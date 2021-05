Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Fundfahrrad Salierstraße Maxdorf – SIEHE FOTO

Am 25.05.2021 wurde ein Fundfahrrad in Maxdorf, Salierstraße Einmündung Lorscher Straße gemeldet. Das Jugendrad der Marke Boomer stand dort seit ein paar Tagen in der Nähe der dortigen Sitzbänke. Das Fahrrad ist nicht als gestohlen gemeldet. Es wurde sichergestellt und kann gegen Eigentumsnachweis bei der PW Maxdorf abgeholt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Die PI Schifferstadt stellt ihren neuen stellvertretenden Leiter vor

Die Polizeiinspektion Schifferstadt möchte nach dem Wechsel in der Leitung mit PHK Marco Hinze nun auch ihren neuen stellvertretenden Leiter vorstellen.

PHK Hinze wurde im Jahr 2000 bei der Polizei Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach Abschluss der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei wurde er dort bis 2005 zunächst als Einsatzsachbearbeiter eingesetzt. In dieser Zeit hatte er bereits seinen ersten Kontakt mit der PI Schifferstadt, als er für zwei Monate als Verstärkung im Wechselschichtdienst der PI unterstützte.

In den Jahren 2005 bis 2018 verrichtete PHK Hinze Dienst bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, wobei er auch bereits vier Jahre Führungserfahrung, u.a. als Dienstgruppenleiter im Wechselschichtdienst, sammelte.

2018 wechselte er als Stellvertreter des Leiters in das „Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität“ im Haus des Jugendrechts in Ludwigshafen. Dort sammelte er vielfältige Erfahrungen in der Bekämpfung verschiedenster Kriminalitätsformen im Stadtgebiet Ludwigshafen.

Mit seinem breiten Erfahrungswissen und Sachverstand stellt er eine ideale Besetzung für das Leitungsteam der Dienststelle dar.

Marco Hinze ist 39 Jahre alt, verheiratet und lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern im Kreis Bad Dürkheim. Seine Freizeit verbringt er bevorzugt mit seiner Familie, beim Sport, sowie in Haus und Garten.

(Neuhofen) Versuchter Telefonbetrug

Neuhofen

„Ihr EDV-System hat einen Fehler“, so begann am Dienstag, 25.05.2021, gegen 10:45 Uhr, ein Telefongespräch. Der unerwartet Angerufene reagierte misstrauisch und kündigte im Telefonat an, die Polizei zu involvieren. In der Folge wurde sodann vom Anrufer, ein angeblicher Mitarbeiter eines Softwareunternehmens, das Telefonat beendet. Der Angerufene informierte hiernach wie ankündigt die Polizei, die nunmehr wegen versuchten Betruges ermittelt. Ziel solcher Anrufe ist es in der Regel, Nutzerinformationen wie beispielsweise Passwörter zu erfragen, um damit sodann in betrügerischer Weise zu handeln. Im konkreten Fall kam es zu keinem Sachschaden.