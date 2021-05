In Streit geraten

Darmstadt (ots) – In einem Parkhaus in der Hügelstraße sind am Dienstagabend 25.5.21 mehrere Jugendliche aneinandergeraten. Was gegen 18 Uhr zunächst mit einem verbalen Streit zwischen einem 17-Jährigen aus Seeheim-Jugenheim und seinen fünf 14, 16, 17 und 20 Jahre alten Kontrahenten begann, mündete schlussendlich in der gewaltsamen Wegnahme seiner Jacke. Mit dieser traten die Fünf die Flucht an.

Doch diese währte nicht lange. Noch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Flüchtenden im Bereich der Luisenstraße samt Beute gestoppt. Die jungen Männer aus Mörfelden-Walldorf, Otzberg, Erzhausen, Groß-Zimmern und Pfungstadt wurden festgenommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen inklusive dem Erhalt eines Platzverweises wurden sie nach Hause entlassen. Wegen des Verdachts des Raubes werden sie sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

60-Jährige attackiert und geschlagen

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat ein noch unbekannter Täter am Freitagmorgen 21.5.2021 eine 60-jährige Fußgängerin unvermittelt attackiert und mehrmals gegen den Oberkörper der Frau geschlagen. Der Vorfall ereignete sich in der Heidelberger Straße in Höhe des Marienplatzes. Gegen 9 Uhr hatte die Darmstädterin den dortigen Ablageplatz für Elektromüll passiert und lief mit ihrem Hund an dem unbekannten Mann vorbei, als sich dieser plötzlich zu ihr umdrehte und auf sie einschlug.

Infolge der Attacke stürzte die Darmstädterin und zog sich Prellungen zu, die im Nachgang ärztlich versorgt werden mussten. Die Ermittlungsgruppe-City hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet und sucht Augenzeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeber, die möglicherweise Aufschluss zur Identität des Täters geben können.

Täterbeschreibung:

Dabei soll es sich um einen circa 45 bis 50 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann handeln. Er sprach Hochdeutsch und hatte eine “stämmige” Gestalt. Sein Erscheinungsbild wurde als auffallend “ungepflegt” beschrieben. Zum Zeitpunkt der Attacke trug er eine Hose in Tarnfarben.

Unter der Rufnummer 06151/9690 werden von den Beamten alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

21-Jähriger von Unbekannten attackiert und am Arm verletzt

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit dem Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung stehen, sucht die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte es ein noch unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen (23.5.) gegen 2.30 Uhr auf einen Passanten in der Landgraf-Georg-Straße nahe Ecke Kaplaneigasse abgesehen.

Aus noch nicht bekannten Gründen folgte der Unbekannte dem 21-Jährigen aus Weiterstadt und schlug plötzlich auf ihn ein. Dabei ging der junge Mann zu Boden und wurde zudem von dem Täter gegen den Arm getreten. Hierbei zog sich der Weiterstädter Verletzungen am Oberarm zu, die im Nachgang in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehende Hinweise entgegen.

Polizei erneut in der Orangerie gefordert – 5 Festnahmen nach Flaschenwürfen

Darmstadt (ots) – Am späten Samstagabend 22.05.2021 hatten sich Jugendliche und Heranwachsende in Orangerie getroffen und durch ihr Verhalten erneut den Einsatz der Polizei gefordert. Wegen Ruhestörungen und einer gemeldeten Schlägerei waren die Beamten gerufen worden. Während des Einsatzes wurden sie mit mehreren Flaschen beworfen und beleidigt. 5 Tatverdächtige konnten festgenommen werden, bei weiteren möglichen Beteiligten erfolgte ein Personalienfeststellung.

Noch vor Mitternacht gingen vermehrt Beschwerden über lärmende Jugendliche ein, die sich wetterbedingt im Bereich der Unterführung auf der Westseite der Orangerie in Höhe “Kuhschwanzeck” aufhielten. Hierbei wurde laut Musik gehört, gegrölt und Alkohol konsumiert. Des Weiteren wurden die festgeschriebenen Abstände untereinander nicht eingehalten. Noch bevor die Beamten einschreiten konnten, erfolgte zudem eine weitere Meldung über eine Schlägerei im Orangerie-Garten.

Beim Eintreffen der Streifen kurz nach Mitternacht hatten bereits mehrere Personen den Park verlassen. Hinweise auf eine Schlägerei konnten die Beamten nicht erlagen, doch als die Einsatzkräfte im Park unterwegs waren, skandierten rund 15 Jugendliche aus dem Bereich der Unterführung polizeifeindliche Parolen in Richtung der Beamten. Zeitgleich warfen sie mehrere Flaschen aus der Gruppe heraus in Richtung der Beamten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach der Aktion flüchteten die Personen.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten in der Bessunger Straße vier junge Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 23 Jahren festnehmen. Alle Fünf standen unter Alkoholeinfluss. Gegen die 5 wurde unter anderem Anzeige wegen schweren Landfriedensbruchs und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte erstattet. Ihre Handys wurden als Beweismittel sichergestellt, da die Flaschenwürfe nach ersten Erkenntnissen gefilmt wurden.

