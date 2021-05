FW Ludwigshafen: Kellerbrand in Ludwigshafen-Oggersheim

(SK) Am 27.05.2021 um 11:15 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Kellerbrand in die Lore-Dauer-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Verrauchung aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Erste Erkundungsmaßnahmen ergaben, dass sich im 1.Obergeschoss eine Person im sicheren Bereich befand. Eine weitere Person aus dem Erdgeschoss wurde mit leichter Rauchgas-Intoxikation dem Rettungsdienst übergeben und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Kellerbereich brannte eine Waschmaschine, welche innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden konnte. Das Treppenhaus und die Wohnung im Erdgeschoss wurden mittels maschinellen Lüftern entraucht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Mann und 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.

Mit Pocketbikes gefahren

Am 26.05.2021, gegen 20:45 Uhr, wurden im Heuweg ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil sie mit sogenannten Pocketbikes fuhren. Diese sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die beiden jungen Männer waren außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese hätten sie wegen der möglichen Höchstgeschwindigkeit von 45km/h jedoch benötigt. Die Pocketbikes wurden sichergestellt. Der 17-Jährige sowie der 18-Jährige werden sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens ohne Zulassung verantworten müssen.

Balkonbrand in der Luitpoldstraße

Am 22.05.2021, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Luitpoldstraße zu einem Balkonbrand. Hierbei entstand am Balkonmobiliar sowie an den Fensterrahmen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bei einer Brandortbegehung am 26.05.2021 ergaben sich keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Brandstiftung. Ursächlich dürfte der fahrlässige Umgang mit einer offenen Zündquelle gewesen sein.

Unfall auf Supermarkt Parkplatz – Zeugen gesucht

Am 26.05.2021, gegen 18.30 Uhr, rief ein 33-Jähriger bei der Polizei an und meldete einen Unfall auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, erklärte der Anrufer, dass er mit seinem weißen Skoda Octavia neben einer eingezeichneten Parklücke in Blickweite des Einganges des Marktes gestanden habe und dort gewartet habe. Währenddessen sei ein 42-Jähriger vor ihm beim Rangieren rückwärts gegen sein Auto gefahren. Der Aufprall sei sehr massiv gewesen. Danach sei der 42-Jährige aus seinem silber-grauen Ford Focus gestiegen, habe am vorderen Autokennzeichen des 33-Jährigen herumgewischt und gesagt, dass nichts passiert sei. Nachdem die Polizeibeamten den 42-Jährigen befragten, gab dieser an, er habe sein Auto überhaupt nicht bewegt. Der 33-Jährige sei einfach zu ihm gekommen und habe behauptet, dass er gegen sein Auto gefahren sei. Am Auto des 42-Jährigen konnten keine Schäden festgestellt werden. Am Auto des 33-Jährigen war ein kleiner Schaden am vorderen Kennzeichen ersichtlich. Der 33-Jährige vermutete jedoch einen größeren Schaden, der augenscheinlich nicht ersichtlich sei, da der Aufprall heftig gewesen sei. Zur genauen Rekonstruktion des Geschehens sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .