Diebstahl einer Geldbörse

Eisenberg

Am 22.05.2021, gegen 11:20 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in Eisenberg zum Diebstahl einer Geldbörse. Selbige wurde dabei aus einer am Körper getragenen Tasche entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt. In der Geldbörse befand sich ein mittlerer, dreistelliger Bargeldbetrag, eine EC-Karte sowie diverse andere Karten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Girokarte(EC-Karte) unter Sperr-Notruf 116 116.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dannenfels

Am Sonntag,23.05.2021, gegen 01:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden über einen verunfallten PKW auf der L386 zwischen Dannenfels und Kirchheimbolanden in Kenntnis gesetzt. An der Unfallörtlichkeit wurden Anzeichen auf erheblichen Alkoholkonsum festgestellt. Folglich wurde dem 35-jährigen aus dem Kreis Bad Kreuznach stammenden Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall entstand ausschließlich Sachschaden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Einbruchdiebstahl – Täterfestnahme

Kirn-Sulzbach

Am frühen Montagmorgen wurde ein Anwohner in der Oldenburger Straße durch laute Geräusche am Jugendraum wach und meldete einen Einbruch.

Vor Ort konnte ein 48-jähriger Mann festgenommen werden, welcher sich auf dem Grundstück zwischen Brennnesseln verborgen hielt. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Eingangstüre zum Jugendraum gewaltsam aufgebrochen und das Innere durchwühlt wurde. Vor dem Eingang befanden sich mehrere zum Abtransport bereitgestellte Gegenstände von geringem Wert.

Da der Tatverdächtige keine Ausweisdokumente mit sich führte wurde er zwecks Identitätsfeststellung zur Dienststelle verbracht. Hier stellte sich heraus, dass er keinen festen Wohnsitz hat und bereits mehrfach wegen Drogen- und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist.

Oldtimer Aufbruch

Bolanden

Am Samstag, den 22.05.2021 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr wurde in der Parkallee in Bolanden ein roter Opel Manta aufgebrochen. Hierbei wurde die Fahrertür aufgehebelt.

Entwendet wurde nichts.

Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Brand in einer Großwäscherei

Pfaffen-Schwabenheim

Am 21.05.2021 kommt es kurz nach 22:00 Uhr, aufgrund bislang ungeklärter Ursache, in einer Großwäscherei in Pfaffen-Schwabenheim zu einer Brandentwicklung. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlagen bereits Flammen aus dem Dach. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wäscherei nicht in Betrieb und es befinden sich keine Personen im Gebäude. Die Löscharbeiten dauern insgesamt bis 02:40 Uhr an. Durch die Feuerwehr wird mitgeteilt, dass das Gebäude total beschädigt und einsturzgefährdet ist. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 500.000 Euro. Zu Personenschäden kommt es nicht. In der Spitze waren über 100 Kräfte der ortsansässigen Feuerwehren im Löscheinsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verkehrsschild mutwillig beschädigt – Hinweise erbeten

Merxheim

Am späten Freitagabend wurde gegen 23:30 Uhr ein vor der Bushaltestelle neben dem Denkmal in der Hauptstraße stehendes Halteverbotsschild mutwillig umgebogen. Die beiden Tatverdächtigen (einer davon mit weißer Jacke bekleidet) sollen einer durch den Ort ziehenden Gruppe von insgesamt 7 jungen Männern (Jugendliche / Heranwachsende) angehören. Hinweisgeber mögen sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung setzen.

Fahranfänger unter Drogen am Steuer ertappt

Bad Sobernheim

Am Freitagnachmittag des 21.05.2021 gegen 16:55 Uhr hielten die Einsatzkräfte der Kirner Polizei in der Straße „Westtangente“ im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen PKW der Marke Opel an. Dabei stellten die Beamten beim 19-jährigen Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Mit dem Verdacht konfrontiert verneinte der Fahranfänger vehement den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei dem anschließenden Vortest konnten im Urin des 19-Jährigen Rückstände sowohl von harten als auch weichen Drogen nachgewiesen werden. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an, die dem jungen Fahrer im Kirner Krankenhaus entnommen wurde.

Der Fahranfänger darf mit dem Entzug der Fahrerlaubnis sowie einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Vorfahrt missachtet und abgehauen; Fahrer ohne Führerschein

Kirn

Am Freitag, den 21.05.2021 gegen 13:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung des Meckenbacher Wegs und der Karl-Reidenbach Straße ein Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer war auf der Karl-Reidenbach Straße in Richtung Industriestraße unterwegs, als er an der Kreuzung zum Meckenbacher Weg das Stoppschild überfuhr ohne dabei auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Die 36-jährige Fahrerin eines Hyundai fuhr zu diesem Zeitpunkt stadteinwärts aus Richtung der B41 in die Kreuzung ein und wurde vom BMW erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai gegen den Ford eines 26-Jährigen Verkehrsteilnehmers geschleudert. Der Unfallverursacher setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung der Industriestraße fort. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte der BMW-Fahrer in seiner Wohnung angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Der PKW der 36-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall blieben die beteiligten Fahrer unverletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Nachtragsmeldung: Brand in einer Großwäscherei

Pfaffen-Schwabenheim

Am Dienstag, 25.05.2021, führten Brandursachenermittler der Kriminalinspektion Bad Kreuznach eine Ortsbegehung durch und konnten den Brandausbruchsbereich im Inneren der Halle feststellen. Hinweise auf das Einbringen einer externen Zündquelle konnten nicht erlangt werden. Vielmehr muss von einem technischen Defekt in der Stromversorgung ausgegangen werden. Zur Bestätigung des Ermittlungsergebnis wird im Nachgang noch ein Sachverständiger für Brandursachenermittlung beauftragt.

Unfall unter Drogeneinfluss

Kirn

Am 25.05.2021 gegen 01:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger PKW Fahrer die Kieselbrücke in Kirn in Richtung Obersteiner Straße. Vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit verlor er unmittelbar nach der Brücke die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Brückengeländer. Im Rahmen der Unfallaufnahme können bei dem Fahrer Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden, weswegen eine Blutprobe angeordnet wird.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bolanden

Am 23.05.21, gegen 23:40 Uhr wurde ein aus dem Donnersbergkreis stammender 19- Jähriger mit seinem PKW kontrolliert. Bei dem jungen Mann konnten typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Eine freiwillig durchgeführter Test erhärtete den Verdacht worauf eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Ohne Führerschein und mit Alkohol hinter dem Steuer

Eisenberg

Am Sonntag, dem 23.05.2021 wurde gegen 16:15 Uhr ein 43-jähriger, aus dem Donnersbergkreis stammender Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Schlussendlich wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, da begründete Zweifel daran bestehen, ob er charakterlich geeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges ist.