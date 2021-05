Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen,

Bad Homburg, Homburger Straße (Ober-Erlenbach) / Tiefenbachwiesen (Kirdorf), 26.05.2021, 16.00 Uhr bis 27.05.2021, 07.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg wurden in der Nacht zum Donnerstag zwei Kleintransporter aufgebrochen. Ein weißer VW Crafter stand in der Homburger Straße in Obererlenbach, als Unbekannte eine Scheibe des Wagens zerstörten, um aus dem Fahrzeuginneren mehrere Werkzeugkoffer mit diversen Werkzeugen und Maschinen zu stehlen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Eine weitere Tat ereignete sich in der Straße „Tiefenbachwiesen“ in Kirdorf. Dort war es ein geparkter Mercedes Vito, an dem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. In diesem Fall befanden sich jedoch keine Gegenstände von Wert im Fahrzeug, sodass die Diebe nichts entwendeten. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Bad Homburger Kriminalpolizei zu melden.

Rüttelplatte entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein, 25.05.2021, 17.00 Uhr bis 26.05.2021, 07.00 Uhr (pa)Im Neubaugebiet „Am Hühnerstein“ in Ober-Erlenbach kam es in der Nacht zum Mittwoch zum Diebstahl einer Baumaschine. Wie am Mittwochmorgen festgestellt wurde, hatten sich Diebe auf das Gelände einer Baustelle begeben und eine dort abgestellte Rüttelplatte entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesguts ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Fahrzeug für den Abtransport nutzten. Die Polizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Versuchter Fahrraddiebstahl beobachtet

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am Bahnhof, 27.05.2021, gg. 03.10 Uhr (pa)Am Bad Homburger Bahnhof konnte in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrraddiebstahl verhindert werden. Das Tatgeschehen ereignete sich gegen 03.10 Uhr im Fahrradkeller des Bahnhofs. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes konnte über eine Kamera beobachten, dass ein Mann sich an den abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte und versuchte, eines davon zu stehlen. Noch vor Ort konnte der mutmaßliche Dieb – ein 31-Jähriger aus Gießen – von der Tat abgehalten und festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vandalismus auf Friedhof – 22-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Usingen, Eschbach, Zum Steinkopf, 26.05.2021, gg. 06.30 Uhr (pa)Nach einem Fall von Vandalismus auf dem Friedhof in Usingen Eschbach steht ein 22 Jahre alter Mann im Verdacht, für die Tat verantwortlich zu sein. Gegen 06.30 Uhr am Mittwochmorgen bemerkte eine Anwohnerin das Geschehen auf dem in der Straße „Zum Steinkopf“ gelegenen Friedhofsgelände. Dort warf ein Mann mehrere Grabfiguren gegen die jeweiligen Grabsteine, sodass die Figuren zu Bruch gingen. Die aufmerksame Zeugin konnte noch Bildaufnahmen des Täters fertigen, bevor dieser die Örtlichkeit verließ. Noch am Mittwoch gelang es daraufhin Beamten der Polizeistation Usingen, einen tatverdächtigen 22-jährigen Usinger zu ermitteln. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe ermittelt.

Opel kollidiert mit Lkw,

Gemarkung Oberursel, L 3004, zwischen „Applauskurve“ und Sandplacken, 26.05.2021, gg. 12.20 Uhr (pa)Am Mittwochmittag endete eine Fahrt auf den Feldberg für einen 24-jährigen Opel-Fahrer mit einem wirtschaftlichen Totalschaden seines Pkw. Der in Heidelberg wohnhafte Autofahrer befuhr die L 3004 von Oberursel kommend in Richtung Feldberg, als er zwischen „Applauskurve“ und Sandplacken – mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – von der regennassen Fahrbahn abkam und seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. In Folge des Aufpralls wurde der Opel in den rechtsseitigen Straßengraben geschleudert, wo er zum Stillstand kam. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Lkw reißt Bahnschranke ab,

Königstein im Taunus, Schneidhain, Wiesbadener Straße, 26.05.2021, gg. 18.35 Uhr (pa)Am Mittwochabend wurde am Bahnübergang in Königstein Schneidhain eine Bahnschranke durch einen Lkw beschädigt. Gegen 18.35 Uhr befuhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer die Wiesbadener Straße (B 455) aus Richtung Kelkheim kommend, als er den Bahnübergang in Höhe des Kohlwegs überquerte. Vermutlich war es die offenbar sehr geringe Fahrgeschwindigkeit des ortsunkundigen Fahrers, die zur Folge hatte, dass der Lkw die Gleise noch nicht vollends passiert hatte, als sich die Bahnschranke herabsenkte. Die Schranke verkeilte sich im Gespann und wurde bei der Weiterfahrt abgerissen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Lkw selbst wurde nicht beschädigt. Eine Gefährdung des Bahnverkehrs durch den Verkehrsunfall lag nach bisherigen Erkenntnissen nicht vor.