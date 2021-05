Stadthallenfenster eingeworfen,

Oberursel, Rathausplatz, 22.05.2021, 14.00 Uhr bis 25.05.2021, 07.00 Uhr

(pa)An der Oberurseler Stadthalle kam es in den vergangenen Tagen zu einem Fall von Sachbeschädigung. Wie am Dienstagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte in der Zeit seit Samstagnachmittag einen Pflasterstein durch die Scheibe eines kleinen Fensters auf der Hallenrückseite geworfen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

Sprühereien an Kirchenfassade,

Oberursel, Eisenhammerweg, 23.05.2021, 12.00 Uhr bis 25.05.2021, 16.00 Uhr (pa)Auf etwa 700 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den unbekannte Sprayer in den vergangenen Tagen an einer Oberurseler Kirche hinterließen. Zum Ziel der Schmierereien wurde die Wand des Kirchturms der im Eisenhammerweg gelegenen katholischen Kirche. Zwischen Sonntagmittag und Dienstagnachmittag besprühten die Täter die Fassade mit schwarzer Sprühfarbe. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 zu melden.

Diebstahl und Sachbeschädigung an BMW

Usingen, Neuer Marktplatz, 25.05.2021, 05.00 Uhr bis 09.30 Uhr (pa)In Usingen wurde am Dienstagmorgen ein geparkter BMW zum Ziel von Vandalismus und Diebstahl. Der weiße Pkw der 1er-Reihe stand zur Tatzeit zwischen 05.00 Uhr und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Bereich „Neuer Marktplatz“, als jemand die Frontscheibe des Wagens demolierte und einen Aufsatz des Auspuffs entwendete. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.

Autofahrer bei Zusammenstoß mit Lkw verletzt

Gemarkung Weilrod Altweilnau, B 275, zwischen Merzhausen und Neuweilnau, 25.05.2021, gg. 12.35 Uhr (pa)Am Dienstagmittag kam es auf der B 275 bei Altweilnau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 53 Jahre alter Audi-Fahrer aus Limburg befuhr die Bundesstraße gegen 12.35 Uhr aus Richtung Merzhausen kommend in Fahrtrichtung Neuweilnau, als in Höhe des Campingplatzes ein Lkw nach links auf die B 275 in Richtung Neuweilnau auffahren wollte. Der 57-jährige Lkw-Fahrer übersah dabei den von rechts kommenden Audi und fuhr diesem in die Fahrerseite. Der 53-Jährige Limburger zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein A4 Kombi musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 8.000 Euro.

Opel kollidiert mit Ampel – Autofahrerin muss zur Blutprobe

Opel kollidiert mit Ampel – Autofahrerin muss zur Blutprobe

Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße / Am Schanzenfeld, 26.05.2021, gg. 01.30 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch rammte in Kronberg ein Opel eine Ampel. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 01.30 Uhr, als eine 37-Jährige Opel-Fahrerin die Frankfurter Straße von Eschborn kommend stadteinwärts befuhr. Als die Frau beabsichtigte, nach rechts in die Straße „Am Schanzenfeld" abzubiegen, kam sie von der Fahrbahn ab, was zur Folge hatte, dass ihr Astra mit der auf der dortigen Verkehrsinsel befindlichen Fußgängerampel kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Steife bei der Unfallverursacherin deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums fest. Ein mit der 37-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,0 Promille und erhärtete den Verdacht. Daraufhin wurde die Frau für eine ärztliche Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht. Ihr Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Der an der Ampel verursachte Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.