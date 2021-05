Kaiserslautern – Unbekannte Täter haben am Pfingstwochenende im Waldweg oberhalb der Straße „Am Hammerweiher“ illegal neun große Säcke mit asbesthaltigen Wandverkleidungsplatten entsorgt.

Der Abfall befand sich auf einem Teil des Weges, der parallel zur Bundesautobahn Kaiserslautern Centrum in Richtung Kaiserslautern Ost verläuft. Die Untere Abfallbehörde sowie die Polizei suchen nach Zeugen, die am Pfingstwochenende etwas beobachtet haben. Informationen nimmt die Untere Abfallbehörde unter Telefon 0631 365-4824 oder per Mail an umweltschutz@kaiserslautern.de sowie das Polizeipräsidium Westpfalz unter Telefon 0631 369-2620 gerne entgegen.