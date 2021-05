Mannheim/Weinheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Drogenring zerschlagen – Sicherstellung von rund 290 Kilogramm Rauschgift, Waffen, Bargeld und mehreren hochpreisigen Fahrzeugen / 13 Festnahmen

Mannheim/Weinheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame

Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums

Mannheim

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg (Rauschgiftdezernat) des

Polizeipräsidiums Mannheim und die Abteilung für Betäubungsmittelkriminalität

und Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Mannheim ermitteln bereits

seit Ende 2020 gegen eine Gruppierung aus dem Rhein-Neckar-Raum wegen des

Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge. Die Gruppierung soll in wechselnden Besetzungen alleine im

Zeitraum Ende März bis Mitte Juni 2020 u.a. über 800 Kilogramm Haschisch und

Marihuana sowie über 40 Kilogramm Kokain an- und mit Gewinn verkauft haben.

Abnehmer sollen unter anderem zwei Tatverdächtige aus Weinheim gewesen sein, die

im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel

getrieben zu haben. Ihnen wird im Zeitraum von Ende März bis Anfang Juni 2020

u.a. der An- und gewinnbringende Verkauf von über 180 Kilogramm Marihuana sowie

der Verkauf von über 40 Kilogramm Amphetamin, das vermutlich selbst produziert

wurde, zur Last gelegt.

Viele der Tatverdächtigen verfügten zur Kommunikation über spezielle

„Krypto-Handys“ mit einem verschlüsselten Messenger-Dienst. Dadurch sollte eine

„abhörsichere“ Kommunikation unter den Beteiligten gewährleistet sein. Die

Ermittler der Kriminalpolizei kamen den Tatverdächtigen dennoch durch die

Auswertung von Daten des Messenger-Dienstes auf die Spur.

Bei der Durchsuchung von insgesamt 25 Objekten, darunter elf Bunkerwohnungen zur

Lagerung von Rauschgift, in Weinheim, Ladenburg, Heidelberg, Neckarsteinach und

im gesamten Rhein-Neckar-Kreis wurden rund 276 kg Marihuana, rund 11 kg

Haschisch, rund 1,2 kg Amphetamin, rund 1,6 kg Kokain, zwei scharfe Schusswaffen

mit Munition, über 76.000 Euro Bargeld sowie vier hochpreisige Fahrzeuge

sichergestellt. An dem Einsatz waren rund 400 Einsatzkräfte, unter anderem das

Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg (SEK) sowie Beamte von benachbarten

Dienststellen und aus den angrenzenden Bundesländern, beteiligt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim bereits

im Vorfeld Haftbefehle gegen neun Tatverdächtige erwirkt. Im Zuge der

Durchsuchungsmaßnahmen wurden zudem vier weitere Personen vorläufig

festgenommen, gegen die ebenfalls Haftbefehle beantragt werden.

Sechs der im Rahmen der Durchsuchungen festgenommenen Tatverdächtigen wurden

bereits am gestrigen Mittwoch, den 26.05.2021, dem Haft- und Ermittlungsrichter

beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und nach der Eröffnung der Haftbefehle in

verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die übrigen sieben Tatverdächtigen werden am heutigen Tag dem Haft- und

Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim zur Entscheidung über die Haftfrage

vorgeführt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannter touchiert mit Lkw Fensterscheibe und fährt weiter

Mannheim-Schwetzingerstadt – Beim Wenden hat am Mittwoch um 17 Uhr ein

bislang unbekannter Fahrer mit seinem Lastwagen in Mannheim-Schwetzingerstadt

eine Fensterscheibe einer Apotheke in der Schwetzinger Straße beschädigt. Der

Mann stieg aus, schaute sich den Schaden an und entfernte sich dann von der

Unfallstelle. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei.

Der Mann war schlank, trug einen kurzen Bart und hatte kurze dunkle Haare. Ihn

erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise

nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.

Mannheim-Innenstadt: versuchter Einbruch in Juweliergeschäft – Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Innenstadt – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten

ein oder mehrere unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem

Juweliergeschäft in den Mannheimer O – Quadraten zu verschaffen, indem sie mit

einem unbekannten Werkzeug versuchten die Eingangstür aufzubrechen. Da dies

nicht gelang, ließen der oder die Täter offenbar von ihrem Vorhaben ab und

flüchteten ohne Beute. An der Eingangstür entstand Sachschaden in noch

unbekannter Höhe. Die Zentrale Kriminaltechnik Heidelberg wurde mit der

Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen

haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten

sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 174 4444 zu

melden.