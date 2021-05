Osthofen – Raubüberfall auf Tankstelle

Worms – Am heutigen Morgen, um 05:27 Uhr hat ein unbekannter Täter die

ARAL-Tankstelle in Osthofen überfallen. Der maskierte Täter betrat den

Verkaufsraum in der Rheinstraße, bedrohte mit einem Messer die 58-jährige

Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Diese öffnete daraufhin die

Kasse, woraufhin der Täter die Banknoten griff und in seine Jackentasche

steckte. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung B9. Der männliche Täter

wird wie folgt beschrieben: Schmächtige Statur, 175-185 cm Körpergröße, helle

Hautfarbe, schwarze Maske mit Sehschlitzen, schwarze od. dunkelblaue Zipperjacke

/ Pullover mit weißen Längsstreifen an den Ärmeln und weißem Emblem auf der

Brust, schwarze, enganliegende Hose, schwarze Schuhe, trug keine Handschuhe. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Widerstand und Beleidigung, Polizeibeamter verletzt

Alzey

Ein 39-jähriger Mann erschien am gestrigen Mittwoch, 26.05.2021, kurz vor 16:00 Uhr in einem Alzeyer Autohaus und forderte, für 10 EUR einen Pkw zu kaufen. Aufgrund des absurden Anliegens der Person wurde diese von den Beschäftigten des Firmengeländes verwiesen. Dieser Aufforderung kam der 39-jährige jedoch nicht nach, beleidigte statt dessen die Mitarbeiter des Autohauses und drohte ihnen. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung befand sich die Person in ihrem eigenen Pkw und verweigerte zunächst die Angabe von Personalien. Nach Aufnahme des Sachverhalts wurde dem Mann ein Platzverweis für das Gelände des Autohauses erteilt. Diesem kam er nicht nach, so dass die Ingewahrsamnahme erklärt wurde. Bei der Durchführung des Gewahrsams leistete die Person Widerstand und schlug einem Beamten mit der Faust auf Nase und Oberlippe. Im Rahmen des Einsatzes wurden auch die eingesetzten Polizeikräfte beleidigt. Warum sich der 39-jährige so verhalten hat, ist noch unklar. Anzeichen auf Alkohol- oder Drogenkonsum konnten nicht festgestellt werden.

Worms – Vollbrand eines Baucontainers

Worms – Ein Baucontainer war heute Nacht aus noch bislang ungeklärter

Ursache in Brand geraten. Durch einen Zeugen wird gegen 4:00 Uhr das Feuer im

Wormser Norden, westlich der Mainzer Straße, Höhe Dr.- Otto-Röhm-Straße,

gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte steht ein Metallcontainer auf dem

umzäunten Freigelände in Vollbrand und die Flammen greifen bereits auf

angrenzende Hecken und Sträucher über. Während der 20-minütigen Löscharbeiten

der Feuerwehr Worms musste die B9 kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Innern des

Baucontainers habe sich ein Heuballen und ein Metallgitter befunden. Der

Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen hat die

Polizei Worms aufgenommen.