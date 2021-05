Angeschossener Rehbock

Guntersblum, Gemarkung Sonnenberg / Windräder

Am Samstag, 20.05.21 wurde vermutlich im Zeitraum von 12:00 – 15:30 Uhr ein Rehbock angeschossen. Das Reh wurde schwer verletzt im Weinberg gefunden. Nach Mitteilung eines Jagdpächters wiesen die Hinterläufe Durchschüsse auf. Das Reh wurde durch den Jagdpächter erlöst. Das Reh lag in der Nähe der Windräder zwischen Guntersblum und Hangen-Wahlheim (Sonnenberg). Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat Schüsse in dem Zeitraum gehört? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen? Hinwiese nimmt die Polizei in Oppenheim, Tel: 06133-9330 entgegen

19-Jähriger prallt auf Sattelzug

A 63/Freimersheim

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 25.05.2021 gegen 12:23 Uhr auf der A 63. Dort befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW die BAB 63 in Fahrtrichtung Mainz. Etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Freimersheim bemerkte der 19-Jährige offenbar zu spät einen bereits in einem Überholvorgang befindlichen Sattelzug eines 47-jährigen Kraftfahrers. Er fuhr dem LKW ungebremst auf. Durch den Aufprall verlor der 19-Jährige die Kontrolle über seinen PKW und schleuderte quer über die Fahrbahn, wo er auch stehen blieb. Der 19-jährige Mann wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Am Silo-Zug des 47-Jährigen, der noch auf den Standstreifen fahren konnte, entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der LKW war nicht mehr fahrbereit. Zu Sachschäden kam es auch an den Leitplanken. Sowohl der PKW als auch der LKW mussten abgeschleppt werden. Nach ca. einer Stunde Vollsperrung konnte der Verkehr vorübergehend über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der übrige Verkehr wurde an der Anschlussstelle Freimersheim abgeleitet. Es kam zu ca. 500 Metern Rückstau. Zur Stunde ist die Autobahnmeisterei noch mit Reinigungs- und letzten Aufräumarbeiten beschäftigt. In Abhängigkeit der Arbeitsfortschritte ist noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

PKW fährt auf Leitplanke auf und überschlägt sich

Westhofen – Gegen 07:07 Uhr überschlug sich am Pfingstsonntag ein

57-jähriger PKW-Fahrer auf der A 61 bei Westhofen. Der Mann, der mit seinem PKW

in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs war, kam bei Westhofen nach rechts von der

Fahrbahn ab. Er fuhr auf die dort am Boden beginnende Schutzplanke auf.

Hierdurch wurde das Auto angehoben und überschlug sich. Der 57-Jährige hatte bei

dem Unfall Glück im Unglück, denn er erlitt lediglich Prellungen und

Schürfwunden und vermutlich keine weiteren Verletzungen. Er wurde vorsorglich

zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden in

Höhe von ca. 10.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und fünf leichtverletzten Personen

Gau-Bickelheim – Am Montag, dem 24.05.2021, gegen 17:39 Uhr, ereignete

sich auf der BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle

Worms-Mörstadt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und insgesamt fünf

leichtverletzten Personen.

Der 40-jährige Unfallverursacher befuhr dem Navigationsgerät seines Fiat 500

folgend die BAB61 aus Richtung Ludwigshafen kommend. An der Anschlussstelle

Worms-Mörstadt fuhr er den Anweisungen des Navigationsgerätes folgend ab, um

anschließend erneut auf die BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz aufzufahren. Bei

einem anschließenden Überholmanöver übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen

fahrenden BMW, touchierte diesen und streifte die Mittelleitplanke. Nach einer

Drehung kam der Fiat auf dem Standstreifen zum Stehen. Bei dem touchierten BMW

lösten die Fahrerassistenzsysteme eine Vollbremsung aus. Der nachfolgende Pkw

konnte trotz Vollbremsung, ebenfalls durch Fahrerassistenzsysteme unterstützt,

ein Auffahren nicht mehr verhindern.

