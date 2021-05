Ettlingen – Nach Unfall an Ampel geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Ettlingen (ots) – Bei den Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht

verletzten Kind am Dienstnachmittag in der Schloßgartenstraße Ecke

Bernhardusstraße in Ettlingen sucht die Polizei noch Zeugen. Nach den bisherigen

Erkenntnissen wartete eine 44-jährige Renault-Lenkerin in ihrem Clio auf der

Schloßgartenstraße in Fahrtrichtung Rastatter Straße an der Ampelanlage, als

diese gegen 16.00 Uhr Grünlicht zeigte und sie schließlich losfuhr. In diesem

Moment hatte sie ein anderer Wagen bereits links überholt und ist vor ihr nach

rechts in die Bernhardusstraße eingebogen. Obwohl es hierbei zur Kollision kam,

fuhr dessen Lenker oder Lenkerin, ohne sich um den Streifschaden zu kümmern,

unerkannt davon. Die leicht verletzte 8-Jährige war Mitfahrerin im Renault an

welchem Sachschaden von rund 1.800 Euro entstand.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 0721 944840 mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

(KA) Stutensee – Polizei sucht Zeugen und Beteiligten eines Verkehrsunfalls

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall am Samstag, 22. Mai in Blankenloch

sucht die Polizei den beteiligten Fahrradfahrer und Zeugen. Ein

unfallbeteiligter 76-jähriger Autofahrer meldete den Verkehrsunfall am

Samstagvormittag der Polizei. Seinen Angaben zufolge war er gegen 10.45 Uhr mit

seinem Pkw auf der Wiesenstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Hier habe er

einen älteren Mann auf einem Fahrrad überholt. Während des Überholvorgang sei

ein Pkw von links aus einer Parkbucht rückwärts auf die Straße gefahren. Hierauf

habe er seinen Pkw nach rechts gelenkt um einen Unfall zu vermeiden. Der

Fahrradfahrer sei daraufhin ins Straucheln geraten und gestürzt. Er habe sich

dann um den gestürzten älteren Mann gekümmert. Während dessen sei der Fahrer des

ausparkenden Pkw davongefahren. Der Fahrradfahrer, der sich leicht verletzt

hatte, lehnte die Hinzuziehung der Polizei ab und entfernte sich zu Fuß.

Die Polizei sucht nun den Fahrradfahrer. Er wird als ca. 80 Jahre alt und ca.

165 cm groß beschrieben. Er hat graue Haare und trug eine Brille. Der

Fahrradfahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Weingarten – Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Karlsruhe-Weingarten (Baden) – Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt

bittet nach einer Verkehrsunfallflucht um Hinweise, die im Laufe des Mittwochs

zwischen 09.00 Uhr und 17.40 Uhr in der Kanalstraße in Weingarten (Baden)

begangen wurde. Ein bislang nicht bekannter Verursacher streifte einen geparkten

Skoda Octavia und verursachte Sachschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe – Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt sucht nach einer

Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag gegen zirka 16.00 Uhr auf einem

Supermarktparkplatz im Brüsseler Ring in Leopoldshafen Zeugen. Ein bislang nicht

bekannter Verursacher beschädigte wohl beim Rückwärtsfahren einen geparkten VW

Golf und verursachte an diesem einen Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro.

Sachdienliche Angaben nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter

0721/967180 entgegen.

Karlsruhe – Mit Autoschlüssel aus Umkleideraum Geldbeutel aus geparktem Wagen gestohlen

Karlsruhe – Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag in der

Hertzstraße in Karlsruhe mit einem Autoschlüssel aus dem Umkleideraum einer

Turnhalle ein Fahrzeug geöffnet und einen Geldbeutel gestohlen. In der Zeit

zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr hatte sich der Dieb, von den Sportlern

unbemerkt, Zugang zu den Umkleideräumen des Vereins verschafft und einen

Autoschlüssel aus einer Jacke am Kleiderständer an sich genommen. Auf dem

Parkplatz entriegelte er den passenden Audi A5, öffnete eine Handtasche und

stahl den Geldbeutel mitsamt Bargeld, Ausweispapieren und Kreditkarten. Den

Fahrzeugschlüssel lies der Täter im Wagen zurück der daraufhin unverschlossen

blieb.

