A5 / Kronau: Unfall mit LKWs

Kronau (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A5 bei Kronau, bei dem

der Fahrer eines LKWs tödlich verunglückte, sind die Reinigungs- und

Bergungsarbeiten abgeschlossen. Die gesperrten Fahrspuren sind nun wieder für

den Verkehr freigegeben.

A6 / Walldorf: Auto überschlägt sich nach Unfall

Walldorf (ots) – Am Dienstag gegen 15:30 Uhr kam es auf der A6 bei Walldorf in

Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Unfall zwischen einem 28-jährigen VW-Fahrer

sowie einem 43-jährigen Audi-Fahrer, wonach sich der VW mehrfach überschlug. Der

27-Jährige wollte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln, übersah

hierbei den auf der Mittleren Fahrspur fahrenden Audi und kollidierte mit

diesem. Der VW-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto, überschlug sich

mehrfach und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der 27-Jährige sowie

dessen 24-jähriger Beifahrer mussten mit dem Rettungsdienst in umliegende

Krankenhäuser gebracht werden. Ein drittes unbeteiligtes Fahrzeug wurde durch

umherfliegende Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein

Gesamtschaden von mehr als 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der

linke sowie der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Der VW und der Audi sind

durch den Unfall so stark beschädigt worden, dass die beiden Fahrzeuge

abgeschleppt werden mussten.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Europaletten von Firmengelände – Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter

verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 21.05.2021, 14:00 Uhr und

Dienstag, 25.05.2021, 08:15 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem

Gelände einer Firma für Rollstuhltechnik in der Jahnstraße und entwendeten

sechzig dort abgestellte Paletten. Der Wert der Paletten lässt sich derzeit

nicht beziffern. Ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen der Polizei ist, wie die

Unbekannten das Diebesgut abtransportierten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261 690 0.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Vorbeifahren Auto beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag

zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr an der Kreuzung Kopernikusstraße /

Hölderlinstraße. Eine 36-Jährige stellte ihren BMW an dortiger Stelle zum Parken

ab und bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden und blaue Lackantragungen an

ihrem Auto. Der bislang unbekannte Autofahrer streifte vermutlich beim

Vorbeifahren das Auto und entfernte sich anschließend einfach von der

Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Schuldach //

Bammental (ots) – Nachdem am Dienstagmittag die Photovoltaikanlage auf dem Dach

einer Schule am Herbert-Echner-Platz in Brand geraten ist, kann nach der Prüfung

der Brandursache ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Aufgrund des Alters

und des dementsprechenden Zustands der Stromkabel entstand in einem Kabelbündel

ein Hitzestau und entfachte das Feuer. Ein Schaden an dem Gebäude entstand

nicht. Im Einsatz befanden sich etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bammental,

Wiesenbach und Neckargemünd. Während der Einsatzmaßnahmen waren die Straßen

Heldenweg und In der Helde von 14:45 Uhr bis etwa 16:00 Uhr gesperrt. Die Höhe

des Sachschadens an der Photovoltaikanlage ist derzeit noch nicht bekannt.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule – Zeugen gesucht!

Walldorf (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 09:00

Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu

einer Schule im Schloßweg, entwendeten aus einem Klassenraum ein CO2-Messgerät

sowie Büroutensilien. Des Weiteren beschädigten die Täter mehrere Gegenstände,

darunter auch Lernmaterialien. Der Schaden, den die Unbekannten verursacht

haben, beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06227/841999-0 beim Polizeiposten Walldorf oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Helmstadt-Bargen / Rhein-Neckar-Kreis: Geschwindigkeitsmessgerät entwendet

Helmstadt-Bargen – Im Zeitraum von Samstag bis Montag entwendeten bislang

unbekannte Täter eine Geschwindigkeitsmessanlage des Gemeindeverbunds Waibstadt,

welche in der Brückenstraße aufgestellt war. Die Polizei Sinsheim, Tel.

07261/690-0, sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf

die Täter geben können.

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte zerkratzen Mercedes-Benz – Zeugen gesucht

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis – Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in

Ketsch zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 16 Uhr einen Mercedes-Benz

beschädigt, der in der Straße Am Wasserwerk abgestellt war. An der weißen

E-Klasse wurden der Tankdeckel und der linke hintere Kotflügel zerkratzt. Der

Schaden beträgt rund 1000 Euro. Wer Zeugenhinweise geben kann, meldet sich bitte

beim Polizeiposten Ketsch unter Telefon 06202/61696.

A5/ Kronau, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit LKW

A5/ Kronau, Rhein-Neckar-Kreis – Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein

LKW aus bislang nicht bekannter Ursache auf einen zweiten LKW auf. Der Fahrer

des auffahrenden LKWs verstarb,trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer

Maßnahmen, noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer des verunglückten LKW-Fahrers

sowie der Fahrer des zweiten LKWs wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zu den Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Auch zu dem entstandenen

Sachschaden liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Unfallaufnahme ist

noch nicht abgeschlossen. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Derzeit kommt es im Bereich rund um das Walldorfer Kreuz zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen.

Hockenheim, B39: Fahrzeug überschlagen

Hockenheim, B39 – Am Mittwochmorgen gegen 06:35 Uhr befuhr eine 29-jährige

Autofahrerin mit ihrem Opel die Auffahrt zur B39 in Richtung Karlsruhe. Im

Kurvenbereich kam die junge Fahrerin infolge regennasser Fahrbahn nach rechts

von der Straße ab. Infolge eines kleineren Hügels im Seitenstreifen überschlug

sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr Hockenheim war

ebenfalls im Einsatz. Die junge Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt

und kam mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. Zur Höhe des

entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Die Unfallaufnahme

ist mittlerweile abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es nicht.