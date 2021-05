Einbruch in Bäckerei

Marburg: Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 26.05.-27.05.21 Zutritt zu einer Bäckerei in der Gutenbergstraße. Zwischen 20-05.45 Uhr entwendeten sie lediglich eine leere Geldkassette, die Anwohner wenig später in einem nahegelegenen Gebüsch fanden.

Somit gingen die Diebe leer aus. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Die Kripo in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Streit in der Deutschhausstraße

Marburg (ots) – Mehrere Notrufe gingen am später Mittwochabend 26.05.21 bei der Polizeileitstelle in Gießen ein: Zeugen berichteten von einer lauten Auseinandersetzung innerhalb einer größeren Personengruppe in der Deutschhausstraße. Die genauen Umstände sind bislang nicht bekannt. Fest steht, dass ein junges Paar in Streit miteinander geriet und der 17-Jährige Beteiligte auch Passanten anpöbelte.

Gegen 23 Uhr trennten Polizeibeamte die Streithähne voneinander und nahmen sie vorläufig fest. In dem plötzlichen Verlangen seiner Freundin nun zur Hilfe zu kommen, versuchte sich der 17-Jährige von dem Beamten loszureißen und sperrte sich gegen die Festnahme. Verbal begleitete er sein Verhalten mit massivsten Beleidigungen in Richtung der anwesenden Polizisten.

Die Beamten wiederum schrieben entsprechende Anzeigen und brachten ihn zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle. Die 14-jährige Freundin gaben die Beamten in ihrer Wohngruppe ab, wo sie bereits vermisst wurde.

Auto zerkratzt

Marburg: Einen geparkten grauen Renault zerkratzten Unbekannte beidseitig im Spiegelslustweg. Die etwa 1.200 Euro hohen Schäden entstanden am Mittwoch 26.05.21 zwischen 08.15 Uhr und 16.00 Uhr.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Marburg, tel. 06421/ 406-0, entgegen.

Fahrzeugteile abmontiert und entwendet

Gladenbach: Aus einer offenen Garage in der Mornhäuser Straße entwendeten Unbekannte Werkzeug und Altkleider. Zudem montierten sie zwischen 18 Uhr am Dienstag (25.05.) und 10 Uhr am Mittwoch Fahrzeugteile vom geparkten Motorrad ab und nahmen sie ebenfalls mit. Insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf etwa 200 Euro.

Die Kripo Marburg. Tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Kleinkraftrad geklaut

Stadtallendorf: Diebe entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25./26.05.) einen roten Roller der Marke Aprilia von einem Parkplatz in der Beethovenstraße.

Der Diebstahl fand zwischen 19.30 Uhr und 06.40 Uhr statt.

Das mittels Lenkradschloss gesicherte Fahrzeug hat einen Wert von etwa 970 Euro.

Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Kellereinbruch

Marburg: Wie die Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Universitätsstraße gelangten, ist bislang nicht bekannt. Fest steht aber, dass sie zwischen Montag (17.05.) und Sonntag, 15 Uhr, ein etwa 900 Euro teures, abgeschlossenes schwarzes Mountainbike der Marke “Stevens” mitnahmen.

Sachschaden entstand dabei nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Marburger Polizei,

Tel. 06421/ 406-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen.

Diebstahl auf Baustelle

Marburg: Von einer Baustelle in der Sudetenstraße entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag (25.05.) und Mittwoch Werkzeug in vierstelliger Höhe. Zudem beschädigten sie zwischen 18 Uhr und 06.45 Uhr mehrere Wandverkleidungen.

Die Kripo in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

