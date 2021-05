Korbach: Die Polizei-News

Polizei sucht weitere Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Burgwald-Bottendorf (ots) – Am Sonntag 06.12.2020, kam es auf der Bundesstraße 252 in Burgwald-Bottendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Audi war gegen 01:45 Uhr aus Richtung Burgwald-Ernsthausen kommend am Ortseingang von Bottendorf nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto kollidierte mit mehreren Bäumen und geriet in Brand.

Die 3 jungen Insassen wurden aus dem Audi geschleudert. Ein 24-Jähriger aus Bottendorf verstarb an der Unfallstelle, die beiden 22- und 23-jährigen Insassen wurden schwer verletzt.

Die Polizeistation Frankenberg und die Staatsanwaltschaft Marburg führten und führen umfangreichen Ermittlungen zum Unfallhergang, unter anderem wurde auch ein Sachverständiger mit einer Rekonstruktion beauftragt.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Einbrecher in Wohnhaus ohne Erfolg, aufmerksamer Nachbar beobachtet Tatverdächtigen

Frankenberg (ots) – Am Mittwoch versuchte ein Unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Frankenberg einzubrechen. Zwischen 12.30 und 15.30 Uhr begab er sich an die Rückseite des Gebäudes. Hier versuchte er eine Terrassentür aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang musste er ohne Beute flüchten.

Am Donnerstagmorgen 27.05.2021 meldete sich ein aufmerksamer Nachbar bei der Polizei Frankenberg. Er berichtete von einem verdächtigen Mann, der am Mittwochmittag über das Grundstück des geschädigten Nachbarn und ein anderes Grundstück lief.

Täterbeschreibung:

Etwa 180m groß, ca. 40 bis 45 Jahre alt, kräftige Figur, kurze Haare, dunkel gekleidet, trug dunkelgraue Basecap mit heller Aufschrift, helle Turnschuhe, Gummihandschuhe und OP-Maske.

Die Polizeistation Frankenberg sucht Zeugen. Wer am Mittwoch in der Zeit von 12.30 bis 15.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gartenstraße in Frankenberg gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0, zu melden.

Diebstahl aus unverschlossenem Auto – Täter von Zeugen gesehen

Gemünden (ots) – Am späten Mittwochabend 26.05.2021 entwendete ein Unbekannter eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren aus einem unverschlossenem Auto in Gemünden. Der Täter konnte zwar von einem Zeugen beobachtet werden, aufgrund der Dunkelheit liegt jedoch nur eine vage Personenbeschreibung vor. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 23.50 Uhr beobachte ein Zeuge aus seinem Fenster, dass ein Mann auf einem Hinterhof in der Grüsener Straße in Gemünden herumlief. Bei einer Nachschau konnte der Zeuge den Unbekannten noch in der Einfahrt zum Hof sehen, dieser flüchtete aber anschließend.

Der Zeuge verständigte die Polizei Frankenberg, die den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen konnten. Bei einer anschließenden Überprüfung stellte die Freundin des Zeugen fest, dass aus ihrem nicht verschlossenem Auto eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld und Papieren gestohlen worden waren.

Täterbeschreibung:

Von dem Täter ist bisher lediglich bekannt, dass dieser etwa 170 cm groß und schwarz gekleidet sein soll. Er trug wahrscheinlich eine schwarze Kapuze über einer schwarzen Mütze.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