Die Beifahrerin des Unfallverursachers, sowie die vier Insassen der beiden

anderen beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und in umliegende

Krankenhäuser verbracht. Der Unfallverursacher konnte seine Fahrt fortsetzen,

die weiteren Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die BAB61 für ca. anderthalb

Stunden voll gesperrt.

Trotz zweier Führerscheine keine Fahrerlaubnis

Wörrstadt – Am Freitagmittag fiel einer Streife der Autobahnpolizei

Gau-Bickelheim ein LKW auf, bei dem das „TÜV-Siegel“ fehlte. Bei einer

Überprüfung stellte sich heraus, dass die Hauptuntersuchung bereits seit vier

Monaten abgelaufen war. Doch nicht nur das Fahrzeug, sondern auch der Fahrer war

nicht dem Recht entsprechend unterwegs. Um seine Fahrerlaubnis für den 26-Tonnen

schweren LKW nachzuweisen, händigte er gleich zwei Führerscheine aus. Dabei

reichte die deutsche Fahrerlaubnis jedoch lediglich zum Führen von

Kraftfahrzeugen bis zu 7,5 Tonnen. Womöglich aus diesem Grund hatte der Fahrer

sich einen irischen Führerschein verschafft, um auch große LKWs fahren zu

können. Dieser konnte durch die geschulten Augen der Beamten aber schnell als

Fälschung entlarvt werden. Der Fahrer muss nun mit Strafverfahren wegen

Urkundenfälschung, Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und Fahrens ohne

Fahrerlaubnis rechnen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, das falsche Dokument

sichergestellt.

Drogen flogen auf die Autobahn – 30 minütige Vollsperrung war die Folge

Gau-Bickelheim – Sich den Drogen durch Wegwerfen zu entledigen hatte

keinen Erfolg und rief die Zivilfahnder des Zoll und der Verkehrsdirektion Mainz

auf den Plan, als am Freitag den 21.05.2021 gegen 18.50 Uhr ein PKW auf der A61

Fahrrichtung Ludwigshafen an der A61 bei Gau-Bickelheim einer Kontrolle

unterzogen werden sollte. Da der Fahrer die Anhaltesignale missachtete und die

Beamten beobachten konnten, wie aus dem Fahrzeug Gegenstände auf die Fahrbahn

geworfen wurden, wurde der PKW bis zum Stillstand ausgebremst. Die vier Insassen

im Alter von 24-28 Jahren aus dem Raum Ludwigshafen wurden vorläufig in

Gewahrsam genommen. Die Fahrbahn wurde für rund 30 Minuten zwecks Absuche nach

den Gegenständen vollgesperrt und der Verkehr über den Durchfahrtstreifen

abgeleitet, so dass die Maßnahme lediglich zu zähflüssigem Verkehr führte. Im

Rahmen der Absuche konnten rund 20 Gramm auf der Autobahn und im Fahrzeug

weitere 30 Gramm Cannabisprodukte in insgesamt 21 verschiedenen

Verpackungseinheiten aufgefunden und sichergestellt werden. Alle vier Insassen

wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aus der Kontrolle entlassen, werden sich

aber in entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen. Dem unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden 25-jährigen Fahrer erwartet überdies

hinaus ein Fahrverbot.

PKW-Diebstahl

Bingen

Am Samstag den 22.05.2021 zwischen 09:52 Uhr und 10:22 Uhr wurde in der Gaußstraße 22 in 55411 Bingen am Rhein auf einem Privatparkplatz ein PKW (blauer Audi) durch einen schwarzen Abschleppwagen widerrechtlich entwendet. Einer der unbekannten männlichen Täter war dunkel gekleidet. Der andere unbekannte männliche Täter trug eine dunkle Hose und eine auffällige rote Jacke.

Wenn Sie sachdienliche Informationen zur Sache geben können, melden Sie sich auf hiesiger Dienststelle.

