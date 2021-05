20-Jähriger will sich vor Kontrolle drücken

Kaiserslautern – Weil er vermutlich wusste, dass er etwas Verbotenes tut,

hat ein junger Mann am Dienstagabend versucht, sich vor einer Polizeikontrolle

zu drücken. Der Mann war einer Polizeistreife gegen 22.40 Uhr im Bereich

Lothringer Dell als Fahrradfahrer aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollieren

wollten, missachtete der Radler die Anhaltezeichen und bog in die nächste

Seitenstraße ab.

Die Streife wendete daraufhin und fuhr dem Mann hinterher. Die Beamten fanden

ihn schließlich in der Straße, „versteckt“ hinter einem Pkw kauernd.

Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich zwar keine Hinweise auf Alkohol

oder Drogen, allerdings konnte der 20-Jährige keinen triftigen Grund für seinen

Aufenthalt im öffentlichen Raum nach 22 Uhr nennen. Die Ordnungsbehörde der

Stadt Kaiserslautern wird deshalb über die Kontrolle informiert und kann wegen

der Missachtung der geltenden Corona-Regeln ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

einleiten. |cri

Tür eingetreten und Alkohol verlangt

Kaiserslautern – Wegen randalierender Nachbarn ist die Polizei am frühen

Dienstagnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus im westlichen Stadtgebiet gerufen

worden. Ersten Angaben zufolge, hatte eine Frau die Wohnungstür einer anderen

Hausbewohnerin eingetreten und dann zusammen mit ihrem Kumpel von der Dame die

Herausgabe von Alkohol verlangt. Die Tür und der Rahmen wurden dabei völlig

zerstört.

Als die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, lag die mutmaßliche Täterin vor dem

Gebäude im Grünen; ihr Kumpel war verschwunden. Die 42-Jährige machte einen

verwirrten Eindruck, zeigte sehr wechselhaftes Verhalten und starke

Stimmungsschwankungen. Weil sich die Frau im Gespräch mit den Beamten auch

zunehmend aggressiv verhielt, wurde sie vorsorglich gefesselt und sollte in

einer Fachklinik vorgestellt werden.

Als die 42-Jährige dafür in ein Transportfahrzeug gebracht werden sollte,

leistete sie erheblichen Widerstand, trat nach den Einsatzkräften und schrie

lautstark herum. Es gelang schließlich, die Frau zu fixieren und in ein

Krankenhaus zu bringen. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung,

Widerstand und versuchter Körperverletzung zu. |cri

Rücksichtsloser Spurwechsel löst Unfall aus

Kaiserslautern – Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am

Dienstagmittag im Opelkreisel ereignet hat. Gegen 12.50 Uhr löste hier der

Fahrer eines BMW Mini durch sein Fahrverhalten den Unfall aus – er fuhr jedoch

anschließend weiter, ohne sich darum zu kümmern.

Wie die betroffene Fahrerin des VW Polo gegenüber der Polizei berichtete, war

sie von der Autobahn gekommen und wollte vom Opelkreisel aus nach rechts in die

Einfahrt zu einem Möbelhaus abbiegen. Sie befand sich auf der rechten Fahrspur,

der BMW Mini neben ihr auf der linken Spur. Plötzlich habe der BMW-Fahrer

einfach die Spur nach rechts gewechselt, ohne auf den VW Polo zu achten.

Die 23-jährige VW-Fahrerin zog deshalb ihren Wagen nach rechts, um einen

Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß sie jedoch auf der rechten Seite gegen

den Bordstein und zog sich Beschädigungen an ihrem Fahrzeug zu.

Der BMW Mini setzte seine Fahrt einfach fort und verschwand. An dem Pkw sollen

KL-Kennzeichen angebracht gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Kaiserslautern – Drei Fahrzeuge waren am Dienstagmittag in einen Unfall

auf der L369 verwickelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend

Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahm das Unglück kurz nach 12 Uhr seinen

Lauf, als ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Smart die Autobahn A6 verließ

und nach links auf die L369 abbog. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von

links herannahenden Mitsubishi Lancer und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi anschließend gegen einen Lkw

geschleudert, der hinter dem Smart fuhr. Es blieb aber zum Glück bei

Blechschäden an allen drei Fahrzeugen; die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

|cri

Beim Abbiegen Fußgänger angefahren

Kaiserslautern – Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen an der

Ecke Richard-Wagner-Straße/Logenstraße einen Fußgänger übersehen und ihn

angefahren. Der 71-jährige Passant wollte gerade an der Fußgängerampel bei

Grünlicht die Logenstraße überqueren, als der SUV aus der Richard-Wagner-Straße

nach links abbog und ihn erfasste.

Der 71-Jährige zog sich diverse Verletzungen zu und musste nach einer

Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Warum der 56-jährige Autofahrer den Fußgänger übersah, ist unklar. Die

Ermittlungen laufen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren

hundert Euro. |cri

Eindringlinge verjagt – Grundstücksbesitzer verletzt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Zwei Jugendliche haben sich am

Dienstagabend unberechtigt auf einem Privatgrundstück in der Kirchtalstraße

aufgehalten. Der Inhaber der Immobilie wurde von einem der jungen Männer leicht

verletzt.

Der 48-Jährige bemerkte kurz vor 20 Uhr die Verdächtigen auf dem umzäunten

Gelände. Was die Jugendlichen vor hatten, ist nicht geklärt. Als der 48-Jährige

die beiden zur Rede stellen wollte, ergriffen sie die Flucht. Beim Überklettern

des Zauns stürzte einer der Verdächtigen und trat dem 48-Jährigen ins Gesicht.

Der Mann wurde leicht verletzt. Die Eindringlinge entkamen. Von einem der jungen

Männer ist bekannt, dass er kurze lockige Haare hat und mit einem roten

Kapuzenpulli bekleidet war. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

und bittet um Hinweise: Wem sind am Dienstagabend im Bereich der Kirchtalstraße

Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizei überwacht Tempolimit

Enkenbach-Alsenborn – Die Polizei hat am Dienstagabend zwischen

Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern ein besonderes Augenmerk auf die

Einhaltung des Tempolimits gelegt. In dem überwachten Streckenabschnitt ist eine

Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde erlaubt. Innerhalb einer

Stunde beanstandeten die Beamten 15 Fahrzeugführer, weil sie sich nicht an die

Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Gegen fünf der Fahrer leitete die Polizei

ein Bußgeldverfahren ein. Einen Betroffenen erwartet ein teures Bußgeld,

mindestens zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot. Der Fahrer

war mit 111 Kilometern pro Stunde deutlich zu schnell unterwegs. |erf

Ausweichmanöver endet an Schutzplanke

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) – Weil er einem Reh auswich, krachte ein

29-Jähriger am Dienstagnachmittag zwischen Mehlbach und Schallodenbach mit

seinem Auto in die Schutzplanken. Wie der Fahrer schilderte, lief das Tier vom

Straßenrand auf die Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der

29-Jährige aus. Dabei streifte er mit seinem Wagen eine Schutzplanke. Den

Unfallschaden am Auto schätzt die Polizei auf mindestens 6.000 Euro. Zum

Zusammenstoß mit dem Reh war es nicht gekommen. Das Tier sprang davon. |erf

Asbestabfälle illegal entsorgt – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben am Pfingstwochenende im Waldweg

oberhalb der Straße „Am Hammerweiher“ illegal neun große Säcke mit

asbesthaltigen Wandverkleidungsplatten entsorgt. Der Abfall wurde auf einem Weg

gefunden, der parallel zur Bundesautobahn zwischen Kaiserslautern-Centrum und

Kaiserslautern-Ost verläuft.

Die Untere Abfallbehörde der Stadt Kaiserslautern sowie die Polizei suchen nach

Zeugen, die am Pfingstwochenende etwas beobachtet haben und Hinweise auf

verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Informationen nehmen die

Untere Abfallbehörde unter Telefon 0631 365-4824 oder per Mail an

umweltschutz@kaiserslautern.de sowie das Polizeipräsidium Westpfalz unter

Telefon 0631 369-2620 gerne entgegen.

Ohne Führerschein zum Einkaufen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Mal kurz zum Einkaufen … wollte am

Dienstag ein 42-Jähriger mit dem Auto. Unterwegs wurde er in der Hauptstraße von

einer Polizeistreife angehalten. Die Einkaufsfahrt dürfte den Mann nun teuer zu

stehen kommen. Während der Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass er keinen

Führerschein besitzt. Gegen den 42-Jährigen ist aktuell ein Fahrverbot verhängt.

Die Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen. Vorsorglich stellte die Polizei den

Autoschlüssel sicher. Den 42-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. |erf