Scheibe der Mehrzweckhalle beschädigt

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) – Drei Jugendliche werden verdächtigt,

die neu verglasten Fenster der Mehrzweckhalle teilweise beschädigt zu haben.

Zeugen beobachteten die Verdächtigen am Sonntagabend, wie sie einen Holzpoller

und Steine gegen Fenster warfen. Eine Glasscheibe wurde beschädigt. Die

Verdächtigen flüchteten. Der Schaden dürfte mindestens 1.000 Euro betragen. Die

Polizei ermittelt gegen das Trio wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. |erf

Aufmerksamer Zeuge hört Hilferufe aus Wohnung

Kaiserslautern – Weil er in einem Wohngebiet im westlichen Stadtgebiet

Hilferufe hörte, hat ein Zeuge am späten Montagabend die Polizei verständigt.

Der Mitteiler nannte ein Mehrfamilienhaus, aus dem die Rufe drangen.

Eine Streife rückte aus und ging der Sache auf den Grund. Als die Beamten an der

Wohnung, aus der die Schreie offensichtlich kamen, klingelten, wurde erneut um

Hilfe gerufen. Die Polizisten verschafften sich deshalb schnellstmöglich Zugang

zu der Wohnung und fanden den Bewohner in hilfloser Lage. Er war offenbar

gestürzt und hatte sich verletzt. Der hinzugezogene Rettungsdienst brachte den

Mann ins Krankenhaus. |cri

Berauschte Fahrt verhindert

Kaiserslautern – Ein Fahrradfahrer hat am späten Montagabend in der

Feuerbachstraße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als

die Beamten den Radler gegen 22 Uhr stoppten und einer Kontrolle unterzogen,

fiel ihnen das drogentypische Verhalten des Mannes auf. Dem 48-Jährigen wurde

deshalb vorsorglich die Weiterfahrt untersagt, er musste sein Fahrrad nach Hause

schieben. |cri

40 km/h zu schnell – trotz Regen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – 24 Geschwindigkeitsverstöße in knapp

drei Stunden haben Polizeibeamte an Pfingstmontag bei einer Kontrolle auf der

K25 zwischen Weilerbach und Kaiserslautern-Einsiedlerhof festgestellt. Trotz der

widrigen Witterungsverhältnisse mit zum Teil starkem Regen war etwa jedes dritte

Fahrzeug zu schnell unterwegs und überschritt das Tempolimit von 70 km/h. Zwar

kamen die meisten mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, aber vier Fahrer

lagen so deutlich „drüber“, dass sie mit einer Anzeige inklusive Bußgeld rechnen

müssen.

Den Negativrekord des Nachmittags stellte ein Autofahrer auf, der mit 110 km/h

gemessen wurde. Auf ihn kommt neben dem Bußgeld von 120 Euro auch ein Punkt in

der „Verkehrssünderdatei“ zu – und falls er ein „Wiederholungstäter“ ist, der

innerhalb eines Jahres schon einmal in ähnlicher Weise aufgefallen ist, droht

ihm auch ein einmonatiges Fahrverbot. |cri

Schloss geknackt, Mountainbike geklaut

Kaiserslautern – Ein Mountainbike haben Diebe aus einem Mehrfamilienhaus

in der Rosenstraße gestohlen. An Pfingstmontag stellte ein Bewohner fest, dass

sein Kellerabteil von unbekannten Tätern aufgebrochen wurde und sein Fahrrad

verschwunden ist. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Scott mit

dunkelblau-grauem Rahmen, 26-Zoll-Reifen, Vollfederung, 27-Gang-Schaltung,

Felgenbremsen und Click-Pedalen.

Wann und wie die Täter ins Haus gelangten, ist noch unklar. Im Gebäude

verschafften sie sich Zugang zu den Kellerräumen und knackten in einem Abteil

das Bügelschloss, mit dem das Fahrrad gesichert war. Ob weitere Kellerabteile

von den Tätern geöffnet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf

verdächtige Personen, die am Pfingstwochenende in der Rosenstraße aufgefallen

sind – möglicherweise mit dem gestohlenen Mountainbike – nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen.

|cri

Auto zerkratzt

Kaiserslautern – Unbekannte haben am Pfingstwochenende in der Kantstraße

ein Auto beschädigt. Zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr,

zerkratzten sie den Fahrzeuglack auf der Beifahrerseite eines SUV. Den Schaden

schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen

Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Traktor brennt

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) – Auf dem Amoshof brannte in der

Nacht zum Dienstag ein Traktor. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten

aus. Das Feuer war kurz vor 4 Uhr bemerkt worden. Der Trecker stand im

Vollbrand. Wehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf eine Scheune und

ein Wohnhaus verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist

aktuell nicht geklärt. Der entstandene Schaden dürfte in fünfstelliger Höhe

liegen. Die Polizei ermittelt. |erf

E-Scooter-Fahrer macht Verrenkungen

Kaiserslautern – Am Samstagmorgen wurde eine Streife in der Danziger

Straße auf einen jungen Mann mit E-Scooter aufmerksam, da am Fahrzeug kein

Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten entschlossen sich, das

Fahrzeug und seinen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Erblicken des

