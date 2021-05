Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz – Zeugenaufruf

Am 25.05.2021 gegen 12:15 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der St. Christophorus-Straße in Herxheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Ford Focus und einem grünen VW Polo. Da sich der Unfall im Bereich der Ausfahrt ereignete, einigten sich die Unfallbeteiligten darauf die Fahrzeuge in einen ruhigeren Bereich des Parkplatzes zu fahren. Der Fahrer des grünen VW Polo nutzte dies, um die Unfallörtlichkeit unerlaubt zu verlassen.

Der Fahrer des VW Polo sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Edenkoben – Joint geraucht

In den Seewiesen wurde gestern (25.05.2021, 17 Uhr) ein 20 Jahre alter Autofahrer angehalten, der vor drei Tagen einen Joint geraucht hatte. Weil er deutliche Ausfallerscheinungen hatte, wurde der Fahrzeugschlüssel einkassiert und eine Blutprobe angeordnet. Bereits am vergangenen Montagabend wurde ein 27-Jähriger erwischt, der Tage zuvor gekifft hatte und dem der Konsum nachgewiesen werden konnte. Die Polizei warnt: Cannabis ist noch Tage und Wochen nachweisbar, auch wenn der Konsument glaubt, längst wieder seine Nüchternheit zurückerlangt zu haben. Gerade im Straßenverkehr kann diese zeitliche Verzögerung für den Autofahrer selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährlich werden.