Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Ladendieb festgenommen

Grünstadt (ots) – Am Mittwoch, 26.05.2021 gegen 15:00 Uhr meldete der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einen flüchtigen Ladendieb, welcher zuvor den Markt trotz Hausverbotes betrat und dort 6 Dosen eines alkoholischen Mixgetränks entwendete. Der namentlich bekannte Täter konnte schließlich im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Polizei Grünstadt aufgegriffen werden. Das Diebesgut hatte er sogar noch bei sich. Da zudem gegen den 21-jährigen Mann aus Grünstadt noch ein Haftbefehl bestand, wurde er im Anschluss in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

Deidesheim: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Deidesheim (ots) – Im Rahmen eines Einsatzes fiel den Beamten ein 23-jähriger Deidesheimer auf, der deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittel-Konsums zeigte. Da der junge Mann zuvor ein Fahrzeug führte, schauten die Beamten etwas genauer hin. Der Verdacht bestätigte sich und der Deidesheimer musste eine Blutprobe abgeben. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten zudem noch weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):