Bei weiteren 7 Personen wurden die Personalien festgestellt. Inwieweit sie an den Flaschenwürfen und Beleidigungen beteiligt waren, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zudem wird geprüft, inwieweit die Personen gegen die geltenden Bestimmungen in Zusammenhang mit der Eindämmung des Corona-Virus verstoßen haben.

Ruhestörungen und Provokationen in der Orangerie – Flaschenwurf auf Polizeibeamte in der Innenstadt

Darmstadt (ots) – Bei gleich 2 Einsätzen in den frühen Samstagmorgenstunden 22.05.2021 kam es gegenüber der Polizei zu Provokationen und Solidarisierungen, auch wurden die Beamten gezielt mit einer Flasche beworfen und beleidigt. Teilweise waren bis zu 17 Streifen im Einsatz, um Ansammlungen zu unterbinden und die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen.

Bereits kurz nach Mitternacht hatten Anwohner Ruhestörungen aus der Orangerie gemeldet. Streifen des 2. Polizeireviers stellten daraufhin rund 100 Personen in der Orangerie fest. Als die Beamten bei einem 18-Jährigen, der die Beamten beleidigt hatte und deutlich unter Alkoholeinfluss stand, die Identität feststellen wollten, solidarisierten sich umherstehende Personen und versuchten durch Unmutsbekundungen und schlagen auf den Streifenwagen, die Maßnahmen zu verhindern. Mehrere Streifen waren zur Unterstützung erforderlich. Um weitere Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu verhindern, räumte die Polizei die Orangerie. Die noch anwesenden Personen verließen daraufhin den Bereich.

Gegen 2.30 Uhr wurde dem 1. Polizeirevier eine Schlägerei im Bereich einer Gaststätte in der Schustergasse gemeldet. Die herbeigeeilten Streifen stellten rund 50 zum Teil stark alkoholisierte Personen fest, von denen einige bereits erneut in Streit geraten waren. Zahlreiche Streifen waren zur Unterstützung erforderlich. Während der polizeilichen Maßnahmen haben Unbekannte eine Glasflasche vom Kleinschmidtsteg gezielt auf die Beamten geworfen. Nur durch die schnelle Reaktion der Beamten konnten mögliche Verletzungen verhindert werden. Die Polizei räumte daraufhin die Fußgängerbrücke sowie den Bereich vor der Gaststätte. Die noch anwesenden Personen erhielten einen Platzverweis.

Um erneute Ansammlungen zu unterbinden, waren vermehrt Streifen in der Innenstadt bis in die Morgenstunden unterwegs. In Bezug auf den Flaschenwurf wurde Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter hat das erst vor kurzem eingerichtete Sachgebiet bei der Kriminaldirektion übernommen, das sich ausschließlich mit Delikten in Zusammenhang mit Gewalt gegen Einsatzkräfte befasst.

Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des ZK20 unter der Rufnummer 06151 / 969-0 in Verbindung zu setzen.

Aufgrund der Vorkommnisse wird die Polizei über das Pfingstwochenende verstärkt im Stadtgebiet im Einsatz sein, konsequent bei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten einschreiten und Kontrollen durchführen.

Einbruch in Büroräume – Täter erbeutet Beamer, Laptop und Rucksack mit Geld

Darmstadt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 25.5.21 in der Zeit zwischen 2.20-3.15 Uhr hatte es ein noch unbekannter Täter auf Büroräume in der Kasinostraße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Unbekannte über ein angrenzendes Parkhaus in das Gebäude und entwendete aus den Büroräumen technische Geräte, darunter einen Laptop und einen Beamer. Der Gesamtwert der Beute inklusive des verursachten Schadens belaufen sich auf mindestens 2.300 Euro.

Täterbeschreibung:

Der flüchtende Täter wurde als etwa 25 bis 35 Jahre alt und circa 1,75-1,85 Meter groß wahrgenommen. Er hat eine schlanke Statur und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer dunklen Kapuzenjacke, Shorts in der Farbe Beige und Sandalen bekleidet. Zudem nutzte er für seine Flucht ein Fahrrad.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zur Identität des Kriminellen geben können, werden gebeten sich mit den ermittelnden Beamten von der Darmstädter Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag 22.5.21 und Montag 24.5.21 offenbar auf ein Einfamilienhaus in der Elisabeth-Kern-Straße abgesehen und versucht, sich gewaltsam über die Terrassentür sowie einem Küchenfenster Zugang zu den Räumen zu verschaffen. Das kriminelle Vorhaben scheiterte glücklicherweise und die Täter traten unverrichteter Dinge die Flucht an. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Schaden von geschätzten 1.000 Euro.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit bei den Beamten zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfallflucht am Friedhof – Zeugen gesucht

Bickenbach (ots) – Am Pfingstsonntag 23.05.2021 wurde im Zeitraum zwischen 17:15-17:35 Uhr ein am Friedhof in der Lundgreenstraße geparkter silberfarbener PKW der Marke Daimler durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt, wodurch dieser auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde. Da am beschädigten Fahrzeug rötliche Lackanhaftungen festgestellt werden konnten, besteht der Verdacht, dass ein Fahrzeug mit entsprechender Lackierung den Unfall verursacht haben könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang sowie zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt (Tel. 05167 95090) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 22.05.2021 um 13:00 Uhr und Sonntag 23.05.2021 um 12:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Bibliothek in der Bahnhofstraße 1 in Mörfelden ein brauner 1’er BMW an der Beifahrertür beschädigt. Dabei streifte ihn vermutlich ein neben dem BMW geparktes Fahrzeug.

