Schlägerei mit Folgen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Klarenthaler Straße Sonntag, 23.05.2021, 21:30 Uhr

(he)Am Sonntagabend kam es auf der Dotzheimer Straße zu einer Schlägerei

zwischen zwei Männern, bei der im Ergebnis durch die Polizei mehrere

Strafanzeigen gefertigt werden mussten. Gegen 21:30 Uhr meldeten mehrere Zeugen

am Notruf, dass sich an der Kreuzung Dotzheimer Straße, Klarenthaler Straße zwei

Männer auf dem Boden liegend prügeln und aufeinander einschlagen würden. Als

eine sofort entsandte Streife vor Ort eintraf, hatten Passanten die Männer schon

getrennt. Mehrere Zeugen berichteten, das sie auf die Streithähne aufmerksam

geworden wären und Passanten die Auseinandersetzung unterbunden hätten, einen

Grund für den Streit konnte jedoch niemand nennen. Auch eine Befragung der zwei

20- und 22-jährigen Beteiligten brachte kein Licht ins Dunkel. Beide waren mit

über 1,5 Promille alkoholisiert. Neben den Strafanzeigen wegen der

wechselseitigen Körperverletzung wurde gegen beide noch ein weiteres

Ermittlungsverfahren eingeleitet, denn beide hatten Betäubungsmittel bei sich.

Der 22-Jährige fing während des Polizeieinsatzes plötzlich an, die Beamtinnen

und Beamten zu beleidigen und wurde immer aufbrausender. Somit wurde gegen ihn

eine dritte Strafanzeige gefertigt. Die Behandlung durch eine eigens für ihn

alarmierten Rettungswagenbesatzung lehnte er plötzlich ab und wurde immer

aggressiver. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann nun

festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Hier klagte dieser nun wieder

über Schmerzen. Abermals wurde ein Rettungswagen alarmiert, von dem er sich nun

behandeln und zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus transportieren ließ.

Da keine stationär zu behandelnden Verletzungen diagnostiziert wurden und sich

der Mann mittlerweile beruhigt hatte, wurde er vor Ort entlassen.

Einbrecher stehlen Aktentasche,

Wiesbaden, Blücherstraße, Mittwoch, 19.05.2021, 13:00 Uhr – 16:00 Uhr

(he)Wie der Polizei erst am vergangenen Samstag gemeldet wurde, kam es bereits

am vergangenen Mittwoch in der Blücherstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung,

bei dem eine hochwertige Aktentasche samt Inhalt entwendet wurde. Am Mittwoch,

dem 19.05.2021 drangen die Täter auf unbekannte Art und Weise in die in einem

Mehrparteienhaus gelegene Hochparterrewohnung ein und stahlen die im

Wohnungsflur abgestellte Aktentasche. In dieser befand sich eine hochpreisige

Uhr, Computerzubehör und ein Kopfhörer. Insgesamt entstand nach derzeitigem

Kenntnisstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Bertrunken auf Baustelle eingedrungen – Festnahme, Mainz-Kastel, Wiesbadener

Landstraße, Sonntag, 23.05.2021, 01:10 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich ein augenscheinlich

