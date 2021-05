Mann mit Stichwerkzeug schwer verletzt, Wiesbaden, Elsässer

Platz, Mittwoch, 26.05.2021, 00:22 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht wurde ein 31-jähriger Wiesbadener bei einem Angriff

durch einen unbekannten Täter schwerverletzt. Er musste in einem Krankenhaus

stationär aufgenommen und operiert werden. Nach derzeitigem Stand besteht

aktuell keine Lebensgefahr, der Zustand des Verletzten kann jedoch durchaus als

kritisch bezeichnet werden. Den ersten Ermittlungen zufolge klingelte es gegen

00:25 Uhr an der Wohnungstür des Geschädigten an dessen Wohnanschrift „Elsässer

Platz“. Der 31-Jährige öffnete die Tür, es kam zu einem kurzen Gespräch mit dem

mutmaßlichen Täter und sodann zu dem Angriff mit einem unbekannten

Stichwerkzeug. Anschließend entfernte sich der Angreifer vom Tatort. Augenzeugen

der Tat sind derzeit nicht bekannt; der verletzte 31-Jährige konnte noch nicht

befragt werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mutmaßliche Rollerdiebe festgenommen, Wiesbaden, Nordenstadt, An der

Igstadter Straße, Wiesbaden, Erbenheim, Moabiter Straße Mittwoch, 26.05.2021,

02:25 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht konnte die Polizei nach einem Zeugenhinweis im

Bereich „An der Igstadter Straße“ in Nordenstadt zwei Jugendliche festnehmen,

welche dringend verdächtigt werden einen Rollerdiebstahl begangen zu haben. Bei

einem zweiten Versuch wurden sie dann erwischt. Gegen 02:25 Uhr wurde der

Polizei über Notruf mitgeteilt, dass in Nordenstadt im Bereich des Friedhofes

aktuell zwei Personen versuchen würden einen Roller zu starten. Dieser Roller

würde den beide Unbekannten jedoch augenscheinlich nicht gehören. Als die erste

Polizeistreife am Abstellort der zwei Roller eintraf, versteckten sich zwei

Personen zunächst in einer nahegelegenen Hecke, bevor dann eine Person versuchte

vor der Polizei wegzulaufen. Nach kurzer Verfolgung und einer entsprechenden

Ansprache machte der Flüchtige jedoch wieder kehrt und kam zurück zum

Kontrollort. Befragt nach dem Grund ihres Aufenthaltes vor Ort machten die 16-

und 17-Jährigen wenig glaubhafte Angaben; zumal ihr Aussehen mit der

übermittelten Täterbeschreibung übereinstimmte. Einer der aufgefundenen Roller

gehörte einer in unmittelbarer Nähe wohnenden Halterin. Diese erklärte bei einer

Kontaktaufnahme, dass der Roller vor ihrer Wohnanschrift gestanden habe. Der

zweite Roller gehörte nach Erbenheim in die Moabiter Straße. Auch der Halter von

diesem Zweirad erklärte, dass er seinen Roller am Abend zuvor bei sich zuhause

abgestellt habe; und dachte, dass er auch dort noch stehen würde. An beiden

Rollern wurden Beschädigungen festgestellt, welche auf ein Kurzschließen

hindeuten. Die beiden Jugendlichen wurden zunächst auf eine Polizeidienststelle

gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren jeweiligen

Erziehungsberechtigten übergeben.

Trickdiebe machen in zwei Fällen Beute, Wiesbaden, Hauberrisserstraße,

Bierstadter Straße, Dienstag, 25.05.2021

(he)Gestern waren Trickdiebe als falsche Handwerker in Wiesbaden unterwegs und

entwendeten in zwei der Polizei gemeldeten Fällen Schmuck im Wert von mehreren

Tausend Euro. Zunächst schlugen die Täter gegen 12:40 Uhr in der Bierstadter

Straße zu, als sie an der Wohnung eines 75-Jährigen vorstellig wurden, etwas von

einem in der Nähe passierten Wasserrohrbruch erzählten und sich unter dem

Vorwand die Wohnung des Geschädigten kontrollieren zu müssen Zutritt

verschafften. Während ein Teil der Gruppe den Geschädigte ablenkte, konnte ein

Täter dann ungestört die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen. Aus dem

