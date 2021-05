Autorennen auf der B9 – Wer hat etwas beobachtet

Speyer / B9

Am 25.05.2021 soll es gegen 16 Uhr auf der B9 zwischen Speyer in Fahrtrichtung Ludwigshafen (insbesondere im Bereich Speyer) zu einem Autorennen gekommen sein. Zwei Zeugen meldeten, dass ein blauer Audi und ein silberfarbener BMW wiederholt rechts überholten und beim anschließenden Spurwechsel auf die linke Fahrstreifen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hätten. Da sie sich die Kennzeichen notierten, konnten die beiden Fahrer der Autos ausfindig gemacht werden. Beide gaben die Vorwürfe nicht zu.

Wir suchen Zeuginnen und Zeugen. Wer hat etwas beobachtet? Wer wurde womöglich durch die beiden Autos bedrängt oder musste stark abbremsen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation Ruchheim, Telefonnummer 06237/933-0 oder per E-Mail pastruchheim.presse@polizei.rlp.de .

Mit 98 km/h zu schnell in Geschwindigkeitskontrolle geraten

Speyer

Eine Geschwindigkeitsmessung wurde gestern zwischen 11:30 Uhr und 12:20 Uhr in der Stockholmer Straße durchgeführt. Bei insgesamt nur 18 gemessenen Fahrzeugen kam es zu fünf Verstößen. Über das Ziel hinaus schoss ein 44-Jähriger Motorrad-Fahrer der bei erlaubten 50 km/h mit 148 km/h unterwegs war.

Unter Drogenbeeinflussung PKW geführt

Speyer

Unter Drogeneinfluss stand am 26.05.2021 um 00:40 Uhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer, der in der Kurt-Schumacher-Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Nachdem der 20-Jährige drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Drogentest durchgeführt, der positiv auf Cannabis verlief. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen

Ohne Führerschein unterwegs

Speyer

Weil eine 20-jährige PKW-Fahrerin am 25.05.2021 um 19:45 Uhr im Fliederweg ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da ihr das Fahrzeug von ihrem 42-jährigen Onkel überlassen wurde, muss auch er sich einem Strafverfahren unterziehen.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Speyer

Einen Anruf eines Unbekannten erhielt am Dienstag gegen 11:30 Uhr eine 71-Jährige aus dem Birkenweg. Der Mann am Telefon gab sich als ihr Enkel aus und behauptete, einen Unfall verursacht zu haben, da er über eine rote Ampel gefahren wäre. Nun bräuchte er 21.000 Euro um ein Erscheinen der Polizei zu verhindern. Die Frau wurde stutzig und beendete das Gespräch. Bislang kam es zu keinem Schaden.

Es handelt sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche. Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren und allein lebenden Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf.

Die Polizei rät: