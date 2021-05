Mannheim-Käfertal: Kinder schmeißen Steine auf Straßenbahnen

Mannheim (ots) – Am Montag um kurz vor 18 Uhr schmissen an der Haltestelle

Carl-Benz Bad fünf Kinder Steine auf zwei Straßenbahnen, beschädigten dadurch

zwei Glastüren und flüchteten. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Kinder jedoch

beobachten und den alarmierten Beamten eine Personenbeschreibung abgeben. Bei

der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Gruppe durch eine Streife im nahen

Umfeld der Haltestelle angetroffen werden. Die Kinder flüchteten jedoch beim

Erblicken der Polizisten. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Beamten,

ein Gruppenmitglied einzuholen. Auch die weiteren vier Kinder konnten später

ausfindig gemacht werden. Durch einen der geworfenen Steine wurde in der

Straßenbahn ein 7-jähriges Kind leicht verletzt. Wer aus der Gruppe für die

Taten verantwortlich ist, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Es

entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Mannheim-Gartenstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag zwischen

11:30 Uhr und 17:00 Uhr im Weißtannenweg. Ein bislang unbekannter Autofahrer

beschädigte einen geparkten Mercedes und suchte anschließend das Weite, ohne

seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 4.000

EUR, das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu

melden.

Mannheim-Mühlauhafen: Diebstahl aus Frachtcontainer – Zeugen gesucht

Mannheim-Mühlauhafen: (ots) – In dem Zeitraum von Sonntag 23.05.2021 bis Montag

24.05.2021 drangen bislang unbekannte Täter von der Güterhallenstraße in

Mannheim auf das Umschlagterminal der Bahn ein. Dort brachen die Diebe insgesamt

acht Frachtcontainer auf und entwendeten noch 200 Akku-Staubsauger. Die

Wasserschutzpolizeistation in Mannheim (Tel.: 0621 / 16870) sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen, die in dem Bereich der Güterhallenstraße und Neckarspitze

verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Mannheim-Rheinau: Unbekannte stehlen Geldbörse – Zeugen gesucht – Tipps der Polizei: So schützen Sie sich gegen Taschendiebstahl

Mannheim-Rheinau – Ein 80-jähriger Mannheimer ist am Dienstag zwischen 17

und 18 Uhr Opfer eines Taschendiebs in einem Einkaufsmarkt in der Relaisstraße

in Mannheim-Rheinau geworden. Unbekannte stahlen seine Geldbörse aus der

Jackentasche und erbeuteten rund 85 Euro Bargeld, Ausweisdokumente und eine

EC-Karte. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau bittet um Zeugenhinweise unter

Telefon 0621 83397-0.

So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl:

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in

Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um beispielsweise die

Geldbörse zu entwenden. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie

sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig.

Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen

Innentaschen.

Tragen Sie Ihre Tasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Ihre Tasche.

Weitere Informationen, wie Taschendiebe vorgehen und in welchen Situationen eine

erhöhte Gefahr von Taschendiebstahl besteht sowie hilfreiche Tipps gibt es im

Internet unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/023-FB-Schlauer-

gegen-Klauer.pdf

