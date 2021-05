Überall gerät unsere Welt aus den Fugen. Nichts ist so wie es einmal war. Nichts ist berechenbar. Nichts ist kontrollierbar.

Die Politik, das Geldsystem und die gesamte Gesellschaft befinden sich in der grössten Transformation der Geschichte.

Das wir uns in der Endphase befinden ist klar zu erkennen. Alles wird in den kommenden Wochen in den Abgrund gerissen werden.

Arminius Runde

Arminius Runde 40 – Das geplante Chaos

Alle Informationen auch in Telegram unter

Arminius Runde auf LBRY

Arminius Runden