folge in der elterlichen Wohnung des 17-Jährigen in Bensheim gefunden. Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen beide Jugendliche Strafanzeige erstattet.

Marihuanageruch hatte sich um kurz vor 17 Uhr in der Fichtestraße an einem Sportplatz breitgemacht. Im Dunstkreis des Geruchs hielt sich eine Vierergruppe auf. Während der Kontrolle warf ein 23-Jähriger eine Menge von etwa 2 Gramm weg. Die Aktion wurde jedoch von den Beamten beobachtet. Zur Anzeigenaufnahme musste er mit auf die Polizeidienststelle und konnte nach Abschluss der Maßnahmen wieder nach Hause.

Darmstadt

Straßenraub – Mit Messer bedroht und Geld erbeutet

Darmstadt-Herrngarten (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zu Donnerstag, 27.05.21 auf einen jungen Mann abgesehen. Gegen 2 Uhr sprachen die beiden Kriminellen den 25-Jährigen im Bereich eines Aufgangs zur Frankfurter Straße an und bedrohten ihn mit einem vorgehaltenen Messer.

Während einer der Täter das Messer hielt, entnahm sein Komplize die Geldbörse und entwendete etwa 15 Euro Bargeld. Als ein Zeuge dem Darmstädter zur Hilfe kam, rannte das Duo in Richtung Innenstadt davon.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 1,80 m groß, etwa 30 Jahre alt und sehr dünn. Beide waren dunkel gekleidet und sprachen weitergehend akzentfreies Deutsch. Der Unbekannte mit dem Messer trug eine Basecap und ein Tuch vor dem Mund.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief noch ohne Erfolg. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen. Hinweise nimmt das Kommissariat 35 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Anzeige gegen 60-Jährigen – Polizei stellt Pedelec sicher

Darmstadt (ots) – Am Mittwochnachmittag 26.05.2021 fiel einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen im Schiebelhutweg ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer auf, der mit einem sogenannten “Chinabike” unterwegs war.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung wurde den Ordnungshütern rasch klar, dass das “Pedelec” in keinster Weise den geltenden Vorschriften entsprach. Neben einem leistungsstärkeren Motor mit 350 Watt, maximal zugelassen sind 250 Watt, verfügte das Gefährt zudem über einen nicht zulässigen Gasgriff. Dieser sorgt für einen eigenständigen Antrieb von bis zu 35 km/h, ohne dass der Fahrer hierzu in die Pedale treten muss. Damit endete die Fahrt für den 60-Jährigen vorzeitig an der Kontrollstelle.

Das “Bike” wurde von der Polizei sichergestellt und der Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Diese sogenannten “Chinabikes” sind immer häufiger im Straßenverkehr anzutreffen. Nicht zuletzt deswegen, weil sie zu sehr günstigen Preisen angeboten werden. Polizeiliche Recherchen haben ergeben, dass auf den Vertreiberseiten allerdings so gut wie nie darauf hingewiesen wird, dass diese Räder nicht der Straßenverkehrsordnung entsprechen und somit auch nicht im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden dürfen. Eine vorgeschriebene Betriebserlaubnis gibt es ebenfalls nicht und die Räder können somit auch nicht versichert werden, obwohl aufgrund der Bauart eine Versicherung vorgeschrieben wäre.

Aufgrund der Technik handelt es sich auch nicht mehr um ein Pedelec, sondern vielmehr um ein Kleinkraftrad. Hierfür benötigt der Fahrer aber die Fahrerlaubnis der Klasse AM. Liegt diese nicht vor, erfüllt dies den Straftatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Weil der 60-Jährige diese nachweisen konnte, spielte die Thematik in diesem Fall jedoch keine Rolle.

Darmstadt-Dieburg

Eigentümer von Fahrrad gesucht – Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt (ots) – Die Polizei in Ober-Ramstadt sucht nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines schwarzen Mountainbikes der Marke “GT”. Das Bike-Modell “Karakoram” wurde bereits am Sonntagmorgen 23.5.21 gegen 8 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße “Nieder-Modauer Weg” aufgefunden. Die Beamtinnen und Beamten stellten im Anschluss das Fahrrad sicher.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Mountainbike aus einem Diebstahlsdelikt stammen könnte. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ober-Ramstadt nach dem rechtmäßigen Besitzer. Wer kann Hinweise geben? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Ermittlerinnen und Ermittler (Kommissariat 41) können unter der Rufnummer 06154/6330-0 erreicht werden.