betrunkenes Pärchen in der Wiesbadener Straße Zutritt zu einem Baustellengelände

und hatte zunächst vor, einen Feuerlöscher und Baumaterial zu entwenden. Dies

scheiterte in Teilen und die zwei Personen wurden im Nachgang von der Polizei

festgenommen. Zeugen meldeten gegen 01:10 Uhr, dass ein Mann und eine Frau auf

dem umzäunten Baustellengelände unterwegs seien und einen Feuerlöscher sowie

Dämmmaterial bei sich hätten. Weiterhin wurden die zwei Personen am Notruf

beschrieben und berichtet, dass diese sich nun in Richtung Theodor-Heuss-Brücke

entfernen würden. Dort konnten im Rahmen einer Fahndung ein Mann und eine Frau

angetroffen werden, deren Aussehen mit der Beschreibung durch die Zeugen

übereinstimmte. Es handelte sich um eine 32-jährige Mainzerin sowie einen

22-jährigen Mann aus Kastel. Diese gaben sich ahnungslos, erweckten jedoch einen

alkoholisierten Eindruck, welcher zumindest bei dem Mann durch einen

freiwilligen Atemalkoholtest bestätigt wurde. Die Feststellungen auf dem

Baustellengelände deckten sich mit den Zeugenabgaben. Diese hatten gegenüber den

aufnehmenden Beamten erklärt, dass der Feuerlöscher am Baustellenzaun

zurückgelassen und der Dämmstoff in unmittelbarer Nähe weggeworfen wurde. Bei

der 32-Jährigen wurde noch ein Schlagring aufgefunden, sodass sie sich weiterhin

wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss. Nach Beendigung

der polizeilichen Maßnahmen wurde die Personen wieder entlassen.

Einbruch durch Dachluke,

Wiesbaden, Klingholzstraße, Donnerstag, 20.05.2021, 20:00 Uhr – Samstag,

22.05.2021, 11:00 Uhr

(He)Am Pfingstsamstag wurde der Polizei mitgeteilt, dass es seit vergangenem

Donnerstag in der Klingholzstraße zu einem Einbruch in ein Wohnmobil kam, bei

dem ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Das Wohnmobil vom Typ

„Hymer“ stand auf einem umfriedeten Gelände auf einem überdachten Abstellplatz.

Der oder die Täter gelangten mit einer Leiter auf das Dach des Wohnmobils,

öffneten gewaltsam eine Dachluke und stiegen auf diesem Weg in das Innere.

Dieses wurde gründlich durchsucht, augenscheinlich jedoch nur ein 2 Euro-Stück

sowie ein Taschenmesser entwendet. Mit ihrem Diebesgut gelang den Tätern

unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Radfahrer übersehen – Zusammenstoß,

Wiesbaden, Biebricher Allee, Abfahrt A66 Sonntag, 23.05.2021, 13:35 Uhr

(he)Am Sonntagmittag kam es auf der Biebricher Allee im Bereich der

Anschlussstelle zur A66 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und

einer PKW-Fahrerin, bei dem der Radfahrer leicht veDreier-Kanadier kentert auf der Lahn

Weilburg (ots) – Die Gruppe eines Jugendhilfevereins war mit zwei Betreuern und

11 Jugendlichen in 4 Kanus auf der Lahn von Weilburg nach Gräveneck unterwegs.

Eines der Kanus, besetzt mit drei Mädchen, kenterte kurz vor Erreichen des

Zielortes. Durch die übrigen Mitglieder der Jugendgruppe wurden die Mädchen an

das linke Ufer verbracht, wo sie durch den hinzugezogenen Notarzt und

Rettungswagen ärztlich versorgt wurden. Nach den durchgeführten Untersuchungen

des Notarztes konnten alle Beteiligte unverletzt entlassen werden.

Fiat-Fahrerin auf der A66 unterwegs und verließ diese, aus Richtung Frankfurt

kommend, an der Abfahrt Biebrich. Hier beabsichtigte sie nach links auf die

Biebricher Alle in Richtung Biebrich einzubiegen, übersah jedoch einen aus

Richtung Biebrich kommenden Radfahrer. Dieser war auf dem dort vorhandenen

Radweg unterwegs und hatte Vorfahrt. Der 59-Jährige konnte nicht mehr

rechtzeitig stoppen, prallte gegen den PKW und stürzte auf den Boden. Hierbei

zog er sich Schürfwunden zu, verzichtete jedoch auf das Hinzuziehen eines

Rettungswagens. Die PKW-Fahrerin räumte ihr Fehlverhalten vor Ort ein.

