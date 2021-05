Germersheim: Dienstantrittsbesuch des Drei Sterne Generals in der Südpfalzkaserne

Germersheim – Der Kommandierende General, Generalleutnant Günter Katz, besuchte am 26. Mai 2021, das Luftwaffenausbildungsbataillon am Standort Germersheim. General Katz ist seit dem 1. April 2021 der neue Mann an der Spitze des Luftwaffentruppenkommandos.

Oberstleutnant Peter Eckert, Kommandeur Luftwaffenausbildungsbataillon nahm den General bei dessen Ankunft in der Südpfalz-Kaserne persönlich in Empfang und hieß diesen herzlich willkommen. Im Vier-Augen Gespräch stellte Eckert dem General den Verband vor und informierte ihn über die Aufgaben und die Auftragslage des Bataillons. Anschließend trug Katz sich in guter Tradition in das Gästebuch des Bataillons ein.

Besondere Liebe zum Detail

Vor dem gemeinsamen Mittagessen, besichtigte General Katz die SERE Ausbildungsstätte, welche durch die Angehörigen des Verbandes in unzähligen Stunden selbst erbaut wurde. Dort bekam Katz durch das Ausbildungspersonal eine umfassende Einweisung in Abläufe und Ausbildungsinhalte. Im Gespräch mit dem Fachpersonal lobte er dessen Leistungsbereitschaft sowie den Ideenreichtum für diese spezielle Ausbildung. Ferner unterstrich er auch die besondere Liebe zum Detail mit der die gesamte Ausbildung aufgebaut und durchgeführt wird.

Im Übungsdorf

Bei der Besichtigung des Übungsdorfes, stellte Oberstleutnant Eckert dem General auch das zivile Rollenspielerpersonal vor. Während eines Übungsszenarios erlebte Katz auch hier die hohe Einsatzbereitschaft aller Beteiligten. Er selbst durchlief vor wenigen Jahren seine einsatzvorbereitende Ausbildung am Standort Germersheim.

Großes Kompliment für die geleistete Arbeit

Zum Ende seines Besuches sprach der Drei Sterne General u.a. mit den Kompaniechefs und Kompaniefeldwebeln des Verbandes. Er nutzte dabei die Gelegenheit und sprach dem Führungspersonal stellvertretend für den ganzen Verband ein großes Kompliment für dessen unermüdliche Arbeit und die hohe Professionalität auch unter den vorherrschenden Bedingungen aus. Anschließend lud er zum offenen Dialog und zum direkten und regen Austausch über eine Vielzahl aktueller Themen ein.