Biene im Fahrzeug führt zu Unfall

Stadtallendorf: Ein 28-Jähriger geriet am Montag (24.05.) um 12.45 Uhr auf dem Weg von Stadtallendorf nach Kirchhain von der B454 nach rechts ab und kollidierte mit der Leitplanke. Ursächlich hierfür war wohl die Ablenkung durch eine Biene im PKW. Die Leitplanke blieb unbeschädigt, am BMW entstand ein Schaden von 8.000 Euro. Beide Insassen blieben unverletzt.

Scheibe eingeschlagen

Neustadt: Die linke Dreiecksscheibe eines geparkten weißen Opel schlugen Unbekannte in der Nacht von Sonntag (23.05.) auf Montag in der Ringstraße ein. Zwischen 19 Uhr und 09.30 Uhr entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Wahrscheinlich handelt es sich um einen versuchten Diebstahl, allerdings entwendeten die Täter nichts aus dem PKW. Die Kripo Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Mountainbike gestohlen

Marburg: Einen hohen Sachschaden hinterließen Diebe an einem Garagentor in der Weintrautstraße, zudem entwendeten sie ein hochwertiges Canyon-Mountainbike. Den Diebstahl bemerkten Bewohner am Montag (24.05.) um 11.25 Uhr. Bislang steht nicht fest, in welchem Zeitraum die Diebe das Garagentor aufhebelten und sich so Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses verschafften.

Das schwarz-weiße Mountainbike hat einen Wert von etwa 2.000 Euro, die Reparatur des Tors dürfte 1.000 Euro kosten. Die Marburger Kripo, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Fahrradanhänger entwendet

Marburg: Unbekannte beschädigten das Garagentor eines Mehrfamilienhauses in der Ockershäuser Allee und gelangten dadurch in den Keller. Dort entwendeten sie zwischen 19 Uhr am Samstag (22.05.) und 14.45 Uhr am Sonntag einen Fahrradanhänger im Wert von mehreren hundert Euro. Am Garagentor entstand ein Schaden von etwa 80 Euro. Die Kripo in Marburg, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Roller beschädigt

Marburg: Ein in der Afföllerstraße geparktes Kleinkraftrad beschädigten Unbekannte am Freitag (21.05.) zwischen 08.00 Uhr und 22.10 Uhr. Sowohl die Abdeckplane, als auch ein Seitenspiegel und ein Blinkerglas fiel der Zerstörungswut zum Opfer. Die Marburger Kripo, tel. 06421/ 406-0, bittet um Zeugenhinweise.

Unfallflucht in Biedenkopf:

Zaun beschädigt

Biedenkopf-Breidenstein: Einen Metallzaun inklusive zweier Pfosten beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Brückenstraße. Die etwa 800 Euro teuren Beschädigungen bemerkten die Eigentümer am Samstag (22.05.). In den frühen Morgenstunden hatten sie zudem Knallgeräusche wahrgenommen, so dass der Unfall wahrscheinlich zwischen 04.30 Uhr und 05 Uhr passierte. Die Polizei in Biedenkopf, tel. 06461/ 9295-0, bittet um Zeugenhinweise.

Unfallfluchten in Stadtallendorf

Betonpfosten gestreift

Stadtallendorf: Den Betonpfosten einer Gartentür streifte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (20.05.) in der Hochstraße. Die 500 Euro hohen Beschädigungen entstanden um 03.15 Uhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend.

Opel angefahren

Stadtallendorf: Einen im Friedhofsweg geparkten weißen Opel fuhr ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 10.50 Uhr und 11.45 Uhr an. Ohne sich um die 800 Euro hohen Beschädigungen zu kümmern, fuhr der Verursacher davon.

Hintere rechte Tür angefahren

Stadtallendorf: Die rechte hintere Fahrzeugtür beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Herrenwaldstraße. Der beschädigte weiße VW stand am Samstag (22.05.) zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts, in der Nähe zum dort ebenfalls vorhandenen Drogeriemarkt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den 2000 Euro hohen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Stadtallendorf, tel. 06428/ 9305-0, bittet Unfallzeugen, sich zu melden.

Unfallfluchten in Marburg:

1000 Euro Schaden

Marburg: Mehrere Kratzer und Dellen hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten blauen VW in der Leopold-Lucas-Straße. Der VW stand am Donnerstag (20.05.) von 08.15 Uhr bis 16.20 Uhr auf dem dortigen Stadion-Parkplatz. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Kollision beim Vorbeifahren?

Marburg-Wehrda: Einen nach vorn geklappten linken Außenspiegel stellte die Eigentümerin eines grauen Audi am Freitag (21.05.) fest, als sie gegen 16.30 Uhr bei ihrem geparkten Fahrzeug in der Wehrdaer Straße ankam. Zudem lagen Teile des Spiegels auf der Straße. Am vorausgegangenen Mittwoch hatte sie den Audi gegen 17.30 Uhr unbeschädigt verlassen. Vermutlich kollidierte ein Autofahrer beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel. Anstatt sich um den Schaden von 150 Euro zu kümmern, fuhr er jedoch weiter.

Citroen beschädigt

Marburg- Cappel: Zwischen 13 Uhr am Donnerstag (20.05.) und 15 Uhr am Freitag beschädigte ein Unbekannter einen in der Friedhofstraße geparkten Citroen. Die etwa 500 Euro hohen Beschädigungen vorne links am Fahrzeug entstanden vermutlich beim Vorbeifahren. Der Verursacher ist nicht bekannt.

Während Ladevorgang angefahren

Marburg: Während ein Tesla am Samstag (22.05.) zwischen 08 Uhr und 17 Uhr zum Laden an der Ladesäule in der Deutschhausstraße stand, entstanden hinten links Unfallschäden in Höhe von 1000 Euro. Ob der Verursacher sein Fahrzeug nur dort parkte oder ebenfalls auflud ist nicht bekannt, jedenfalls kümmerte er sich nicht um die Schäden. Vermutlich fährt er ein blaues Fahrzeug, entsprechende Lackspuren sicherte die Polizei vor Ort. Hinweise nimmt die Marburger Polizei, tel. 06421/ 406-0, entgegen.