Schlösser an Gartenhäuschen beschädigt

Nierstein-Schwabsburg

In der Zeit von Donnerstag, 20.05.2021, 11:00 Uhr bis Samstag, 22.05.2021, 17:55 Uhr entstanden im Bereich „Am Flügelsbach“ in Nierstein-Schwabsburg bei insgesamt drei Kleingärten durch bislang unbekannte Täter Schäden. An einem der Grundstücke wurde das Vorhängeschloss und ein Schloss an einem Werkzeugschuppen beschädigte und an den beiden anderen wurden die Vorhängeschlösser beschädgt. Entwendet wurde durch die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Somit ist die Intention der Täter bislang unbekannt. Möglicherweise wurden die Schlösser durch die unbekannten Täter zum Üben im Hinblick auf weitere Straftaten aufgebrochen.

Verkehrsunfallflucht

Friesenheim

Am Samstag, 22.05.2021, in der Zeit zwischen 15:30 und 18:30 Uhr kam es in Friesenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihr Auto, ein Seat Ibiza in weiß, in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 45 in Fahrtrichtung Mühlweg ab. In der oben angegebenen Zeit streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Auto und beschädigte dieses an der hinteren linken Tür. Hierbei hinterließ das Fahrzeug roten Lackabrieb. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Oppenheim zu melden.

Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen

Oppenheim

In der Zeit von Donnerstag, 20.05.2021, 15:00 Uhr bis Freitag 21.05.2021, 15:00 Uhr kam es in Oppenheim im Gänsauweg zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw.

An insgesamt fünf dort abgestellten Autos wurde die Beifahreseite über die gesamte Breite des Fahrzeuges mutwillig mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.

Der entstandene Schaden dürfte in etwa im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Oppenheim.

Körperverletzungsdelikt, Beleidigung und Einsatz von Pfefferspray in Bingen-Büdesheim

Bingen

Am Freitag, zwischen 22:00 und 23:00 Uhr wurde eine Person am Radweg am Naheufer in Bingen am Rhein von einer unbekannten männlichen Person zusammengeschlagen. Das Opfer meldete dies nicht der Polizei, sondern lief zur Notaufnahme des Heilig-Geist-Hospitals. Von dort aus wurde die Polizei informiert.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde eine 21 jährige Person in der Ortslage Bingen-Büdesheim kontrolliert. Während der Kontrolle beleidigte dieser die Beamten durch zeigen des Mittelfingers. Ob diese Person etwas mit der Auseinandersetzung zu tun hat ist noch nicht geklärt.

Während der Spurensicherung am Tatort kam eine 26 jährige alkoholisierte Person fußläufig am Tatort vorbei und beleidigte die Beamten schon von weiten als „Wichser“ und „Hurensöhne“. Bei Erreichen des Tatortes baute sich die Person vor den Beamten auf und holte mit der rechten Hand aus. Ein Angriff konnte durch den Einsatz von Pfefferspray verhindert werden. Die Person wurde gefesselt und auf die Dienststelle gebracht. Dort wurde die Person durch den Rettungsdienst versorgt. Die Person wurde bei dem Einsatz nicht verletzt.

Cannabispflanzen im Weinberg

Bingen

Wanderer entdeckten in der Gemarkung Bingen-Bingerbrück in den Weinbergen versteckt mehrere Cannabispflanzen und meldeten dies der Polizei. Die Streifenbesatzung konnte bei der Absuche des Weinberges acht Cannabispflanzen sichergestellen. Ermittlungen bezüglich des Besitzer wurden eingeleitet.

Polizeibeamte mit Messer bedroht

Bingen

Am Freitagmittag ging eine Meldung ein, dass in der Mainzer Straße in Bingen am Rhein eine Mutter sich aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht um ihr neunjähriges Kind kümmern kann. Das zuständige Jugendamt wurde direkt informiert und nahm sich unmittelbar der Sache an. Kurze Zeit später baten die Mitarbeiter des Jugendamtes aufgrund der Aggressivität der Kindesmutter die Polizei um Unterstützung, da das Wohl des Kindes gefährdet war und in Obhut genommen werden sollte.

