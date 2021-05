Neustadt: Stiftung Hambacher Schloss feiert 189. Jahrestag des Hambacher Festes mit einer Abendveranstaltung am 27. Mai 2021

Neustadt an der Weinstraße – Zum Jahrestag des Hambacher Festes und im Rahmen der im Juli geplanten Demokratiewoche findet am 27. Mai 2021 auf dem Hambacher Schloss eine Veranstaltung mit Rede- und Musikbeiträgen statt. Ziel ist es die Geschichte, die Gegenwart und Zukunft an diesem Abend zu vereinen.

Während im historischen Programmpunkt auf bedeutende politische Reden, die seit 1832 auf dem Hambacher Schloss gehalten wurden, eingegangen wird, wird Lea Gerschwitz von „Matchbox“, einem Kunst- und Kulturprojekt der Metropolregion Rhein-Neckar, das internationale Projekt „Building Conversation“ vorstellen.

Die Ausblicke in die Zukunft stehen im Mittelpunkt eines Gesprächs mit Oberbürgermeister Marc Weigel. Er wird unter anderem über die Pläne von Neustadt als Demokratiestadt sprechen und welchen persönlichen Bezug er zum Hambacher Schloss hat.

Durch die Veranstaltung führen Ulrike Dittrich und Dr. Kristian Buchna von der Stiftung Hambacher Schloss. Musikalisch untermalt wird der Abend von Musikerinnen und Musikern des Kurpfälzischen Kammerorchesters aus Mannheim.

Die Veranstaltung findet im Festsaal des Hambacher Schlosses statt und kann im Livestream (YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=EGJWP27CfY8) verfolgt werden.

