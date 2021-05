Mehrere Tonnen Altmetall gestohlen

Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) – Mehrere Tonnen Altmetall

haben Diebe von einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet „Westrich“ gestohlen und

damit einen hohen Schaden verursacht. Die Tat ereignete sich bereits in der

Nacht zum Samstag, 15. Mai 2021. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Die Beamten bitten um Hinweise. Der

Einbruch dürfte nicht unbemerkt geblieben sein. Die Ermittler gehen davon aus,

dass die Täter ihre Beute mit einem Lastwagen abtransportierten. Auffällig

könnte ein großer grüner Container gewesen sein. Zum Verladen nutzen sie einen

Tieflader der geschädigten Firma. Die Polizei fragt: Wem sind in der Nacht zum

Samstag, den 15. Mai 2021, Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat zur

Nachtzeit ungewohnte Betriebsamkeit im Gewerbegebiet festgestellt?

Möglicherweise haben die Täter den Betrieb im Vorfeld auch ausbaldowert, weshalb

der Polizei auch Beobachtungen wichtig sind, die vor dem 15. Mai 2021 gemacht

wurden. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Augen auf an Fußgängerüberwegen!

Kaiserslautern – Dass man als Autofahrer gerade im Bereich von

Fußgängerüberwegen mit querenden Fußgängern – und demzufolge auch mit bremsenden

Fahrzeugen – rechnen muss, hat ein Mann am Mittwochnachmittag in der

Bremerstraße offenbar nicht bedacht. Der 34-Jährige krachte gegen 17.30 Uhr mit

seinem Auto einem anderen Pkw aufs Heck, der vor ihm angehalten hatte, um einen

Fußgänger über die Straße zu lassen.

Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt. Lediglich an den beiden Fahrzeugen

entstanden Blechschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher

wurde kostenpflichtig verwarnt. |cri

Überladenes Sprinter-Gespann (FOTO)

Kaiserslautern – Einen ziemlich überladenen Eindruck hat ein

Transporter-Anhänger-Gespann am Mittwochmittag in der Mainzer Straße gemacht.

Eine Streife stoppte den Fahrer und unterzog ihn einer Kontrolle.

Wie die Beamten feststellten, wurde nicht nur auf dem doppelachsigen Anhänger

ein großer Kastenwagen transportiert, auch auf der eigenen Ladefläche des

Mercedes Sprinter stand ein weiteres Fahrerzeug. Nach einer ersten Überprüfung

der Papiere begleitete die Streife das Gespann zur nächstmöglichen Wiegestation.

Dort bestätigte sich der Verdacht: Das zulässige Gesamtgewicht von sieben Tonnen

wurde um mehr als 9 Prozent (mehrere hundert Kilo) überschritten.

Dem Fahrer wurde deshalb die Weiterfahrt als Gespann in Richtung Osteuropa

untersagt. Die Streife brachte das Gespann lediglich bis zum nahegelegenen

Parkplatz Schweinsdell, wo der Anhänger abgekoppelt und abgestellt wurde. Der

30-jährige Fahrer gab an, den Anhänger schnellstmöglich – mit leerem Zugfahrzeug abzuholen. | cri

Polizei findet Drogen, Baseballschläger und einen Dolch

Kaiserslautern – Die Polizei hat heute (27. Mai 2021) eine Wohnung im

Stadtgebiet durchsucht und dabei unter anderem Drogen sichergestellt. Der

Durchsuchung voraus gingen Ermittlungen gegen einen 19-jährigen Mann. Ihm wird

vorgeworfen, unerlaubten Handels mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel

zu treiben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das

Amtsgericht Kaiserslautern die Durchsuchung seiner Wohnung an. Einsatzkräfte der

Polizei fanden schließlich fast 100 Gramm Marihuana, zwei Baseballschläger und

einen Dolch. Die Drogen und Gegenstände wurden sichergestellt. Der Verdächtige

äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Stalking angezeigt

Landkreis Kaiserslautern – Weil er ihr immer wieder nachstellt und sie

nicht in Ruhe lässt, hat eine Frau aus dem Landkreis am Mittwoch ihren

ehemaligen Lebensgefährten angezeigt. Die Polizei hat strafrechtliche

Ermittlungen eingeleitet.

Wie die Frau berichtete, hat sie sich vor mehreren Monaten von dem Mann

getrennt. Er akzeptiere die Trennung jedoch nicht und suche immer wieder den

Kontakt zu ihr, sowohl über die verschiedensten Wege der Telekommunikation als

auch persönlich. Selbst vor elektronischen Nachstellungsgeräten schreckte der

Mann nicht zurück. Die Frau übergab den Beamten einen GPS-Tracker, den sie an

ihrem Auto entdeckt hatte.

Gegen den mutmaßlichen Stalker wurde eine Gewaltschutzverfügung erlassen.

Demnach darf er sich der Frau weder nähern, noch den Kontakt zu ihr suchen.

Jeder Verstoß gegen die Verfügung zieht weitere rechtliche Konsequenzen nach

sich. Die weiteren Ermittlungen laufen.

In diesem Zusammenhang ein Hinweis: Immer wieder ist festzustellen, dass Opfer

solcher Nachstellungen sich erst nach einer längeren Leidenszeit – wenn sie den

Druck nicht mehr aushalten – dazu entschließen, zur Polizei zu gehen und den

Täter (oder die Täterin) anzuzeigen. Wir empfehlen Betroffenen aber, sich schon

früh Hilfe zu holen. Informieren Sie Ihre Familie, Freunde oder einfach eine

ausgewählte Person Ihres Vertrauens! Lassen Sie sich beraten – entweder von der

Polizei oder bei einer Fachberatungsstelle für Stalking-Betroffene. Hier können

in ersten Gesprächen die Möglichkeiten des weiteren Vorgehens geklärt werden.