Groß Gerau

Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Gernsheim/A67 (ots) – Am Donnerstagmorgen 27.05.2021 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 67 im Bereich der Anschlussstelle Gernsheim in Fahrtrichtung Mannheim. Vorläufige Ermittlungen ergeben folgenden Unfallhergang: Ein 61-Jähriger LKW-Fahrer aus Mannheim wechselte mit seinem LKW samt Anhänger vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem weiteren LKW das Zufahren an der Anschlussstelle Gernsheim zu erleichtern.

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Pforzheim, welcher den linken Fahrstreifen befuhr, konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren nicht verhindern. Die 23-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Pforzheim, verletzte sich beim Aufprall leicht am Fuß und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Fahrer wurden jeweils nicht verletzt. Auf Grund der notwendigen Fahrbahnreinigung und Bergung des Pkw wurde die BAB 67 zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Lorsch, somit in Fahrtrichtung Mannheim mit begleitender Rundfunkwarnmeldung vollgesperrt.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Gernsheim von Darmstadt kommend abgeleitet. Das Zufahren an der Anschlussstelle Gernsheim in Richtung Mannheim war nicht möglich. Der Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Eingesetzt waren 7 Fahrzeuge der Feuerwehr Pfungstadt, 3 Rettungswagen, ein Notarzt sowie eine Streife der Polizeiautobahnstation. Gegen 05:00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.

Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Donnerstag 27.05.2021 wurde in der Zeit von 13:15-16:00 Uhr ein silberner Toyota Prius, welcher in der Niddastraße 24 in Walldorf geparkt stand, am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug wurde dabei seitlich weggeschoben.

Das verursachende Fahrzeug bzw. der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf das Fahrzeug bzw. den Fahrer bitte an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter folgender Telefonnummer: 06105/4006-13.

Odenwaldkreis

Polizei stellt hochmotorisiertes Auto sicher – Falsche Zulassungsstempel am Kennzeichen

Brensbach (ots) – Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung muss sich ein 34-jähriger Autofahrer aus der Unterzent nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der Mann wurde am Mittwochabend 26.05.21 von Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen mit seiner hochmotorisierten Limousine im Ortsteil Höllerbach kontrolliert.

Um offenbar die behördlichen Regularien für die Ausgestaltung seines vorderen Kennzeichens zu umgehen, brachte er ein verkleinertes Kennzeichen am Fahrzeug an und versah dieses zudem mit einem gefälschten Zulassungssiegel. Weiterhin stellten die fachkundigen Ordungshüter im Rahmen der Überprüfung rasch fest, dass auch der technische Zustand des fast 500 PS starken Sportwagens nicht mehr dem Serienzustand entsprach.

Durch Änderung des Turboladesystems sowie der Abgasanlage, dürfte das Fahrzeug nunmehr eine noch deutlich höhere Leistung auf die Straße bringen als ohnehin schon und erzeugt dadurch bedingt auch wesentlich mehr Lärm. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt und wird einem Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt.

Neben dem Strafverfahren erwarten den 34-Jährigen außerdem noch ein empfindliches Bußgeld und Punkte in Flensburg wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis seines Fahrzeuges aufgrund der technischen Veränderungen.

Heroin, Haschisch und Marihuana – Zivilfahnder nehmen Duo fest und stellen Fahrrad sicher

Darmstadt (ots) – Zivilfahnder haben am Mittwochabend 26.05.1 zwei 48- und 39-jährige Männer in der Innenstadt festgenommen. Gegen 18 Uhr fielen die beiden Männer der Streife im Bereich eines Imbiss in der Rheinstraße auf, wie mutmaßlich Drogen und Geld übergeben wurden. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 39-Jährigen Kleinstmengen Haschisch sicher.

