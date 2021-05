Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Böhl-Iggelheim) Frontalkollision auf Landstraße

Böhl-Iggelheim

Am Montag, 24.05.2021, gegen 19:30 Uhr, kam auf der Landstraße 532 eine 67-jährige PKW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit einer entgegenkommenden 50-jährigen PKW-Fahrerin zusammen. Beide Personen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zwecks Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die verunfallten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst, einschließlich Rettungshubschrauber und Notarzt.

(Limburgerhof) Golfball beschädigt fahrenden PKW

Limburgerhof

Man stelle sich vor, man befährt mit seinem PKW eine Landstraße als plötzlich ein Golfball angeflogen kommt und in die Windschutzscheibe einschlägt. So geschehen am Montag, 24.05.2021, gegen 14:30 Uhr, auf der Landstraße 532. Am betroffenen PKW entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zum Verursacher auf einem angrenzenden Golfplatz sind bislang erfolglos geblieben. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Balkonbrand in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am 24.05.2021, gegen 22:15 Uhr, in der Kornblumenstraße zu einem Balkonbrand in einem Mehrparteienhaus. Die Flammen griffen auch auf das Dachgebälk des Hauses über. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden kurzzeitig evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung, die an den Balkon angrenzt, ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 35.000 Euro belaufen.

Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Dudenhofen

Zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer kam es am Montag um 10:30 Uhr in der Berghauser Straße. Ein 48-jähriger Radfahrer war auf dem Fahrradweg in Richtung Römerberg unterwegs, als eine 56-jährige PKW-Fahrerin in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte und hierbei mit dem Radfahrer kollidierte. Dieser konnte nicht mehr bremsen und stürzte auf die Motorhaube des PKW. Der Mann erlitt hierdurch Verletzungen und begab sich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1200 Euro.