Erste Informationen rund um das Thema Stalking finden Sie auch auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/Exl6s |cri

Kind beleidigt und geschlagen

Kaiserslautern – Eine Körperverletzung unter Kindern ist am Mittwochabend

bei der Polizei angezeigt worden. Ein zehnjähriges Mädchen meldete sich am Abend

zusammen mit seiner Mutter auf der Wache und gab zu Protokoll, dass es gegen 18

Uhr in der Fruchthallstraße von anderen Kindern beleidigt und geschlagen wurde.

Bei einer der Täterinnen, die ihr mehrmals ins Gesicht schlug, soll es sich nach

Zeugenangaben um ein 13-jähriges Mädchen aus dem Stadtgebiet handeln. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Aufbruch gescheitert, Beschädigung hinterlassen

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) – Stutzig geworden ist ein Mann aus

Schwedelbach, als er am Mittwochmorgen seinen Pkw benutzen wollte – der Türgriff

an der Fahrertür war kaputt. Weil sich der 26-Jährige sicher war, dass die

Beschädigung noch nicht vorhanden war, als er den Wagen am Abend zuvor

abstellte, verständigte der Mann die Polizei.

Möglicherweise haben unbekannte Täter über Nacht versucht, den Ford Sierra

aufzubrechen – was ihnen aber nicht gelang. Zurück blieb dennoch der Sachschaden

in Höhe von rund 200 Euro.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr. Der Tatort

liegt in der Schulstraße. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges

aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250

bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Handfester Streit unter Brüdern

Kaiserslautern – Ein Streit unter Brüdern hatte am Mittwochnachmittag ein

polizeiliches Nachspiel. Gegen den älteren der beiden jungen Männer wird jetzt

wegen Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Die beiden Brüder waren aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Im

Verlauf der Auseinandersetzung soll der 26-Jährige seinen fünf Jahre jüngeren

Bruder gewürgt und ihm auch mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben. Der

21-Jährige konnte sich jedoch befreien und die Polizei verständigen. Bevor die

Streife vor Ort eintraf, versetzte der Ältere dem Jüngeren noch einen

Faustschlag gegen die Rippen – anschließend machte er sich aus dem Staub.

Die Beamten konnten den 26-Jährigen schließlich telefonisch erreichen und ihn

dazu bringen, wieder zum Tatort zurückzukommen. Ihm wurde die Strafanzeige

eröffnet, das weitere Prozedere erklärt und mögliche Konsequenzen erläutert.

|cri

Auto fängt während der Fahrt an zu brennen

Kaiserslautern – Wegen eines brennenden Fahrzeugs musste am

Mittwochnachmittag der Opelkreisel für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.

Rund um die Merkurstraße kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Brand war gegen 14.45 Uhr während der Fahrt im Motorraum des Ford Focus

ausgebrochen. Fahrer und Beifahrer konnten sich unverletzt aus dem Pkw befreien.

Als die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, stand der Wagen bereits komplett

in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es schnell, den Brand zu löschen. Das Auto

wurde dennoch komplett zerstört.

Ein Abschleppwagen transportierte das ausgebrannte Fahrzeugwrack ab. Die

Straßenmeisterei kümmerte sich um die Verschmutzung der Fahrbahn.

Ursache des Feuers dürfte ein technischer Defekt im Motorraum des Fahrzeugs

gewesen sein. |cri

Unbekannte verletzten 28-Jährige schwer

Kaiserslautern – Am Montagabend haben zwei Unbekannte Männer in der

Hellmut-Hartert-Straße eine 28-Jährige schwer verletzt. Die Täter sprachen die

Frau im Bereich der Krankenhausnotaufnahme unsittlich an. Als einer der Männer

sie am Arm packte, schrie ihn die 28-Jährige an. Dann trat ihr jemand in den

Rücken und sie stürzte eine Treppe hinunter. Die Frau wurde bewusstlos und kam

erst im Krankenhaus wieder zu sich. Durch den Sturz wurde sie schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise: Wer hat den

Vorfall am Montag, kurz nach 18 Uhr, beobachtet? Wem sind Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen? Von den Männern ist bekannt, dass beide groß und schlank

sind und eine dunkle Hautfarbe haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der

Sachbeschädigung: Junge Frau rastet aus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Eine 20-Jährige wird verdächtigt, am

Mittwoch das Auto einer Angehörigen mit einem Brecheisen beschädigt zu haben.

Zeugen alarmierten die Polizei. Mit dem Werkzeug schlug sie die Seitenscheibe

des Pkw ein. Vermutlich versuchte die 20-Jährige zuvor in das Wohnhaus der

Angehörigen einzudringen. Der Versuch die Haustür einzutreten scheiterte. Noch

bevor eine Polizeistreife eintraf, hatte sich die Frau aus dem Staub gemacht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Hintergrund des Vorfalls

dürften familiäre Streitigkeiten und Geldforderungen der 20-Jähirgen sein. |erf

Vermisstensuche endet glücklich

Kaiserslautern – Polizeistreifen haben am Donnerstag im Stadtgebiet eine

73-Jährige gesucht. Die demente Frau wurde von ihrem Arzt als vermisst gemeldet,

nachdem sie während eines Behandlungstermins plötzlich verschwunden war. Die

Seniorin ist auf Medikamente angewiesen. Nach rund vier Stunden trafen am

Nachmittag Einsatzkräfte die 73-Jährige im Bereich des Messeplatzes an. Sie war

desorientiert, aber wohlauf. Die Seniorin wurde in die Obhut einer Angehörigen

übergeben. |erf