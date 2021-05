18-jähriger Autofahrer ohne Führerschein kommt von Straße ab – Hoher Sachschaden

Kassel-Nord (ots) – Am Dienstagabend 25.05.2021 kam ein Autofahrer von der regennassen Mombachstraße ab und beschädigte mit seinem Pkw drei geparkte Fahrzeuge. Anschließend schleuderte das Auto über die Fahrbahn, bis es vor einer Mauer zum Stehen kam. Der 18-Jährige wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. An dem von ihm gefahrenen Mercedes entstand Totalschaden, weshalb der Pkw von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde. Der durch den Unfall angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war der 18-Jährige gegen 21:45 Uhr auf der Mombachstraße von der Wolfhager Straße kommend in Richtung Heckershäuser Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 80 war er dann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit dem Mercedes nach links von der nassen Straße abgekommen und gegen einen dort geparkten Kia gekracht. Durch den heftigen Aufprall wurde der Kia wiederum auf zwei hinter ihm stehende VW Passat aufgeschoben, während der Mercedes nach rechts über die Straße schleuderte und dann zum Stehen kam.

An dem nicht mehr fahrbereiten Kia entstand ebenfalls Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Schaden an den beiden VW Passat schlägt jeweils mit rund 5.000 Euro zu Buche. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hält sich der 18-jährige Fahrer mit bulgarischer Staatsangehörigkeit derzeit zu Besuch in Deutschland auf und besitzt keinen Führerschein. Er muss sich daher nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Unfallopfer ergreift die Flucht – Polizei bittet um Hinweise auf dunkelgrünes Cabriolet

Kassel (ots) – Nachdem ihm eine andere Autofahrerin im Kasseler Stadtteil Forstfeld am Dienstagabend 25.05.2021 die Vorfahrt genommen hatte, ergriff das Unfallopfer mit seinem dunkelgrünen Sportwagen-Cabriolet mit beigefarbenem/ braunem Verdeck aus noch unbekannten Gründen die Flucht. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 18:30 Uhr an der Kreuzung Singerstraße/ Kolpingstraße. Eine 72-Jährige aus dem Landkreis Kassel, die vom Schröderplatz in Richtung Kolpingstraße mit einem BMW Mini unterwegs war, hatte dem von rechts kommenden dunkelgrünen Pkw an der Kreuzung offenbar die Vorfahrt genommen, woraufhin beide Autos zusammengestoßen waren. Während die BMW-Fahrerin an der Unfallstelle anhielt, war der andere Fahrer unmittelbar nach der Kollision auf der Singerstraße in Richtung Lindenbergstraße geflüchtet. Der Sportwagen war nach Angaben der 72-Jährigen zuvor mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren und später auch geflüchtet.

Das Cabriolet, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, dürfte im Frontbereich einen sichtbaren Schaden davongetragen haben. Der Schaden an dem BMW Mini beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den geflüchteten Pkw oder dessen Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100.