Wohnzimmer verschwanden dann Schmuck und Reisepässe. Das Trio habe dunkelgraue

Arbeiter-Overalls getragen und ein Mann mit blonden Haaren habe ein Funkgerät

mitgeführt. Die Täter seien 20-30 Jahre alt gewesen. Zwischen 15:30 Uhr und

15:50 Uhr kam es dann in der Hauberrisserstraße zu einem ähnlich gelagerten

Fall. Hier erschien ein „Bauarbeiter“ an der Tür einer 86-Jährigen, stellte sich

als „Bauarbeiter von der Baustelle nebenan“ vor und wollte den Wasserdruck

kontrollieren. Die Bewohnerin führte ihn wunschgemäß in Küche und Bad. Als der

mutmaßliche Täter wieder verschwunden war, stellte die Wiesbadenerin das Fehlen

von Schmuck aus dem Schlafzimmer fest. Mutmaßlich wurde die Wohnungstür durch

den ersten Täter beim Betreten der Wohnung nur angelehnt, um dann einem zweiten

Täter, oder einer Täterin, ein unbemerktes Betreten der Räume zu ermöglichen.

Dieser entwendete dann den Schmuck, während der erste Täter die Seniorin

ablenkte. Bei den beschriebenen Fällen handelt es sich um oftmals angewandte

Maschen von gewissenlosen Tätern. Wenn Sie weitere Informationen über die

gängigen Tricks der Täter und Präventionshinweise erhalten möchten, klicken Sie

auf www.polizei-beratung.de

Diebesgut mit Einkaufswagen abtransportiert – Festnahme, Mainz-Kostheim,

Hochheimer Straße, Mittwoch, 26.05.2021, 05:05 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht entwendete ein 37-Jähriger in Kostheim von einer in

der Hochheimer Straße gelegenen Baustelle mehrere Eimer Spezialbeschichtung und

transportierte diese mit einem Einkaufswagen ab. Zeugen beobachteten jedoch das

Treiben, meldeten dies der Polizei und so wurde der Dieb kurz nach der

Tatbegehung in der Zelterstraße festgenommen. Vor Ort räumte der Mann die Tat

ein und erklärte darüber hinaus, dass er den Einkaufswagen schon einige Tage

zuvor von einem Getränkemarkt mit nachhause genommen habe. Der 37-Jährige wurde

auf eine Dienststelle gebracht und nach Beendigung sämtlicher polizeilichen

Maßnahmen wieder entlassen.

Mehrere Reisepässe und Personaldokumente aus PKW entwendet, Wiesbaden,

Loreleiring, Montag, 24.05.2021, 20:00 Uhr – Dienstag, 25.05.2021, 07:40 Uhr

(he)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus einem

im Loreleiring geparkten PKW mehrere Personaldokumente und verursachte damit

einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Der angegangene schwarze BMW X5 wurde

im Bereich der Hausnummer 12 abgestellt. Als der Besitzer dann am Dienstag gegen

07:40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Fehlen mehrerer

Reisepässe und weiterer Personaldokumente fest. Wie die oder der Täter in das

Fahrzeug gelangen konnten, bzw. gelangte ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese

hat das 5. Polizeirevier aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich

unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Zwei Pedelecs aus Garage entwendet,

Wiesbaden-Bierstadt, Erbenheimer Straße, Montag, 24.05.2021, 20:00 Uhr –

Dienstag, 25.05.2021, 07:00 Uhr

(he)Zwischen Montag, 24.05.2021, 20:00 Uhr und Dienstag, 25.05.2021, 07:00 Uhr

wurden in Bierstadt in der Erbenheimer Straße aus einer Garage zwei Pedelecs

entwendet und dadurch ein Schaden von circa 5.500 Euro verursacht. Die Räder der

Marken KTM (schwarz mit orangenem Schriftzug) und Bulls (Farbe weiß) waren in

einer Garage abgestellt. Wie die Täter in die Garage gelangten und unbemerkt

beide Räder entwenden konnte ist unklar. Die Ermittlungen hat das 4.