+++Vermisste Brüder aus Wiesbaden aufgefunden+++

Wiesbaden (ots) – (cp)Die am 24.05.2021 vermisst gemeldeten 15 und 15 Jahre

alten Brüder aus Wiesbaden sind wohlauf. Sie wurden im Laufe der Nacht durch die

Polizei in Wiesbaden bei Freunden aufgegriffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

21-jähriger Wiesbadener vermisst

Wiesbaden (ots) – (cp)Seit Sonntagabend wird der 21-jährige Jan-Henri R. aus

Wiesbaden-Biebrich vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der

Bevölkerung.

Der junge Mann wurde zuletzt am Sonntagabend zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr

von seiner Mutter gesehen, als er das Haus verließ. Seitdem fehlt von ihm jede

Spur, weswegen sich die Mutter am Montagvormittag an die Polizei wandte. Die

Polizei geht davon aus, dass sich Jan-Henri R. in einer hilflosen Lage befinden

könnte und sucht seitdem nach ihm. Die Suche erstreckt sich dabei nicht nur auf

Wiesbaden, sondern auch auf den Rheingau-Taunus-Kreis. Im Bereich der nahe

Rüdesheim gelegenen Burg Ehrenfels kam deswegen heute sogar ein

Polizeihubschrauber zum Einsatz. Jan-Henri R. ist ca. 185 cm groß, auffallend

schlank und hat schulterlanges, vielleicht zu einem Zopf gebundenes braunes

Haar. Er war zuletzt mit einem schwarzen Hoodie sowie einer schwarzen Hose

bekleidet und trägt vermutlich einen schwarzen Rucksack mit roter Aufschrift

„PUMA“ mit sich. Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 3450 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Dreister Zigarettendiebstahl,

Lorch, Schwalbacher Straße, 17.05.2021, 17.20 Uhr bis 17.40 Uhr,

(pl)Bereits am vergangenen Montag kam es in einem Einkaufsmarkt in der

Schwalbacher Straße in Lorch zu einem dreisten Zigarettendiebstahl. Ein

unbekannter Täter betrat gegen 17.20 Uhr den Einkaufsmarkt, um sich dann in

einem unbeobachteten Moment in die Lagerräume zu begeben. Anschließend brach der

Täter einen im Lager abgestellten Rollcontainer mit Zigaretten auf, packte

mehrere dutzend Zigarettenstangen im Wert von über 6.000 Euro in eine

mitgeführte Tasche und ergriff dann gegen 17.40 Uhr mit der Beute durch die

Ausgangstür des Lagers die Flucht. Der Dieb hatte vermutlich noch einen

Komplizen, welcher während der Tat vor den Lagerräumen Schmiere stand. Der

Haupttäter war etwa 1,70- 1,80 Meter groß, schlank und trug zur Tatzeit einen

Trainingsanzug von Adidas, eine schwarze Baseballmütze, schwarze Turnschuhe,

eine weiße Mundnasenbedeckung sowie einen grauen Rucksack. Der mutmaßliche

Komplize war ca. 1,90 Meter groß, kräftig und hatte kurze, dunkle Haare mit

Geheimratsecken. Er war mit einer weißen FFP 2 Maske, einem Trainingsanzug von

Nike sowie weißen Turnschuhen bekleidet. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Schulgebäude,

Geisenheim, Dr.-Schramm-Straße, 20.05.2021, 13.00 Uhr bis 21.05.2021, 09.00 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen wurde ein Schulgebäude in der

Dr.-Schramm-Straße in Geisenheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen

durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Umkleide im Kellergeschoss der Schule

ein und ergriffen anschließend jedoch offensichtlich ohne Beute wieder die

Flucht. Der durch die Einbrecher entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000

Euro geschätzt. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu

setzen.