Schwerer Unfall auf der B 293 zwischen Bretten-Diedelsheim und Dürrenbüchig

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe – Bretten

Am 26.05.2021 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bretten mit dem Einsatzstichwort „TH – VU mehrere eingeklemmte Personen“ mit den Abteilungen Bretten, Diedelsheim und Dürrenbüchig um 14:18 Uhr auf die B293 alarmiert. Bereits kurz nach Alarmeingang hat sich auf dieser viel befahrenen Strecke in die jeweilige Richtung ein langer Stau gebildet. Mehrere Verkehrsteilnehmer wendeten ihre Fahrzeuge und störten somit die Anfahrt der Einsatzfahrzeuge.

An der Einsatzstelle angekommen bot sich den Einsatzkräften folgendes Schreckensszenario: Ein VW-Touran eines älteren Ehepaars, gelenkt vom Ehemann, kam aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur und stieß hierbei frontal mit einem VW Golf eines 30-jährigen Mann zusammen. Durch die Wucht wurden beiden Fahrzeuge massiv beschädigt, so dass beiden Fahrer selbständig ihre Fahrzeuge nicht mehr verlassen konnte. Der VW Golf wurde hierbei in den Straßengraben geschleudert, das andere Fahrzeug drehte sich und blieb auf der Fahrbahn. Die Beifahrerin des VW Touran konnte selbständig das Fahrzeug verlassen und wurde bis zum Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von den Unfallzeugen betreut. Weitere Unfallzeugen, hierunter auch ehemalige Einsatzkräfte von Feuerwehr leisteten, sofern es möglich war, bei den beiden Fahrern erste Hilfe.

Nach Eintreffen der beiden Löschgruppenfahrzeuge aus Diedelsheim und Bretten, sowie des Rüstwagens aus Bretten wurden umgehend beiden Rettungssätze entnommen und parallel an beiden Fahrzeugen gearbeitet. Beim VW Touran konnte zeitnah die Tür geöffnet und somit die Person befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Die Rettung des 30-jährigen PKW-Lenkers war jedoch zeitaufwändiger. In Abstimmung mit dem Leitenden Notarzt Dr. John Kremer wurden zunächst die Fahrertür und im Anschluss das Dach entfernt, um eine patientenschonende Rettung vornehmen zu können. Während der Rettung stellte die Abteilung Dürrenbüchig den Brandschutz sicher.

Im Anschluss wurden die Unfallopfer in den RTW erstversorgt. Während der Rettungsmaßnahmen flogen unterdessen 2 Rettungshubschrauber (Leonberg und Karlsruhe) die Einsatzstelle an, die im Anschluss die beiden schwerverletzten Fahrer nach Karlsruhe bzw. Ludwigshafen in die BG Klinik flogen. Die Beifahrerin kam mit minderschweren Verletzungen zunächst ins Krankenhaus nach Bretten.

Gegen 16:00 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Bis zum Ende der Aufräumarbeiten durch einen Abschleppdienst war die Strecke bis ca. 17:30 Uhr voll gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Bretten war unter der Leitung ihres hauptamtlichen Kommandanten Oliver Haas mit den Abteilungen Bretten, Diedelsheim und Dürrenbüchig mit insgesamt 35 Einsatzkräften in 7 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war unter der Leitung von Daniel Grein mit folgender Stärke vertreten: 2 NEF, 4 RTW, 2 RTH, 1 Orgl, 1 LNA (insgesamt 18 Kräfte) im Einsatz. Ebenfalls waren 6 Streifen der Polizei direkt an der Einsatzstelle oder an den Ausfahrten Wössingen bzw. Kreuzung am Diedelsheimer Dreieck um die Einsatzstelle abzusichern. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise im 5-stelligen Bereich.