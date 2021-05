Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.05.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.05.2021 gegen 14:40 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung Kanalstraße und Triftweg zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Mofa. Demnach befuhr der bevorrechtige 52-Jährige Rollerfahrer aus Bad Dürkheim die Kanalstraße in südliche Richtung, die 31-jährige Bad Dürkheimer PKW-Fahrerin den Triftweg in östliche Richtung. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah die Autofahrerin den von links kommenden Rollerfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam, wodurch der Rollerfahrer stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 600 Euro – der Rollerfahrer wurde, nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort, zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Bad Dürkheim: Reifen platt gestochen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 23.05.2021 ca. 14:00 Uhr bis zum 24.05.2021 12:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines auf dem Wanderparkplatz „Saupferch“ abgestellten PKWs einer 32-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. An dem schwarzen Hyundai i30 wurden demnach die beiden Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Freinsheim (ots) – Im Tagesverlauf des 25.05.2021, zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Retzerstraße in Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor dem Anwesen Nr. 9 geparkter weißer BMW der 3er-Reihe wurde hierbei durch bislang unbekannten Fahrzeugführer am hinteren Kotflügel der Fahrerseite – vermutlich beim Vorbeifahren – touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe des verursachten Sachschadens liegt bei ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Haßloch: Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Haßloch (ots) – Am frühen Morgen des 26.05.21 wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Supermarkt Am Zwerchgraben informiert. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumlichkeiten verschafft hatten und dort Alkohol und Zigaretten entwendeten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

