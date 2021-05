BAB 5: Nächtliche Vollsperrungen vom 28. Mai bis 30. Mai zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Hemsbach

Bensheim / Hemsbach – Die A 5 muss vom 28. Mai 2021, 22 Uhr bis 29. Mai, 6 Uhr in Fahrtrichtung (FR) Heidelberg und vom 29. Mai, 22 Uhr bis 30. Mai, 6 Uhr in FR Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Hemsbach voll gesperrt werden. Grund dafür sind Rückbauarbeiten der Behelfsbrücke im Zuge der Erneuerung des Brückenbauwerks über die A 5 bei Heppenheim.

Im Zeitraum der Arbeiten stehen folgende Umleitungsstrecken zur Verfügung:

Umleitung für Vollsperrung A5 FR Heidelberg:

ab Anschlussstelle (AS) Bensheim über die B 47 zur AS Lorsch auf die A 67

großräumig ab dem Darmstädter Kreuz über die A 67

Umleitung für Vollsperrung A5 FR Frankfurt:

ab AS Hemsbach über die B 3 zur AS Bensheim

großräumig ab dem Weinheimer Kreuz über die A 659

Vom 25. Mai bis 28. Mai ist darüber hinaus mit folgenden Verkehrseinschränkungen zu rechnen:

Sperrung der B 460 in Fahrtrichtung Heppenheim

Sperrung der Ausfahrten von der A5 in FR Heppenheim (FR Lorsch ist möglich): Umleitung über AS Bensheim bzw. AS Hemsbach

Sperrung der Zufahrten von Lorsch kommend auf die A5: Umleitung über die A 67

Vom 28. Mai, 16.00 Uhr bis 16. Juni, 6.00 Uhr ist zudem die AS Heppenheim gesperrt. Die Umleitungen erfolgen über die AS Bensheim, AS Hemsbach und großräumig über die A 67.

Grund dafür sind die Fertigstellungen der südlichen Spuren in den Anschlussbereichen.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich und Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.