Worms – Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld

Worms (ots) – Als heute gegen 13 Uhr ein Mann an der Wohnungstür einer

83-jährige Wormserin klopfte und sich als Mitarbeiter der „Wasserwerke Worms“

ausgab, ahnte diese noch nicht, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls werden

sollte. Unter dem Vorwand die Wasserleitungen spülen zu müssen, verschaffte sich

der ca. 30-jährige falsche Handwerker Zutritt zur Wohnung. Im Bad wies er die

Rentnerin an, den Duschkopf zu halten, während er selbst am Waschbecken und der

Armatur „schraubte“. Dabei telefonierte er permanent mit einem vermeintlich

weiteren Mitarbeiter. Nach einer Viertelstunde war er fertig und verabschiedete

sich. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass sie lediglich abgelenkt wurde und

ein Komplize währenddessen die Wohnung nach Wertsachen durchsucht hatte.

Sämtliche Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Hierbei erbeuteten die Diebe

mehrere hundert Euro Bargeld und Goldschmuck. Eine Täterbeschreibung liegt nicht

vor.

oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen nicht drängen.

Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken telefonisch nach.

Worms – Fahrer flüchtet nach Unfall im Weinberg – Zeugen

gesucht

Worms – Unbekannter Fahrer hat in der Zeit von Montagnachmittag bis

Dienstagmorgen in der Gemarkung Worms-Pfeddersheim einen Weinberg beschädigt und

ist mit seinem Fahrzeug unerlaubt geflüchtet. Auf einem Feldweg zwischen dem

Friedhof in der Leiselheimer Straße und Mörstadt, nahe dem Weinbergshäuschen,

kam ein Kraftfahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und

beschädigte auf einer Länge von 15 Metern die Rebstöcke in acht Reihen.

Anschließend entfernte sich unbekannter Verursacher von der Unfallstelle. Es

entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu

dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms

unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch

per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Offstein – Verdächtige Vorfälle

Offstein – Der Polizei Worms wurden am Pfingstmontag zwei unabhängig

voneinander geschilderte Vorkommnisse bekannt, die sich in unmittelbarer Nähe

der Grundschule Offstein zugetragen haben. Kurz nach 17:00 Uhr habe der Fahrer

eines weißen Transporters mit bulgarischem Kennzeichen die 5-jährige Tochter im

Vorbeifahren in auffälliger Weise angeschaut, was den wenigen Meter entfernten

Eltern verdächtig vorkam. Auf dem Beifahrersitz habe eine Frau gesessen. Etwa

eine Stunde später wurde ein weiterer Sachverhalt gemeldet. Ein 9-jähriger Junge

sei zwischen 14:30 und 15:00 Uhr aus einem weißen Jeep mit polnischen

Kennzeichen heraus von einem tätowierten Mann angesprochen und nach dem Weg zu

einem Baumarkt befragt worden. Der Junge ignorierte die Frage und ging weiter.

Als er gegen 18:00 Uhr erneut an der Örtlichkeit vorbei kam, sei der gleiche

Mann erneut mit seinem Wagen vorgefahren und habe wieder nach dem Weg gefragt,

woraufhin der Junge flüchtete.

Hinweise der Polizei:

Freizeit fest. Treffen Sie gemeinsame Absprachen wer ihr Kind abholen darf.

bekannten Informationen. Veröffentlichen Sie den Sachverhalt nicht im Internet oder den

sozialen Medien. Die Verbreitung in sozialen Medien oder

Chatgruppen ist kontraproduktiv und führt zu Fehlinformation der

Bevölkerung und Verunsicherung. Zudem behindert dies die

Ermittlungsarbeit der Polizei.

Die Kripo Worms nimmt sich der geschilderten Sachverhalte an, prüft sie und

unternimmt die notwendigen Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.