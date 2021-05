Verkehrsunfall mit Flucht aller Beteiligten – SIEHE FOTO

Am Freitagabend gegen 22:50 Uhr befuhr der/ die Führer/-in eines schwarzen VW Golf Cabriolet die Leiselheimer Straße aus Worms-Leiselheim kommend in Richtung Worms-Pfeddersheim. An der Einmündung „An der Talbrücke“ wollte der/die Fahrzeugführer/-in nach links abbiegen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem dort befindlichen Baum. Anschließend stiegen alle drei Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug aus und verblieben zunächst an der Unfallstelle. Nachdem sich bereits Anwohner nach draußen in Richtung Unfallstelle begeben hatten, flohen schließlich alle drei Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle, bevor die Polizei involviert wurde. Bei den nun folgenden Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnten schließlich alle drei Fahrzeuginsassen durch die Polizeibeamten ausfindig gemacht werden, wobei sie zunächst widersprüchliche Angaben zur Identität des/der Fahrzeugführers/-führerin tätigten. Zwei der drei Insassen wurden bei dem Unfall leichtverletzt, lehnten jedoch eine medizinische Untersuchung ab. Gegen den mutmaßlichen Fahrzeugführer wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Mögliche Augenzeugen des Verkehrsunfalls sowie Anwohner, die am Abend wenn auch nur kurzzeitig an der Unfallstelle waren und Angaben zum Verhalten der drei Insassen nach dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Worms zu melden.

Frau und Hund bei Verkehrsunfall verletzt

Gau-Heppenheim

Am Pfingstmontag, 24.05.2021, ereignete sich auf einem Feldweg bei Gau-Heppenheim ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger aus Framersheim befuhr in einem PKW von der Landesstraße 409 kommenden einen Wirtschaftsweg in Richtung Dittelsheim. Nach einer Kurve mit leichter Kuppe erkannte er eine auf dem Wirtschaftsweg laufende 36-jährige aus Freimersheim und ihren Hund zu spät. Der Framersheimer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Hund und seine Besitzerin wurden leicht verletzt. Gegen den PKW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

19-Jähriger prallt auf Sattelzug

A 63/Freimersheim – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 25.05.2021

gegen 12:23 Uhr auf der A 63. Dort befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW die

BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz. Etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle

Freimersheim bemerkte der 19-Jährige offenbar zu spät einen bereits in einem

Überholvorgang befindlichen Sattelzug eines 47-jährigen Kraftfahrers. Er fuhr

dem LKW ungebremst auf. Durch den Aufprall verlor der 19-Jährige die Kontrolle

über seinen PKW und schleuderte quer über die Fahrbahn, wo er auch stehen blieb.

Der 19-jährige Mann wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein

Krankenhaus eingeliefert. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca.

20.000 Euro. Am Silo-Zug des 47-Jährigen, der noch auf den Standstreifen fahren

konnte, entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Der LKW war nicht mehr fahrbereit. Zu Sachschäden kam es auch an den

Leitplanken. Sowohl der PKW als auch der LKW mussten abgeschleppt werden. Nach

ca. einer Stunde Vollsperrung konnte der Verkehr vorübergehend über die

Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der übrige Verkehr wurde an

der Anschlussstelle Freimersheim abgeleitet. Es kam zu ca. 500 Metern Rückstau.

Zur Stunde ist die Autobahnmeisterei noch mit Reinigungs- und letzten

Aufräumarbeiten beschäftigt. In Abhängigkeit der Arbeitsfortschritte ist noch

mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Worms -E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Worms – Gestern Nachmittag sauste ein 22-Jähriger mit seinem E-Scooter

durch die Herzogenstraße. Da an seinem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war,

stoppte ihn eine Polizeistreife. Wie sich herausstellte, bestand für das

Elektrokleinstfahrzeug mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis

zu 20 km/h kein Versicherungsschutz. Als Nachweis für den Abschluss einer

Versicherung dient eine selbstklebende Versicherungsplakette an der Rückseite

des E-Scooters. Nach eigenen Angaben wusste der Fahrer nichts von den

Bestimmungen. Dem Wormser wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungen

wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht in 67575 Eich

67575 Eich – Am Montag, den 24.05.2021 wird die Polizei Worms nachmittags

von der Feuerwehr Eich über eine Ölspur und Reifenspuren in einem Getreidefeld

in Eich in Kenntnis gesetzt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte

mit seinem Pkw in unbekanntem Tatzeitraum die L 440 in Eich in Fahrtrichtung B 9

befahren haben. Im Kreisverkehr kurz vor dem Ortsausgang Eich ist er vermutlich

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen und über einen Radweg in ein Getreidefeld gefahren. Der Pkw hat

hierbei die Ölwanne verloren und Öl auf dem Radweg verteilt. Des Weiteren hat er

im Feld Reifenspuren hinterlassen. Es liegen keine Hinweise auf den

Unfallverursacher vor. Der geschädigte Landwirt und Zeugen, die sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Worms zu melden. Die

Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht angegeben werden. Die

Feuerwehr Eich hat das Öl auf dem Radweg abgestreut.

Kontrollierter Zweiradfahrer erhält mehrere Strafanzeigen

Gimbsheim – Am 22.05.2021, gegen 17:15 Uhr, teilen zwei Mitarbeiter der VG

Eich der Polizei in Worms mit, dass ihnen auf einem Feldweg in Verlängerung zur

Straße Am Schwimmbad in Richtung Rhein in Gimbsheim ein Leichtkraftrad ohne

Kennzeichen entgegengekommen sei.

Vor Ort konnte der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei

stellte sich heraus, dass das geführte Zweirad aktuell nicht zugelassen ist.

Weiterhin konnte ermittelt werden, dass das Zweirad schneller fährt als erlaubt,

sodass gegen den Fahrzeugführer eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis gefertigt wurde. Aufgrund der fehlenden Zulassung wurde weiterhin

ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und

gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter verkehrsunfallbeteiligter Person

Am Samstag, den 22.05.2021, gegen 15:55 Uhr, befuhren zwei 19-jährige Fahrzeugführer die B9 aus Richtung Worms kommend in Fahrtrichtung Osthofen. An der gelbzeigenden Lichtzeichenanlage der Einmündung L425/B9 bremst der vordere Pkw ab und kommt rechtzeitig zum Stehen. Der hinter ihr fahrende Pkw nahm die gelb zeigende Lichtzeichenanlage zwar war, unterschreitet jedoch den erforderlichen Abstand zur vorausfahrenden Fahrerin und fährt infolge dessen auf sie auf. An beiden Pkw entsteht Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die stehende Fahrzeugführerin klagte vor Ort über leichte Kopf- und Nackenschmerzen und wurde vorsorglich ins Klinikum Worms verbracht.

Ober-Flörsheim – Brand im Zimmer eines Einfamilienhauses Bewohnerin leicht verletzt

Ober-Flörsheim

Am gestrigen Abend kam es zu einem Brand im Arbeitszimmer / Büro eines Einfamilienhauses. Die Bewohnerin stellte die Rauchentwicklung fest, nachdem sie vom Joggen wieder heimgekehrt war und versuchte zunächst selbst den Brand zu löschen. Dies blieb allerdings erfolglos und der Brand wurde durch die alarmierte freiwillige Feuerwehr gelöscht. Die Bewohnerin wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.