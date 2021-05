Unfall mit Bus – Wer hat etwas gesehen?

Am 26.05.2021, gegen 10:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem ein- bzw. ausparkenden Auto in der Schillerstraße. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Die Unfallbeteiligten und zwei vor Ort befindliche Zeuginnen machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zur genauen Rekonstruktion sucht die Polizeiwache Oggersheim weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Luftentkeimer aus Auto gestohlen

In der Zeit zwischen dem 24.05.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 25.05.2021, gegen 07:50 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Jeep auf, der in der Saarburger Straße geparkt war, indem sie die Fensterscheibe der Fahrerseite einschlugen. Sie stahlen ein Luftentkeimer im Wert von etwa 100 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Reifenlager

In der Zeit zwischen dem 23.05.2021, gegen 10:30 Uhr und dem 25.05.2021, gegen 07:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Reifenlager einer Autoservice Reifen Firma in der Saarburger Straße ein. Dort stahlen sie Bargeld in geringer Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfall mit eScooter Fahrer

Am 25.05.2021, gegen 11.30 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Auto auf der Weimarer Straße in Richtung Mannheimer Straße. An der Kreuzung Weimarer Straße / Mannheimer Straße wollte sie rechts abbiegen und stieß dabei mit einem 33-jährigen eScooter Fahrer zusammen. Dieser stürzte daraufhin auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

In Kellerparzelle eingebrochen

Zwischen dem 23.05.2021, gegen 12 Uhr, und dem 25.05.2021, gegen 22:30 Uhr, gelang es Unbekannten sich Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Westendstraße zu verschaffen. Eine Kellertür wurde dabei gewaltsam geöffnet und aus dem Innern der Parzelle ein Haushaltsgerät entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ein 80-Jähriger meldete gestern einen Verkehrsunfall nach, zu dem es am 24.05.2021, gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Wildtierparks in Rheingönheim gekommen war. Beim Ausparken habe der Senior ein Auto touchiert, bei dem es sich um einen hellgrauen Volvo handeln könnte.

Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Zeuginnen und Zeugen bzw. die Halterin oder der Halter des Fahrzeugs werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Am Fahrzeug des 80-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.