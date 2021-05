Mainz-Lerchenberg, Diebstahl von Katalysator

Mainz-Lerchenberg – Mainz-Lerchenberg, Diebstahl von Katalysator

Im Tatzeitraum von Samstag, den 22.05.2021 bis Dienstag, den 25.05.2021 kam es

zum Diebstahl eines Katalysators in Bereich des Palestrinaweges in Mainz. Am

Dienstagmorgen wurde die Tat durch die Fahrzeugbesitzer bemerkt und der Mainzer

Polizei gemeldet. Am dem Opel Astra wurde durch den oder die bislang unbekannten

Täter der Katalysator, vermutlich mit einer Flex oder ähnlichem Werkzeug,

abgetrennt, wodurch sich zusätzlich der Auspuff löste.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Überfall auf Supermarkt – Täter fliehen ohne Beute

Mainz-Hechtsheim – 22.05.2021, 21:54 Uhr

Unbekannte Täter haben am Samstagabend einen Supermarkt in Mainz-Hechtsheim

überfallen. Gegen 21:54 Uhr betraten drei männliche Personen die

Supermarktfiliale in der Rheinhessenstraße. Einer der Täter bedrohte eine

19-jährige Kassiererin mit einer Pistole und fordert Geld aus der Kasse. Ein

zweiter Täter bedrängte währenddessen einen anderen Mitarbeiter des Supermarktes

und ging mit diesem in die Büroräumlichkeiten, um nach einem Tresor zu suchen.

Der Dritte Täter stand während des Überfalls Schmiere am Eingangsbereich des

Marktes. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen die Täter ganz plötzlich von

ihrer Tat ab, verließen den Markt ohne Beute und flüchteten in Richtung der

Dekan-Laist-Straße. Die drei Täter konnten von den beiden Marktmitarbeitern wie

folgt beschrieben werden:

Täter: Körpergröße ca. 185cm, sportliche und kräftige Statur, dunkle Augen,

schwarze Stoffvermummung, Kapuze über dem Kopf, sprach Deutsch mit Akzent und

führte eine Pistole mit sich. Zudem hatte er eine lilafarbene Plastiktüte dabei. Täter: Körpergröße ca. 190-195cm, männlich, stämmige Statur, Basecap, Tuch

vor dem Mund, dunkel gekleidet. Täter: Körpergröße ca. 185, dunkel gekleidet.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen und

bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter

der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Straßenbahn

Mainz-Zahlbach – 26.05.2021, 11:32 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn kam es am Mittwochnachmittag im

Stadtteil Zahlbach. Gegen 11:32 Uhr war die Straßenbahn der Linie 52 in Richtung

Innenstadt unterwegs, als es in der Unteren Zahlbacher Straße zum Zusammenstoß

mit einer 24-jährigen Fußgängerin kam. Erste Notrufe wonach eine Person unter

der Bahn eingeklemmt worden sei, bestätigten sich nicht. Die 24-jährige Frau

wurde beim Zusammenstoß mit der Bahn am Kopf verletzt und musste vom

Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Warum sich die junge Frau im

Gleisbereich aufhielt ist derzeit Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen,

die die Polizeiinspektion Mainz 1 aufgenommen hat. Für die Dauer der

Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste der Bereich der Unteren Zahlbacher

Straße gesperrt werden.

Bedrohung und Drohung

Bingen

Bingen, 25.05., Gerbhausstraße, 16:45-17:00 Uhr. Eine amtsbekannte 57-Jährige, die in ihrem Wohnmobil lebt, erklärte passierenden Jugendlichen ihre verstörenden Verschwörungstheorien. Die besorgten Kinder meldeten dies der Polizei. Als die Frau dies mitbekam, stieß sie daraufhin Todes-Drohungen aus und richtete eine Pistole gegen sie. Die eingetroffenen Beamten versuchten, über ein Gespräch mit der verwirrten Frau an die Waffe zu kommen. Dabei beleidigte sie diese mehrfach und bedrohte sie ebenfalls verbal und mit der Waffe. Die Polizisten brachen letztlich durch die Fahrzeug-Scheibe ein und stellten die versteckte Waffe sicher.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen