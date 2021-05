Lich: Unfall B 457 – Auto kommt auf dem Dach zum Liegen

Offenbar noch glimpflich ging ein Unfall am späten Mittwochvormittag 26.05.2021 gegen 11.00 Uhr auf der B 457 bei Lich aus. Eine 21-Jährige war mit ihrem PKW aus Richtung Gießen in Richtung Hungen unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Abfahrt zum Waldschwimmbad hatte sie offenbar zu spät bemerkt, dass sich ein Rückstau bildete. Sie bremste ihren PKW stark ab und kam nach rechts von der Straße ab.

Dort überschlug sich der PKW einmal und blieb auf dem Dach liegen. Die 21-Jährige aus Grünberg wurde leichtverletzt und wurde in eine Klinik gebracht. Der Schaden liegt bei etwa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Gießen: Aktuell mehrere Schockanrufe – Kripo warnt

Seit den Mittagsstunden (26.5.2021) kommt es im Raum Gießen vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. In mehreren Anrufen geben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus oder schildern einen tragischen Unfall in der Familie.

In allen Fällen wollen die kriminellen Anrufer, die zumeist im Ausland sitzen und wahrscheinlich im Raum Gießen einen sogenannten Abholer “platziert” haben, an das Bargeld der zumeist älteren Personen. Bislang kamen die Anrufer nicht zum Erfolg.

Die Polizei warnt daher aus aktuellem Anlass.

Gießen: Festnahme nach Einbruch in Kiosk

Die Polizei nahm heute früh (26. Mai) zwei Verdächtige nach einem Einbruch in einen Kiosk im Heyerweg fest. Gegen 02.30 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen, wie sich eine Person in dem Kiosk befand während ein mutmaßlicher Komplize offenbar Schmiere stand. Anschließen kletterte die Person aus dem Gebäude und beide flüchteten. Sie alarmierten umgehend die Polizei, welche die Verdächtigen im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festnehmen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen hatten es die Tatverdächtigen, ein 19-jährige Somalier und ein 33-jährige Algerier, auf Bargeld und Getränke abgesehen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen kam das Duo nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Pohlheim: In Turnhalle eingebrochen und Feuerlöscher entleert

Sachschäden in Höhe von etwa 6.000 Euro richteten Unbekannte in einer Schule am vergangenen Pfingstwochenende an. Die Unbekannten brachen zwischen 13.00 Uhr am Freitag (21. Mai) und 08.00 Uhr am Dienstag (25. Mai) in die Turnhalle einer Schule im Fortweg in Watzenborn-Steinberg ein.

Dort entleerten sie mindestens zwei Feuerlöscher auf dem Hallenboden und der Tribüne. Darüber hinaus hebelten sie einen Schrank auf und beschädigten Sportzubehör.

Wer hat im Forstweg etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Kellerverschläge aufgebrochen

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ließen Einbrecher Werkzeug, Fahrräder und Fahrradzubehör mitgehen. Die Unbekannte verschafften sich zwischen 21.00 Uhr am Montag und 15.00 Uhr am Dienstag Zugang in das Haus in der Friedrichsstraße und brachen mehrere Holzverschläge auf. Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Hungen: Fahrräder gestohlen

Unbekannte stahlen von einem Grundstück in der Straße “Am Riedbach” zwei ältere Fahrräder. Der Diebstahl ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, zwischen Mittwoch (19. Mai) und Donnerstag (20. Mai). Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06041/9143-0.

Lollar: Reifen inklusive Felgen entwendet

Unbekannte ließen von einem Autohausgelände in der Straße “Pfingstweide” vier Reifen inklusive Felgen mitgehen. Zwischen 13.00 Uhr am Samstag und 08.00 Uhr am Dienstag schlugen die Diebe zu.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Linden: In Schule eingebrochen

In der Schillerstraße in Großen-Linden brachen Unbekannte in eine Schule ein. Sie hebelten zwischen 15.00 Uhr am Freitag (21. Mai) und 08.40 Uhr am Dienstag (25. Mai) eine Eingangstür auf. In dem Gebäude entleerte sie einen Feuerlöscher und stahlen Bargeld, eine Spielekonsole, einen Laptop, ein Tablet sowie Zubehör im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Joint und Marihuana gefunden

Bei einer Personenkontrolle in der Bahnhofsstraße fanden die Beamten einen Joint und eine geringe Menge an Marihuana. Die Polizisten stoppten den wohnsitzlosen 26-jährigen Mann am Freitag gegen 12.00 Uhr. Zur Identitätsfeststellung nahmen sie ihn mit zur Wache und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß.

Gießen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Crednerstraße

Beim Vorbeifahren kam es am Sonntag gegen 19.10 Uhr in der Crednerstraße im Begegnungsverkehr zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem silberfarbenen Peugeot einer 38-Jährigen und einem weißen Audi. Anschließend fuhr der unbekannte Audi-Fahrer einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die 38-Jährige merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Die Ermittlungen führten zu einem 23-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Welches Fahrzeug ist gefahren und welches nicht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Passat beschädigt

In der Steinstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW und fuhr anschließend einfach weiter. Der schwarze Passat stand dort am Dienstag zwischen 17.00 und 20.00 Uhr. Der Schaden an der hinteren Stoßstange und am Kotflügel werden auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Das Verursacherfahrzeug könnte rot gewesen sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen