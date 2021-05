41-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Flughafen (ots)-(dr) – Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch 26.05.2021 einen 41-jährigen Mann in einem Bürogebäude am Frankfurter Flughafen festgenommen. Gegen 12:50 Uhr hielten sich in dem Bürogebäude “The Squaire” mehrere Personen im Bereich des Ausgangs auf, als ein Mann aus einer Gruppe heraus den rechten Arm zum sogenannten Hitlergruß erhob und mehrmals “Sieg Heil” rief.

Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Kurz darauf erschien eine Streife der Bundespolizei und nahm vor Ort einen 41-jährigen Mann fest. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde gegen den Mann aufgrund des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein Strafverfahren eingeleitet. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Mai 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach Juni 2021: Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Mörfelder Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße Juni 2021: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Juni 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest Juni 2021: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Mörfelder Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