Anschließend verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bezüglich dieses Fahrzeugs und/oder den Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter 06105 / 4006 – 13.

Groß Gerau

Mit dem Auto der Eltern unterwegs – 16-Jähriger gibt bei Polizeikontrolle Gas

Groß-Gerau (ots) – Einen Autofahrer wollten Streifenbeamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Mittwoch 26.05.21 gegen 0.15 Uhr am Dornberger Bahnhof kontrollieren. Kaum waren die Beamten aus dem Streifenwagen ausgestiegen, gab der zunächst gestoppte Wagenlenker wieder Gas und raste davon. Über die Odenwaldstraße, die B 44 sowie den Europaring folgten die Ordnungshüter dem Flüchtigen, der hierbei mehrere Vorfahrtsschilder missachtete und teils die Gegenfahrspur befuhr. Die Streife konnten das flüchtige Fahrzeug schlussendlich im Bereich einer Engstelle an der Kreuzung Europaring/ Ecke Jean-Bareth-Straße, ohne dass jemand zu Schaden kam, zum Stehen bringen.

Schnell war klar, dass der 16- Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein konnte. Er war mit dem Fahrzeug seiner Eltern offenbar ohne deren Wissen unterwegs. Der 16-Jährige und sein 15 Jahre alter Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Einbruch in Naturkindergarten

Büttelborn (ots) – Das Gebäude eines Naturkindergartens “Am Gerauer Weg”, geriet zwischen Dienstagnachmittag 25.05. und Mittwochmorgen 26.05.21 in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in die Räume.

Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher dort zwei Mobiltelefone samt Zubehör mitgehen. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Steinwürfe auf Schulgelände

Bürstadt (ots) – Mehrere Fensterscheiben sowie die Eingangstür der Sporthalle einer Schule in der St.-Josef-Straße wurden mit Steinen beworfen und beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, der zwischen letztem Freitag 21.05. und Dienstagmorgen 25.05.21 verursacht wurde, muss noch erhoben werden.

Bei der Polizei wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Für die Ermittlungen suchen die fallzuständigen Beamten daher Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die Ermittler der Polizeistation Lampertheim-Viernheim (K 42) sind auch telefonisch zu erreichen. Rufnummer: 06206 / 9440-0.

Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Am Dienstag 18.05.21 kam es gegen 15:00 Uhr im Bereich der Römerstraße/Sauerngasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein bislang noch unbekannter Radfahrer war von der Römerstraße nach links in die Sauerngasse abgebogen. Eine 83-jährige Radfahrerin, welche die Sauerngasse in Fahrtrichtung Römerstraße befahren hatte, kam dadurch zu Fall verletzte sich.

Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter um die Frau zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei Lampertheim unter der Telefonnummer 06206-94400.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Fürth (ots) – Im Zeitraum vom 21.05.2021 um 13:30 Uhr bis zum 22.05.2021 um 16:00 Uhr kam es in Fürth in der Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Opel Grandland X im Frontbereich der linken Stoßstange beschädigt.

Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation unter Telefonnr.: 06252-7060 entgegengenommen.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet

Michelstadt-Eulbach (ots) – Am Dienstag 25.05.2021 gegen 13:50 Uhr, befuhr der mutmaßlich 55jährige Fahrer eines Geländewagens Suzuki Vitara aus dem Neckar-Odenwald-Kreis die Bundesstraße 47 aus Eulbach kommend in Fahrtrichtung Michelstadt. In einer Rechtskurve der Gefällstrecke verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Geländewagen und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden VW Bus aus NRW.

Der Fahrer des Geländewagens stieg aus seinem Fahrzeug aus, diskutierte kurz mit dem Fahrer des VWs und setzte dann seine Fahrt in Richtung Michelstadt fort, ohne Angaben zu einer Unfallbeteiligung zu mache.

Beifahrer im Geländewagen war ein Mann im etwa gleichen Alter. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, bei dem Geländewagen wurde die Heckklappe samt Ersatzrad herausgerissen und sichergestellt, die Fahrerseite des VWs wurde nicht unerheblich beschädigt.

Der Fahrer des VW wurde vorsorglich ins Gesundheitszentrum Odenwald mit Verdacht auf HWS verbracht.

Ermittlungen an der Halteranschrift und eine zeitnah eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Suzuki blieben zunächst erfolglos. Es wird um Hinweise auf einen weißen Suzuki Vitara, erste Baureihe, mit fehlender Heckklappe und beschädigter linker Seite gebeten.