Nachdem die Streifenbesatzung die Wohnung der Familie betreten hatte, wurde diese direkt von der Kindesmutter mit einem Messer bedroht. Die Beamten konnten der Kindesmutter das Messer abnehmen und diese fesseln.

Das Kind wurde vom Jugendamt in Obhut genommen und an einem sicheren Ort untergebracht. Die Kindesmutter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Festnahme

Bingen

Bingen, 24.05., Stadt, 22:35 Uhr. Am 24.05.2021 konnten Polizeibeamte in einer Wohnung eine polizeilich gesuchte 46-Jährige festnehmen. Zwei Streifen fuhren die Örtlichkeit an und konnten die Gesuchte antreffen: diese hielt sich im Badezimmer des Untergeschosses versteckt. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei der Durchsuchung wurde auf dem Wohnzimmertisch eine braune Substanz sowie eine typische Drogen-Gerätschaft sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen die Beschuldigte eingeleitet.

Sachbeschädigung – Zeuge gesucht

Bingen

Bingen, Untergasse, 23.05., 17:00 Uhr – 24.05., 14:00 Uhr. Bislang Unbekannte besprühten eine Hauswand. Der geschädigte Hauseigentümer hatte das Bild schnellstens übermalt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen

Bingen, 24.05., Hitchinstraße, 12:45 Uhr. Ein Anrufer meldete das Kennzeichen eines schlangenlinienfahrenden PKW. Die Streife konnte das Fahrzeug und den 57-jährigen Halter direkt an seiner Adresse antreffen. Er roch nach Alkohol und gab an, am Morgen ein Bier getrunken zu haben. Der Test ergab allerdings einen Wert von 1,69 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen; ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Lörzweiler, Hohbergstraße

Am Freitag, 21.05.21, 19:00 Uhr – Samstag, 22.05.21, 14:00 Uhr, ist das Fahrzeug des 46-jähriges Mainzers in der Hohbergstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Epoisses Str. abgestellt. Vermutlich beim Ein-/Ausparken eines anderen Pkw wird der abgestellte Pkw am Stoßfänger vorne links beschädigt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 800,- Euro. Der Verursacher verlässt die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim unter 06133-9330 entgegen

Verkehrsunfall nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Gau-Algesheim

Am 24.05.2021 gegen 02:50 Uhr beabsichtigt eine Streife der PI Ingelheim eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Theodor-Fliedner-Straße in Ingelheim durchzuführen. Nachdem der Fahrer des vorausfahrenden BMW die Leuchtschrift „Stopp Polizei“ und das Blaulicht der Streife wahrnimmt, gibt er Gas, um sich der drohenden Kontrolle der Beamten zu entziehen. Bei der etwa 10-minütigen Verfolgungsfahrt überfährt der BMW eine rot zeigende Lichtzeichenanlage und überschreitet die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten deutlich. Der BMW, der mit ausgeschaltetem Licht über einen Feldweg von Ingelheim in Richtung Ockenheim flüchtet, übersieht bei weiterhin hoher Geschwindigkeit und eingeschränkter Sicht eine Rechtskurve, kommt von der Fahrbahn ab und stürzt in einen Graben. Der 21-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer werden von den eingesetzten Beamten aus dem Fahrzeug gerettet und erstversorgt. Beide Insassen werden mit noch nicht näher bekannten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Dem Fahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Der BMW ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt. Es werden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen

In der Zeit vom 22.05.2021, 21:00 Uhr – 23.05.2021, 08:00 Uhr wird ein in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen abgestellter schwarzer Ford Kuga mit einem spitzen Gegenstand großflächig verkratzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bingen entgegen.

Mehrere Kennzeichendiebstähle

Bingen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22.05.2021-23.05.2021, entwenden unbekannte Täter an insgesamt sieben abgestellten Fahrzeugen in Bingen-Büdesheim die hinteren Kennzeichen. Die Polizei in Bingen bittet um Zeugenhinweise.