Streifenwagens nahm der junge Mann auf dem Roller während der Fahrt eine

unnatürliche Körperhaltung ein und versuchte vergeblich, mit seinem Fuß die

leere Kennzeichenhalterung des Fahrzeuges zu verdecken. Bei der sich

anschließenden Kontrolle bestätigte sich der erste Verdacht, für das Fahrzeug

bestand keine Haftpflichtversicherung. Auf den 27-jährigen Fahrer kommt nun ein

Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.|pvd

Polizei beendet Golftraining im Stadtpark

Kaiserslautern – Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Beamte der

Kaiserslauterer Polizei am gestrigen Samstagvormittag auf einen Mann aufmerksam,

der im Stadtpark an der Pirmasenser Straße sein Golfspiel verbessern wollte. Der

Kaiserslauterer gab auf Frage an, dass er seinen Abschlag sowie das Chippen

verbessern will. Da die als besonders hart bekannten Golfbälle gerade beim

Trainieren des Abschlages über 30 Meter weit flogen, musste dem Golfer sein

Training mit Rücksicht auf weitere Personen im Park untersagt werden. Wie die

Beamten berichteten zeigte er hierfür durchaus Verständnis. |pvd

Sachbeschädigung am Mehrgenerationengarten

Hochspeyer – Wie erst Ende dieser Woche bekannt wurde, beschädigten

unbekannte Täter am Wochenende vom 15. auf den 16.06.2021 die Beschilderung des

Mehrgenerationengartens am Kirchplatz in Hochspeyer. Der Sachschaden beläuft

sich nach Angaben eines Mitarbeiters der Gemeinde auf einen mittleren,

dreistelligen Eurobetrag. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu der begangenen

Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 unter 0631/369-2150 in Verbindung zu setzen. |pvd

Mehrere Anrufe von Betrügern

Polizeipräsidium Westpfalz – Am gestrigen Freitag kam es im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums, insbesondere in den Landkreisen

Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz erneut zu mehreren Betrugsversuchen durch

sogenannte Schockanrufe. Die angerufenen Geschädigten, dieses Mal über ein

Dutzend an der Zahl, wurden durch die Betrüger unter dem Vorwand, dass nahe

Angehörige ein Verkehrsunfall verursacht hätten, angerufen und aufgefordert

mehrere tausend Euro Bargeld bereitzuhalten bzw. zu überweisen. In allen Fällen

erkannten die Angerufenen glücklicherweise die Betrugsabsicht, sodass niemandem

ein Vermögensschaden entstanden ist. Die Polizei warnt abermals vor dieser

Betrugsmasche. Bei solchen und ähnlichen Anrufen sollten die Bürgerinnen und

Bürger grundsätzlich skeptisch sein. Im Zweifel besteht immer die Möglichkeit, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu informieren.

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) – Die Polizei sucht den Fahrer eines

grauen Audi A4 Avant (Kombi) mit einem Zulassungskennzeichen der Stadt Saarlouis

(SLS). Der Fahrer des Wagens wird verdächtigt, am Montag im Verkehrskreisel

Lauterstraße / Konrad-Adenauer-Straße einen Unfall verursacht zu haben. Der

Unbekannte fuhr ohne anzuhalten weiter, weshalb jetzt die Polizei wegen

Fahrerflucht ermittelt.

Kurz vor 12 Uhr war der Audi aus der Konrad-Adenauer-Straße in den Kreisel

eingebogen, ohne dabei auf die Vorfahrt eines 48-jährigen Autofahrers zu achten.

Die Fahrzeuge berührten sich und am Auto des Vorfahrtsberechtigten entstand

Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Über

den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters entfernte er sich mit seinem Auto

von der Unfallstelle. Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er hat kurze Haare.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem ist am Pfingstmontag, kurz vor

12 Uhr, ein grauer Audi A4 Avant älteren Baujahrs in Otterbach aufgefallen? Wer

kann Hinweise zu dem Auto mit SLS-Kennzeichen oder dessen Fahrer geben? Wer hat

den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Schlägerei endet im Krankenhaus

Kaiserslautern – Eine Auseinandersetzung endete am Montagabend für einen

52-Jährigen im Krankenhaus.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war der Mann mit einem 48-Jährigen in

Streit geraten. Im Verlauf dessen attackierte er seinen Kontrahenten mit

Schlägen. Der Angegriffene erwiderte und schlug seinerseits auf den 52-Jährigen

ein. Als dieser am Boden lag, trat er nach ihm. Dann fuhr der 48-Jährige mit dem

Fahrrad seines Bekannten weg. Der 52-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und

am Kopf. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei

ermittelt. |erf

Leere Bierdosen im Auto: Polizei zieht alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Kaiserslautern – Die Polizei hat am Montagabend in der Mainzer Straße

einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Während der Verkehrskontrolle

stellten die Beamten mehrere leere Bierdosen im Auto des 39-Jährigen fest. Der

Mann roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann

fuhr betrunken. Das Testergebnis lautete 0,9 Promille. Der 39-Jährige räumte

ein, bereits einen Liter Bier getrunken zu haben. Die Weiterfahrt wurde ihm

untersagt. Seinen Wagen musste der 39-Jährige stehen lassen. Der Autoschlüssel

wurde vorsorglich sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren

eingeleitet. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen. |erf

VW Tiguan gerammt – rotes Fahrzeug gesucht!

Kaiserslautern – Eine ärgerliche Überraschung hat ein Autobesitzer am

Samstagvormittag in der Merkurstraße erlebt. Während er in einem Gartenfachmarkt

einkaufte, wurde sein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die

zwischen 9 und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Dehner eine Beobachtung

gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2250 entgegen.

Wie der betroffene Halter der Polizei meldete, hatte er seinen VW Tiguan gegen 9

Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und war ins Geschäft gegangen. Als er eine

Viertelstunde später wieder zu seinem Pkw zurückkam, war die Tür auf der

Beifahrerseite eingedellt und der Lack zerkratzt.

Beim Fahrzeug des Verursachers dürfte es sich um einen roten Wagen handeln – am

beschädigten (grauen) VW Tiguan blieben rote Lackspuren zurück. Der Schaden wird

auf mehrere hundert Euro geschätzt. |cri