Polizeirevier aufgenommen. Dieses bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der

Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Ausweichmanöver misslingt – ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Dienstag, 25.05.2021, 23:25 Uhr

(he)Ein 26-jähriger Wiesbadener kam gestern Abend von der

Erich-Ollenhauer-Straße ab und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten

Fahrzeugen. Hierbei wurde er selbst leichtverletzt und es entstand ein

Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Der Polo-Fahrer war gegen 23:30 Uhr aus

Richtung Biebrich kommend in Richtung Dotzheim unterwegs, als er den eigenen

Angaben zufolge einer über die Straße laufenden Katze ausweichen wollte. Hierbei

verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Pkw und stieß mit großer Wucht gegen

einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes C-Klasse. Dieser wurde durch

den Aufprall gegen einen davor geparkten Klein-LKW geschoben. Der Polo-Fahrer

wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses jedoch

nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Weinprobierstand – Brezeln und Erdnüsse

gestohlen, Eltville, Platz von Montrichard, 24.05.2021, 18.00 Uhr bis

25.05.2021, 07.15 Uhr,

(pl)In Eltville brachen unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen

in den Weinprobierstand am Platz von Montrichard ein und entwendeten Brezeln und

Erdnüsse. Die Einbrecher hatten zunächst versucht, die Tür des Weinstandes

aufzubrechen. Als dies jedoch nicht klappte, machten sie sich an dem

Ausgabefenster zu schaffen und drangen hierdurch in den Stand ein. Hinweise

nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Randalierer in Gartenhütten von Grundschule zugange, Taunusstein, Neuhof,

Ziegelhüttenweg, 21.05.2021, 17.00 Uhr bis 25.05.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Zwei Gartenhütten der Grundschule im Ziegelhüttenweg in Taunusstein-Neuhof

wurden zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen von Randalierern

heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Schulgelände und drangen in

die beiden als Lagerstätte für Spiel- und Sportgeräte genutzten Hütten ein.

Anschließend schmissen die Vandalen die dort gelagerten Gegenstände auf den

Boden und traten darüber hinaus noch mehrfach gegen die Außenwand einer der

beiden Hütten. Entwendet wurde durch die Täter offensichtlich nichts. Es

entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die

Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Kochtöpfe und Messer gegen Goldschmuck und Bargeld angeboten, Idstein,

Ehrenbach und Hünstetten, Strinz-Trinitatis, 25.05.2021,

(pl)Am Dienstag waren im Bereich von Idstein und Hünstetten Personen unterwegs,

welche in vermeintlich betrügerischer Absicht Messer und Kochtöpfe veräußern

wollten. In Ehrenbach wurde eine Frau in den frühen Nachmittagsstunden aus einem

Auto heraus angesprochen und von den Insassen gefragt, ob sie ein Messer- oder

Kochtopfset kaufen wolle. Als Gegenwert verlangten sie von der Dame Goldschmuck

oder Bargeld. Ähnliches ereignete sich auch in Strinz-Trinitatis. Auch dort

wurden einer Anwohnerin Messer und Kochtöpfe angeboten. Beide Frauen gingen

jedoch nicht auf den „Schnäppchenkauf“ ein, so dass die mutmaßlichen Betrüger

ohne Bargeld oder Schmuck weiterzogen. Der Fahrer des in Ehrenbach neben der

Frau angehaltenen Fahrzeugs soll ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie kurze,

dunkle Haare gehabt haben und ca. 30- 40 Jahre alt, sehr korpulent sowie etwa

1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe eine blaue Jeans sowie ein weißes Hemd mit

einer Krawatte getragen und gebrochenes italienisch gesprochen. Der Beifahrer

sei etwa 60 Jahre alt, mager und ungepflegt gewesen und habe einen grauen

Pferdeschwanz gehabt. Auf der Rücksitzbank soll ein etwa 18 Jahre alter, ca.

1,65 Meter großer Mann mit kurzen, dunkelbraunen Haaren gesessen haben.

Personen, denen ebenfalls Kochtöpfe und Messer gegen Goldschmuck und Bargeld

angeboten worden sind sowie Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in

Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zweier Autos,

Eltville, Kiedricher Straße, 25.05.2021, 11.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag kam es auf der Kiedricher Straße bei Eltville zum

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr gegen 11.45 Uhr

mit seinem Skoda die Abfahrt der B 42 entlang, um dann auf die Kiedricher Straße

in Richtung Eltville aufzufahren. Hierbei stieß er mit dem Ford einer

vorfahrtberechtigten 79-Jährigen zusammen, welche von Eltville kommend auf der

Kiedricher Straße in Richtung Kiedrich unterwegs war. Die beiden

Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die

Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.