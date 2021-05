Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: versuchter Trickdiebstahl – Polizei bittet um Hinweise!

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis – Am Donnerstagvormittag gegen 10:50 Uhr

wurde ein 76-Jähriger in der Bachgasse, Höhe Laurentius Apotheke, von einem ihm

unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er ein Taxi bräuchte. Nachdem der

76-Jährige dies verneinte, bat der Unbekannte darum ein Geldstück gewechselt zu

bekommen. Der hilfsbereite Mann öffnete daraufhin nichtsahnend seine Geldbörse.

In diesem Moment versuchte der Trickdieb durch eine geschickte Handbewegung

Scheingeld aus dem Portemonnaie zu stehlen. Der 76-Jährige bemerkte den

versuchten Diebstahl aber sofort und reagierte richtig. Er stecke den Geldbeutel

umgehend ein, machte mit Rufe auf sich aufmerksam und schaffte Distanz zwischen

sich und dem Trickdieb, der daraufhin ohne Beute in Richtung Bahnhof flüchtete.

Der 76-Jährige, der umgehend die Polizei verständigte, konnte den Mann noch ein

stückweit verfolgen und erkennen, dass dieser vom Bahnhof aus nach rechts in die

Bahnhofsstraße und von dort aus wieder nach rechts in die Gartenstraße

flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkam der Trickdieb

unerkannt.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 45 Jahre alt, gepflegtes

Äußeres, schlank, dunkle kurz rasierte Haare. Zudem trug er eine auffällig weiße

Jacke.

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten oder der weiteren Fluchtrichtung geben

können oder sonstige sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten sich

beim Polizeiposten Hemsbach unter der Tel.: 06201 71207 zu melden.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 25-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer – Polizei findet Drogen bei Fahrzeugkontrolle

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: – Bereits am Montagabend gegen 21.50 Uhr

kontrollierten Beamte des Polizeireviers Neckargemünd in der Industriestraße den

25-jährigen Fahrer eines Pkws sowie seinen 29-jährigen Beifahrer. Während der

Kontrolle entstand der Verdacht, dass die beiden Fahrzeuginsassen unter dem

Einfluss berauschender Mittel standen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges

stellten die Beamten dann in einem Beutel, der im Kofferraum deponiert war, ca.

200 Gramm Amphetamin fest. Beide Personen wurden festgenommen. Sie wurden am

Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ,

diese aber gegen Auflagen außer Vollzug setzte. Der Polizeiposten in Meckesheim

führt die weiteren Ermittlungen und prüft einen Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz. Der Fahrzeugführer muss außerdem mit einem Bußgeld und

einem Fahrverbot rechnen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch kam es zwischen 08:20 Uhr

und 08:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem REWE-Parkplatz in der

Scheffelstraße, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein

45-Jähriger Mann stellte seinen VW auf dem Parkplatz ab und bemerkte beim

Zurückkommen nach dem Einkauf, dass sein Auto beschädigt wurde und der

Verursacher nach dem Unfall einfach davonfuhr, ohne seiner Feststellungspflicht

nachzukommen.

Der Unfallverursacher fährt vermutlich einen weißen VW Tiguan, ist um die 70

Jahre alt, hat kurze graue Haare und eine schlanke Statur.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Haltende Fahrzeuge übersehen – eine Verletzte bei Auffahrunfall

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis – Weil sie unachtsam war, hat eine

55-Jährige aus Schwetzingen an der Ampel an der Kreuzung L599 und B291 bei

Schwetzingen bereits am Freitag um 14.20 Uhr zwei wegen Rotlichts haltende

Fahrzeuge übersehen und fuhr auf. Mit ihrem Renault schob sie den Hyundai einer

31-Jährigen aus Altlußheim auf den Ford einer 36-Jährigen aus Schwetzingen.

Dabei verletzte sich die Hyundai-Fahrerin. Es entstand ein Schaden von insgesamt

rund 5000 Euro.

Weinheim / A5: Unter Drogeneinfluss versucht vor Polizei zu flüchten

Weinheim – Am Mittwoch gegen 13:30 versuchte ein 41-jähriger, unter

Einfluss von Betäubungsmitteln stehender VW-Fahrer auf der A5 bei Weinheim

mehrfach vor einer Streife der Autobahnpolizei zu flüchten. Der Mann war in

Richtung Frankfurt unterwegs und sollte durch die Beamten einer

Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf das Signal „Bitte folgen“ sowie

Handzeichen reagierte der Mann zunächst nicht und versuchte die Streife zu

überholen. Dies gelang ihm jedoch nicht, wonach er den Polizisten vorerst

folgte. Als die vorausfahrenden Beamten den Mann am Autobahnkreuz Weinheim von

der A5 ableiten wollten, zog der 41-Jährige sein Auto vom Ausfädelungsstreifen

zurück auf die Autobahn und versuchte erneut zu entkommen. Auch bei einem

weiteren Versuch, den Mann zum Anhalten zu bringen, startete er einen dritten

Fluchtversuch. An der Anschlussstelle Hemsbach konnte der Autofahrer schließlich

gestoppt werden. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC

(Cannabis), weshalb dem Fahrer auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen

wurde. Die Schlüssel sowie der Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt.