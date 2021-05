Neustadt: Pantomime-Workshop für Kinder am 29. und 30. Mai 2021

Neustadt an der Weinstraße – Noch gibt es freie Plätze beim zweitägigen Pantomime-Workshop für Kinder von sechs bis zwölf Jahren am 29. und 30. Mai 2021 im Mehrgenerationenhaus. Das Programm startet am Samstag um 14 Uhr.

Das erwartet die Teilnehmenden: Schlittschuh laufen im Sommer, durch den Irrgarten wandern oder einfach mal Erwachsen-Sein – in der Pantomime ist alles möglich. Im Kurs erlernen die Kinder Grundtechniken, die sie in improvisierten Szenen umsetzen.

Die Kostenbeteiligung beträgt 10 Euro für beide Tage.

Das Angebot wird finanziell unterstützt durch das Programm „Familienferien zu Hause – Langeweile ausgeschlossen“ des Landes Rheinland-Pfalz.

Weitere Informationen auf www.nw4you.de.

Anmeldungen bei Sandra Zimmermann, 06321/855-1622, oder Annette Sperlich, 06321/855-1517.