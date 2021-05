Darmstadt (ots) – Eine 56-jährige Frau geriet am Donnerstagmittag 27.05.21 gegen 12.30 Uhr, in der Hügelstraße in das Visier eines Kriminellen. Der fremde Mann sprach die Frau zunächst an und versetzte ihr unvermittelt einen Faustschlag gegen den Kopf. Der Mann entriss der Frau eine Goldkette und flüchtete zu Fuß mit der Beute in Richtung Elisabethenstraße.

Die Frau zog sich bei der Attacke Blessuren leichterer Art zu. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Der Flüchtige ist 15-18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hat schwarze, zurückgegelte Haare. Der Mann sprach schlechtes Deutsch. Er trug eine graue Jacke mit Pelzeinsatz und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