Bei dem 48-Jährigen beschlagnahmten sie Kleinstmengen Haschisch und Marihuana. Zudem konnte in der Satteltasche seines Rades fast fünf Gramm Heroin entdeckt werden. Das Rauschgift kam ebenfalls in amtliche Verwahrung. Bei der Überprüfung des Rades stellten die Zivilfahnder fest, dass die Fahrradrahmennummer nachträglich unkenntlich gemacht wurde. Auf Nachfrage machte der Darmstädter unglaubwürdige Angaben zu dessen Herkunft.

Da nicht auszuschließen ist, dass das Mountainbike aus einer Straftat stammt, stellten die Polizisten das Rad ebenfalls sicher. Gegen beide Männer wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem suchen die Ermittler Hinweise zur Herkunft und den rechtmäßigen Eigentümern des Rades. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim (ots) – Am Donnerstag 27.05.21 zwischen 15-15.45 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silberfarbenen VW Caddy, der in der Bahnhofstraße in Höhe einer Bankfiliale am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das im Heckbereich beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Oberzent-Sensbachtal (ots) – Am Mittwoch 26.05.21 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 25jähriger Fahrer aus Oberzent mit seinem Pkw die L3120 von Hebstahl kommend in Richtung Gaimühle. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ihm dort auf seiner Fahrbahn mutmaßlich ein blauer Audi entgegen. Der 25-jährige Fahrer musste ausweichen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Schutzplanke und überschlug sich.

Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Hebstahl. Zeugenhinweise zum Unfallhergang und Unfallverursacher erbittet die Polizei Erbach unter 06062-9530.

Südhessen

Spende an Beratungsstelle für Opfer und Zeugen in Südhessen e.V.

Darmstadt (ots) – Eine Wanderung mit dem Vorhaben, Spendengelder für 5 gemeinnützige Organisationen zu sammeln, so lautete das Ziel des südhessischen Polizeihauptkommissars Florian Mohr, der Ende März seiner Idee Taten folgen ließ. Mit Start in Groß-Gerau machte sich der Polizist “Zu Fuß nach Werder” auf und trat seinen mehrere hundert Kilometer langen Weg nach Bremen zum Weserstadion an. Nach insgesamt 16 Tagen und 450 Kilometern erreichte der 41-Jährige glücklich und stolz zusammen mit seinem Wegbegleiter Hund Diego, sein Ziel.

Dank medialer Aufmerksamkeit und zahlreichen Unterstützern auf seinen Weg sammelte der Dornheimer für das Kinderhospiz Bärenhilfe in Wiesbaden, den Gnadenhof „Kellerranch in Weiterstadt, die Kinderkrebshilfe Mainz, die Werder Bremen Stiftung und die Beratungsstelle „Darmstädter Hilfe e.V., insgesamt 53.155 Euro.

Am Donnerstag (27.5.) um 11 Uhr hat Florian Mohr die beachtliche Spende in Höhe von 10.309,86 Euro an die “Darmstädter Hilfe e.V.” im großen historischen Sitzungssaal des Amtsgerichts Darmstadt übergeben.

In feierlicher Runde und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln überreichte der Polizist den Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiterinnen den Spendenscheck. Als Vorstandsmitglied der Beratungsstelle zeigte sich Polizeipräsident Bernhard Lammel sehr erfreut und betonte: “Es macht mich stolz, dass wir Mitarbeiter haben, die sich über ihre beruflichen Grenzen als Polizisten hinaus auch im privaten Leben für die Gesellschaft einsetzen und die wichtige Arbeit der Beratungsstellen für Opfer und Zeugen unterstützen.” Gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten freuten sich die beiden weiteren Vorstandsmitglieder der Darmstädter Hilfe, Amtsgerichtspräsident Markus Herrlein und Dr. Christoph Gebhardt, Dipl. Psych. und Richter a.D. .

Die “Darmstädter Hilfe” ist ein eingetragener Verein in Südhessen, der im Mai 2018 seine Arbeit aufgenommen hat. Sie dient als Anlaufstelle für Menschen, die Opfer oder Zeugen einer Straftat geworden sind. Ihre unterstützende und gesellschaftlich notwendige Arbeit umfasst die drei Säulen “Information”, “Beratung” und “Begleitung”. Weitere Informationen zur “Darmstädter Hilfe” finden Sie unter www.darmstaedter-hilfe.de

