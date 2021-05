Heidelberg-Handschuhsheim: Rennrad entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag

zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr ein in der Bergstraße, zwischen Philosophenweg

und Brückenkopfstraße abgestelltes Rennrad und flüchteten anschließend in nicht

bekannte Richtung. Bei dem Rennrad, welches mit einem Kabelschloss gesichert

war, handelt es sich um ein Rad der Marke Hercules in der Farbe Schwarz/Rot. Der

Neupreis liegt bei rund 1.200 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Heidelberg/ Großraum Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Polizeibeamte und angeblich in Not geratene Enkelkinder – rund 15 Versuche von Trickbetrug

Heidelberg/ Großraum Rhein-Neckar-Kreis – In mehreren Stadtteilen

Heidelbergs sowie in Wilhelmsfeld und Reilsheim gingen am Dienstag in der Zeit

von 10:45 Uhr bis 18:30 Uhr mehrere Anrufe von männlichen und weiblichen

Trickbetrügern ein, die versuchten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bürger

und Bürgerinnen zwischen 68 und 89 Jahren um ihr Erspartes und Schmuck zu

bringen. Als falscher Polizeibeamter oder vermeintlicher Enkel, der einen Unfall

verursacht habe und Bargeld zur Abwendung einer Haftstrafe benötige, versuchten

die Betrüger Goldschmuck und Bargeldsummen zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro

zu erbeuten. Erfreulicherweise erinnerten sich alle angerufenen Senioren und

Seniorinnen an die Betrugsmasche und an die Warnhinweise der Polizei. Sie

reagierten absolut richtig und beendeten sofort das Gespräch. In allen Fällen

verständigten die Betroffenen sofort die Polizei. In einem Fall suchte ein

Senior sogar direkt die in seiner Nähe befindlichen Polizeidienststelle auf und

erstattete kurzerhand Strafanzeige vor Ort. In keinem der Fälle kam es zu einer

Übergabe von Bargeld oder Schmuck. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizei

Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern und gibt folgende Verhaltenstipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Heidelberg – Bergheim: Fensterscheiben an zwei Dienstgebäuden

der Polizei beschädigt und an einem der beiden Gebäude zusätzlich

Farbschmierereien angebracht – Zeugen gesucht

Heidelberg – Bergheim: – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben

vermutlich durch Steinwurf zwei Fenster am Dienstgebäude der

Kriminalpolizeidirektion und des Polizeireviers Heidelberg Mitte in der

Römerstraße sowie ein Fenster am Dienstgebäude der Verkehrsdienstes Heidelberg

in der Rohrbacher Straße beschädigt. Am Dienstgebäude des Verkehrsdienstes

Heidelberg wurde zusätzlich ein polizeikritischer Schriftzug angebracht.

Die Taten ereigneten sich zwischen dem späten Dienstagabend und dem frühen

Mittwochmorgen und wurden am Mittwochmorgen gegen 01.15 Uhr bemerkt.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei Heidelberg (Tel. 0621/174-4444) oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten

Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an

unbekannte Personen.

unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Heidelberg – Bergheim: Fensterscheiben an zwei Dienstgebäuden der Polizei beschädigt und an einem der beiden Gebäude zusätzlich Farbschmierereien angebracht – Zeugen gesucht

Heidelberg – Bergheim: – Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben

vermutlich durch Steinwurf zwei Fenster am Dienstgebäude der

Kriminalpolizeidirektion und des Polizeireviers Heidelberg Mitte in der

Römerstraße sowie ein Fenster am Dienstgebäude der Verkehrsdienstes Heidelberg

in der Rohrbacher Straße beschädigt. Am Dienstgebäude des Verkehrsdienstes

Heidelberg wurde zusätzlich ein polizeikritischer Schriftzug angebracht.

Die Taten ereigneten sich zwischen dem späten Dienstagabend und dem frühen

Mittwochmorgen und wurden am Mittwochmorgen gegen 01.15 Uhr bemerkt.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der

Kriminalpolizei Heidelberg (Tel. 0621/174-4444) oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.