Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: PKW kollidiert mit Traktor

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis – Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der aus der Hildastraße kommende

Autofahrer die Vorfahrt eines von links auf der Karlstraße fahrenden Unimogs,

der in Richtung Sinsheim-Dühren unterwegs war. Der Truck erfasste den Skoda

seitlich, woraufhin dieser sich überschlug. Am PKW entstand Totalschaden. Die

Fahrbahn war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich

über den Mühlweg und über die Hildastraße umgeleitet. Zu größeren

Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Aufbruch – Zeugen gesucht!

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag in der Zeit von 13:15 Uhr bis

14:00 Uhr schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe

eines ordnungsgemäß auf dem Parkplatz Hilsbacher Eichelberg geparkten VW Lupo

ein und entwendeten aus diesem einen grünen Rucksack.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim unter der Tel.: 07261 690 zu melden.

St.Ilgen/Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: körperliche Auseinandersetzung nach versuchtem Roller-Diebstahl

St.Ilgen/Leimen, Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagabend gegen 19:15 Uhr

beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin zwei 14-Jährige sowie zwei Kinder dabei,

wie diese versuchten einen Roller im Hauffweg in St.Ilgen zu entwenden, der vor

einem dortigen Wohnhaus stand.

Die Anwohnerin machte durch Rufe auf sich aufmerksam, woraufhin die Jugendlichen

und Kinder sofort von ihrem Vorhaben abließen und zu Fuß und auf ihrem Fahrrad

in Richtung des angrenzenden Feldgebiets flüchteten. Der Rollerbesitzer, der

durch die Rufe seiner Nachbarin auf den vermeintlichen Diebstahlsversuch

aufmerksam wurde, konnte einen der Jugendlichen an der Flucht hindern und noch

vor Ort zur Rede stellen. Der 30-jährige Geschädigte entschloss sich, gemeinsam

mit dem 14-Jährigen, dessen Eltern im benachbarten Leimen aufzusuchen und diese

über den Vorfall zu informieren. Gleichzeitig verständigte er die Polizei. In

Leimen angekommen entwickelte sich eine hitzige Diskussion und Rangelei zwischen

dem Geschädigten und den Angehörigen. Im Zuge dessen wurde der 30-Jährige im

Gesicht verletzt und dessen Auto beschädigt. Die mittlerweile eingetroffenen

Polizisten gingen sofort dazwischen und trennten die Kontrahenten voneinander.

Nachdem die Personalien aller Beteiligten feststanden und die Gemüter sich

wieder beruhigt hatten, wurde den Personen ein Platzverweis erteilt. Der

30-Jährige kam aufgrund einer Gesichtsverletzung in ein naheliegendes

Krankenhaus. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen wegen

versuchtem Diebstahl sowie Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung und Müllablagerung im Bereich Geierskopf Hütte – Zeugen gesucht!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Freitag auf Samstag

feierten bislang Unbekannte offenbar eine Party an der Geierskopf Hütte und

ließen eine große Menge Müll sowie zahlreiche leere Getränkeflaschen zurück.

Besonders ärgerlich, einer von zwei neu aufgestellten Holztischen vor der Hütte

wies ein Brandloch auf, welches vermutlich durch einen ebenfalls vor Ort

zurückgelassenen Einweggrill verursacht wurde. Glücklicherweise verständigte

eine Joggerin bereits am frühen Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr die Polizei,

sodass eine weitere Brandgefahr schnell ausgeschlossen werden konnte. Wie hoch

der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Das

Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag Personen an der Hütte gesehen haben oder

sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der

Tel.: 06201 10030 zu melden.

Dielheim, Wiesengrund, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – schwerer Unfall zwischen Zweirädern

Dielheim / Wiesengrund / Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagabend ereignete

sich auf der Dorfstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und

einer Motorradfahrerin – beide wurden schwer verletzt.

Ein 28-Jähriger fuhr um 18.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Dorfstraße und

missachtete im Kreuzungsbereich der K 4175 die Vorfahrt einer 18-jährigen

Motorradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer samt seinem

Zweirad frontal von der Motorradfahrerin erfasst, wodurch beide Fahrer auf die

Fahrbahn stürzten. Der 28-Jährige erlitt nicht unerhebliche Gesichtsverletzungen

und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige erlitt

mehrere Prellungen und Hämatome. Am Fahrrad und an dem 125er-Motorrad entstand

ein Sachschaden von mindestens 2.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme durch die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg konnte

Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers festgestellt werden. Der

Verdacht bestätigte sich nach einem Alkoholtest: der Mann war mit knapp zwei

Promille deutlich über dem erlaubten Grenzwert. Ob der 28-Jährige deshalb die

Vorfahrt der jungen Frau missachtete, wird nun ermittelt.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen

Montagmorgen gegen 00:45 Uhr in der Schriesheimer Straße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer war auf der Schriesheimer Straße in Richtung

Leutershausener Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf den

Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite fuhr und hierbei zwei geparkte

Fahrzeuge beschädigte. Anschließend fuhr der Autofahrer einfach davon, ohne

seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt

rund 6.000 EUR.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A4 Limousine

in der Farbe Weiß.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich an das Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer

06203-93050, zu melden.

Hirschberg an der Bergstraße: Auto aufgebrochen und mehrere Tausend Euro entwendet

Hirschberg an der Bergstraße – Am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 09:50 Uhr

schlugen bislang unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines auf dem

Mitfahrerparkplatz abgestellten Autos ein und entwendeten eine Bauchtasche

gefüllt mit 7.500 Euro Bargeld. Die beiden Geschädigten verkauften in der

Schweiz ein Gartengerät, wovon auch das Geld stammte und wollten auf dem

Parkplatz eine Pause machen. Als sie nach einem kurzen Spaziergang zurück zu

ihrem Fahrzeug kamen, bemerkten diese den Diebstahl. Zeugen, die die Tat

beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Auto abgebrannt – Zeugen gesucht!

Weinheim – Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr geriet in der Alten

Landstraße ein vor einem Anwesen abgestellter BMW in Brand. Die freiwillige

Feuerwehr Weinheim konnte das Feuer schnell löschen. Anwohner konnten im Laufe

der Nacht in der näheren Umgebung des Tatortes Knallgeräusche wahrnehmen. Ob

diese im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Ein technischer Defekt des Autos ist zum aktuellen Zeitpunkt der

Ermittlungen auszuschließen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe

von 12.000 Euro. Aufgrund der bestehenden Umstände hat die Kriminalpolizei die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.