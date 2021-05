Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen

Wolfsheim, 26.05., L413, 21:41 Uhr. Eine 50-Jährige fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen L413 in Richtung Wolfsheimer Sender. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug drehte sich und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrerin konnten sich aus ihrem bereits qualmenden Unfallauto befreien. Sie wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 7.100 EUR.

Ladendiebstahl

Bingen

Gensingen, 26.05., Binger Straße, 19:15-19:55 Uhr. Im genannten Zeitraum fielen einem Ladendetektiv vier Personen im Alter von ca. 25-28 Jahren auf, die ziellos durch die Gänge liefen. An der Ecke eines Ganges legten sie die Einkäufe dann in den Trolley und hängten diesen an den Haltegriff. Anschließend bedeckten sie den Koffer mit Jacken. An der Kasse lenkte einer der Täter die Kassiererin ab, während der andere den Trolley an der Kasse vorbeischob. Der Detektiv hielt den Dieb mit dem Koffer an. Eine Mittäterin konnte noch im Eingangsbereich durch die Streife gestellt werden. Der Wert des Diebesgutes belief sich auf mehrere hundert Euro.