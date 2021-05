Korbach: Die Polizei-News

Lkw-Unfall auf A 44: Schwer verletzter Fahrer nun identifiziert

Autobahn 44/Waldeck-Frankenberg (ots) – Folgemeldung – Der Fahrer des Sattelzuges, der am Dienstagnachmittag 25.05.2021 bei einem Auffahrunfall auf der A 44 bei Diemelstadt lebensgefährlich verletzt wurde, konnte nun am heutigen Mittwoch identifiziert werden. Es handelt sich um einen 49-Jährigen aus Kroatien. Nach letzten Erkenntnisse besteht für ihn momentan keine Lebensgefahr mehr.

Der Unfall hatte sich gegen 15:20 Uhr auf der A 44 in Richtung Kassel, etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Diemelstadt, ereignet. Aus noch unbekannten Gründen war der 49-Jährige mit seinem Sattelzug an einem Stauende auf einen stehenden Lkw aufgefahren.

Dabei war seine Zugmaschine erheblich beschädigt und er lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte mussten ihn anschließend aus dem Fahrzeugwrack befreien und in ein Kasseler Krankenhaus bringen. Der Fahrer des anderen Lkw, ein 31-Jähriger aus Rumänien, wurde bei dem Unfall am Arm verletzt und ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Lkw wird insgesamt auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Bedingt durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A 44 in Richtung Kassel bereits zum zweiten Mal an diesem Tag für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Erst gegen 20:20 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Zuvor an dem Tag hatte der Unfall eines Getränkelasters, der dabei Leergut auf der Autobahn verlor, für eine mehr als fünfstündige Vollsperrung in diese Fahrtrichtung gesorgt.

Unbekannte suchen in unverschlossenen Garagen nach Diebesgut und brechen in ein Wohnhaus ein

Korbach (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 26.05.2021 drangen unbekannte Täter in drei Garagen in Bad Wildungen ein. Dort konnten sie nichts entwenden, gelangten aber außerdem in ein Wohnhaus, wo sie Bargeld stehlen konnten.

Aufgrund eines Zeugenhinweises geht die Bad Wildunger Polizei derzeit davon aus, dass eine männliche und eine weibliche Person in der Zeit von 23.00 bis 01.00 Uhr in insgesamt drei Garagen in der Straße Am Alten Feld in Bad Wildungen gelangten. Sie durchsuchten die unverschlossenen Garagen nach Wertgegenständen, wurden aber offensichtlich nicht fündig. Bei einem Tatort drangen sie außerdem durch ein Fenster in das angrenzende Wohnhaus ein, wo sie Bargeld stehlen konnten.

Die Polizeistation Bad Wildungen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Zeit von Dienstag, 23.00 Uhr, bis Mittwoch, 01.00 Uhr, im Bereich der Straße Am Alten Feld in Bad Wildungen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Tel. 05621/7090-0 zu melden.

