Eggenstein-Leopoldshafen – Gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Drei schwer verletzte Personen nach Auseinandersetzung in einer Grillhütte

Karlsruhe – Am Freitag kam es gegen 22:00 Uhr in einer Grillhütte an der

Linkenheimer-Allee in Eggenstein-Leopoldshafen aus bislang unbekannter Ursache

zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Drei Personen im

Alter von 17, 22 und 25 Jahren erlitten hierbei Stichverletzungen und mussten in

ein Krankenhaus verbracht werden.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber

im Einsatz. Zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren wurden zunächst

vorläufig festgenommen. Mangels Vorliegen eines dringenden Tatverdachts –

insbesondere kann das Vorliegen einer Notwehrlage nach derzeitigem

Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden – wurden die Männer wieder auf

freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen zu dem Tathergang und den Hintergründen dauern an. Zeugen oder

Hinweisgeber werden daher gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Christina Krenz,

Polizeipräsidium Karlsruhe

Karlsruhe – Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

Karlsruhe – Mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der

Pfinztalstraße brachen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag

auf. Aus einem Abteil wurden Elektro- und Gartengeräte im Wert von mehreren

hundert Euro gestohlen. Was aus den weiteren Kellerabteilen gestohlen wurde ist

derzeit noch nicht bekannt.

Karlsbad – In Firma eingebrochen

Karlsruhe – Unbekannte brachen am frühen Montagmorgen in eine Firma in der

Desco-Straße ein. Von einer Überwachungskamera wurden zwei Unbekannte auf dem

Firmengelände gegen 00.00 Uhr aufgezeichnet. Die Täter steigen, nachdem sie

einen Rollladen nach oben geschoben und ein Fenster aufgehebelt hatte