Rasentrimmer und Laubbläser aus Vereinsheim gestohlen, Eltville, Hattenheim,

Kloster Eberbach, 18.05.2021 bis 22.05.2021, 17.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in den Lagerraum eines Vereinsheims in der Straße „Kloster

Eberbach“ in Hattenheim haben unbekannte Täter einen Laubbläser und einen

Rasentrimmer gestohlen. Die Einbrecher drangen zwischen Dienstag und Samstag

durch eine gewaltsam geöffnete Tür in den Lagerraum ein und ergriffen dann mit

dem Diebesgut unerkannt die Flucht. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden

gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

in Verbindung zu setzen.

Weinprobierstand von Dieben heimgesucht, Eltville, Erbach, Rheinallee,

23.05.2021, 00.10 Uhr bis 09.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag in den Weinprobierstand im

Bereich der Rheinallee in Erbach ein und entwendeten aus der Kasse das darin

befindliche Wechselgeld. Darüber hinaus ließen die Diebe auch noch ein Glas mit

Trinkgeld mitgehen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu

setzen.

Wohnmobil aufgebrochen und Wertsachen gestohlen, Eltville, Erbach,

Rheinallee, 22.05.2021, 12.00 Uhr bis 24.05.2021, 10.30 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Pfingstwochenendes ist auf einem öffentlichen Parkplatz in

der Rheinallee in Erbach ein Wohnmobil aufgebrochen worden. Die Täter hebelten

eine Tür des Fahrzeuges auf und entwendeten anschließend aus dem Innenraum

verschiedene Gegenstände im Wert von über 2.000 Euro. Hinweisgeberinnen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Mehrere geparkte Autos zerkratzt,

Eltville, Erbach, Sudetenstraße, 22.05.2021, 19.00 Uhr bis 23.05.2021, 09.00

Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in Erbach

mindestens drei geparkte Fahrzeuge zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von

rund 2.500 Euro verursacht. Die betroffenen Fahrzeuge waren alle in der

Sudetenstraße abgestellt. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in

Verbindung zu setzen.

Beifahrerseite von Pkw zerkratzt – Erheblicher Schaden, Rüdesheim, Kleine

Niederstraße, 22.05.2021, 13.30 Uhr bis 23.05.2021, 10.10 Uhr,

(pl)In der „Kleine Niederstraße“ in Rüdesheim wurde zwischen Samstagmittag und

Sonntagvormittag die Beifahrerseite eines geparkten Opel Zafira zerkratzt. Der

Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweisgeberinnen und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

Brennende Hecke,

Kiedrich, Kolpingring, 24.05.2021, 14.30 Uhr,

(pl)Im Kolpingring in Kiedrich brannte am Montagnachmittag eine Hecke. Der

Brand, welcher im weiteren Verlauf noch auf ein Spielhaus im Garten übergriff,

wurde gegen 14.30 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Drei

Anwohner, welche Löschversuche unternommen hatten, wurden wegen des Verdachtes

auf leichte Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den

Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrern, Heidenrod, Geroldstein,

Landesstraße 3033, 24.05.2021, 12.00 Uhr,

(pl)Bei einem Unfall auf der L 3033 bei Geroldstein wurden am Montagmittag zwei

Motorradfahrer verletzt. Ein 29-jähriger Motorradfahrer war gegen 12.00 Uhr mit

seiner Suzuki von Bad Schwalbach kommend auf der Landesstraße in Richtung

Rüdesheim unterwegs, als er kurz vor der Ortseinfahrt Geroldstein in einer Kurve

zu Fall kam und mit der Leitplanke kollidierte. Aufgrund des Unfalls stürzte

auch noch ein nachfolgender 30-jähriger Motorradfahrer und erlitt hierbei

leichte Verletzungen. Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus gebracht.

Mit dem Motorrad gestürzt und schwer verletzt, Rüdesheim, Aulhausen,

Schloßstraße, 23.05.2021, 18.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend kam ein 36-jähriger Motorradfahrer in Aulhausen mit seiner

Maschine zu Fall und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 36-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr die Schloßstraße in Aulhausen, als er

ausgangs einer Kurve mit seinem Motorrad ins Rutschen geriet und stürzte. Der

Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.