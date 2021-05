Gleisarbeiter von Schienenbagger erfasst und schwer verletzt

Borken (ots) – Zu einem tragischen Unglücksfall kam es Donnerstagnachmittag 26.5.21 im Bahnhof. Bei Gleisarbeiten geriet ein 62-Jähriger unter einen Schienenbagger und wurde dabei schwer verletzt.

Der Gleisarbeiter aus Naumburg (Saale/Sachsen-Anhalt) griff offensichtlich unter den Bagger, um ein Werkzeug aufzuheben. Aus bisher ungeklärten Gründen setzte sich das Schienenfahrzeug in Bewegung und verletzte den Mann dabei an einem Arm und einem Bein.

Ein Rettungswagen brachte den 62-Jährigen in das Krankenhaus nach Fritzlar. Die Bahnstrecke war für die Dauer der Bergungsarbeiten für rund 45 Minuten gesperrt. Am Einsatz beteiligt waren die Polizei in Fritzlar, die Bundespolizei, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn AG und die Freiwillige Feuerwehr Borken.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Drei Lieferwagen aufgebrochen

Edermünde/Felsberg (ots) – 25.05.2021, 17:00 Uhr bis 26.05.2021, 06:35 Uhr – Werkzeuge, Unterhaltungselektronik und Bargeld stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus drei geparkten Lieferwagen. In der Deuter Straße in Felsberg schnitten unbekannte Täter eine Seitenscheibe aus einem weißen Ford Transit heraus. Anschließend stahlen sie eine Heckenschere und eine Kettensäge aus dem Fahrzeug. Der Wert der entwendeten Sachen beträgt 600 Euro, der Sachschaden 350 Euro.

In Edermünde-Grifte brachen, vermutlich die gleichen Täter zwei abgestellte VW-Transporter auf. Im Steinweg stahlen sie ein Apple I-Pad aus einem VW-Bus. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

In der Paul-Heidelbach-Straße gelangten die Täter in den Transporter indem sie ebenfalls eine Seitenscheibe einschlugen. Sie stahlen ein Samsung Galaxy S 10-Handy, Bargeld und ein Monowheel Inmotion V 8. Der Wert der Beute und die Höher des Sachschadens stehen zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 oder an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen